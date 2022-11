Secondo l'oroscopo del 28 novembre i Pesci avranno una giornata ricca di sorprese. I Leone saranno raggianti e dovrebbero cercare di osare sia in amore che nel lavoro. I Toro saranno un po' provati, ci sono faccende da risolvere.

Oroscopo degli ultimi sei segni

12° in classifica, Toro: le previsioni dell'Oroscopo del 28 novembre denotano un certo malcontento dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle faccende in sospeso che non vedete l'ora di risolvere.

11° Ariete: in ambito professionale potreste essere più confusi del previsto. In amore, invece, ci sono delle conseguenze per ogni azione compiuta, cercate di essere lungimiranti.

10° Pesci: giornata interessante e ricca di sorprese per i nati sotto questo segno. Ci sono delle novità in arrivo, ma adesso è tempo di stringere la cinghia. Meglio evitare le spese troppo folli

9° Acquario: a volte ritornano. Certi amori fanno dei giri immensi, ma poi tornano al loro posto. Ricordate, però, che le minestre riscaldate non sono sempre buone.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: non avete mai badato troppo a quello che pensano o dicono le persone che vi circondano. Se siete in difficoltà, però, il parere di una persona cara potrebbe esservi di grande aiuto.

7° Gemelli: siete un po' introversi e questo potrebbe generare qualche malumore dal punto di vista professionale.

Cercate di essere un po' più socievoli, altrimenti c'è il rischio di essere fraintesi.

6° Scorpione: le stelle vi invitano a essere cauti nei rapporti di coppia. Se ci sono stati dei disguidi di recente, adesso potete riprendere in mano la vostra vita e ricucire rapporti logorati.

5° Sagittario: l'oroscopo del 28 novembre denota un certo sgomento dal punto di vista emozionale.

Siete un po' confusi e potreste essere spinti a non comportarvi in maniera equilibrata.

Oroscopo segni fortunati del 28 novembre

4° in classifica, Capricorno: giornata di risposte per i nati sotto questo segno. Chi sta lavorando duramente alla realizzazione di un nuovo progetto potrebbe ricevere delle sorprese.

3° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del 28 novembre invitano i nati sotto questo segno a seguire un po' di più il cuore e meno la testa, almeno in amore.

Nel lavoro, invece, tenete sempre gli occhi aperti.

2° Vergine: solitamente siete persone piuttosto lunatiche, ma in questo momento siete molto più tranquille. Cercate di approfittare di questo momento per fare dei passi avanti in amore.

1° Leone: siete raggianti e pieni di spirito d'iniziativa. Se il vostro istinto vi dice di osare, seguitelo e vedrete che non ne resterete delusi. Specie in amore bisogna essere più istintivi.