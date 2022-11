L'oroscopo della settimana che va dal 28 novembre al 4 dicembre vede un Ariete puntuale in ambito lavorativo, mentre Mercurio favorirà i Bilancia sulle questioni professionali. Periodo burrascoso per i Gemelli, complice anche la Luna in cattivo aspetto, oltre che Venere opposta. Pesci non dovrà inserirsi in discussioni che non gli appartengono. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale davvero soddisfacente in questo periodo per i nati del segno.

L'aiuto di Venere vi permetterà di godere ancora di bei momenti con la persona che amate. Il weekend poi si rivelerà davvero interessante, anche per voi single. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di essere ben organizzati, e di conseguenza puntuali con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi secondo l'oroscopo, colpa della Luna in quadratura. Sul fronte amoroso dovrete saper far fronte a possibili incomprensioni con la persona che amate. Fortunatamente la seconda parte della settimana vi riserverà qualche piccola soddisfazione con la vostra fiamma. Nel lavoro questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante sarà comunque possibile provare a mettere insieme discreti lavori.

Voto - 7️⃣

Gemelli: vivere una relazione di coppia convincente quando Venere e Luna sono in contrasto tra loro sarà difficile in questo periodo burrascoso. Il vostro umore non sarà sempre dei migliori, potreste anche rimanere spiazzati in certi momenti. Single oppure no, prendetevi un po’ di tempo per valutare bene come gestire bene il vostro rapporto con la persona che amate.

In ambito lavorativo la buona volontà non vi manca, ma dovrete essere ben organizzati per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo tutto sommato convincente per i nati del segno. Certo, forse in amore non ci sarà sempre un'atmosfera dolce e romantica, ciò nonostante potrete godere di un buon affiatamento con il partner, utile per vivere un rapporto sano e duraturo.

Sfruttate le giornate di martedì e mercoledì per lavorare di più sulle vostre emozioni, quando la Luna sarà in trigono. Nel lavoro dovrete stare un po’ più attenti a quei piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale a rilento all'inizio di questa settimana, colpa della Luna opposta. Ricordatevi però che con Venere favorevole, basterà avere un po’ di buon senso e il giusto romanticismo e interesse verso la persona che amate per vivere al meglio la restante parte della settimana. Per quanto riguarda il lavoro avrete abbastanza cura nei vostri progetti, ma dovrete essere in grado di farlo capire anche a chi sta sopra di voi. Voto - 7️⃣

Vergine: le mansioni da svolgere saranno tante nel prossimo periodo, e con questo cielo faticherete a mettere in mostra le vostre buone capacità.

Sul fronte amoroso sapete molto bene che potete essere delle persone migliori di così. Questo cielo forse ve lo impedisce, e sarà necessario cambiare le cose per poter ritrovare la giusta intesa con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottimo periodo sul fronte sentimentale per i nati del segno. Con Venere in sestile, godrete di un'atmosfera spesso dolce e romantica con la persona che amate, e anche voi single riuscirete a creare un'intesa migliore con la vostra fiamma, in particolare tra lunedì e martedì. Nel lavoro Mercurio vi sarà di grande aiuto a portare novità ai vostri progetti, mentre Marte vi darà le energie di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣

Scorpione: anche se il romanticismo non vi mancherà, non sempre il vostro modo di amare potrebbe funzionare nei confronti del partner o della vostra fiamma se siete single.

Cercate di mantenere comunque un certo rispetto verso chi amate. Attenzione dunque nelle prime giornate della settimana, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Sul piano professionale vi darete da fare con i vostri progetti, ma dovrete anche dimostrare di poter ambire a qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottima anche in questa settimana secondo l'oroscopo. Venere continuerà a tenervi compagnia, ma attenzione questa volta alla Luna tra mercoledì e giovedì, quando questa sarà in quadratura. Meglio non mostrare troppa sensibilità dunque. Nessun problema invece sul posto di lavoro grazie a Mercurio. Cercate sempre però di ridistribuire bene le energie che avrete, perché con Marte in opposizione non sempre potreste sentirvi pronti a tutto.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna navigherà in buone posizioni, rendendo la vostra vita sentimentale piacevole e appagante. Basterà poco per sentirvi amati dal partner. Nel lavoro a volte giocare d'anticipo potrebbe rappresentare un vantaggio per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: partirete a mille durante questa settimana grazie alla buona posizione della Luna. Secondo l'oroscopo, sul fronte amoroso potrete dare vita a un rapporto sincero e affiatato, con momenti davvero appaganti. Per quanto riguarda il lavoro Saturno e Marte sosteranno i vostri progetti, con risultati spesso convincenti, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo settimanale che vedrà un cielo di poco migliore rispetto alla precedente. Questo purtroppo non vorrà dire che le cose miglioreranno. In ambito lavorativo meglio tenersi alla larga da discussioni che non vi appartengono. Sul fronte amoroso le giornate di mercoledì e giovedì potrebbero rivelarsi utili per provare a mettere in chiaro la vostra relazione di coppia. Voto - 6️⃣