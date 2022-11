L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 29 novembre 2022. La seconda giornata della settimana mette in evidenza ottime chance per due dei sei segni in analisi nel contesto. Curiosi di conoscere il destino astrologico riservato dalle stelle al filotto formato da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 29 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 29 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Una piccola o grande vittoria di lavoro vi aspetta entro dicembre o al massimo entro metà gennaio 2022. Fatto sta che state tornando decisamente ai fasti di un tempo. La Luna, nel segno dell'Acquario, abbastanza positiva per voi anche in questo martedì. Alcune questioni di carattere professionale saranno in primo piano e, purtroppo, l'amore assumerà un ruolo secondario. Doveste tentare un recupero ma non sempre è facile. In sostanza comunque avrete una buona situazione astrologica, in cui la tenacia non mancherà di sicuro. È anche un periodo di verifica, di confronto, causato da eventi esterni.

Scorpione: ★★.

Giornata poco positiva. In amore ci potranno essere delle perplessità oppure mancherà un riferimento stabile a causa delle troppe preoccupazioni di lavoro che da un po' di tempo stanno creando un disagio reale. Un cambiamento che vi riguarda in seno all'azienda dove operate sta per arrivare: forse un trasferimento in ufficio o addirittura un nuovo incarico.

Forse non sarete contenti di questo. Da qualche tempo la notte anziché dormire pensate a tutto quello che dovete organizzare per il giorno dopo: calma! Presto arriverà qualcosa di bello per quanto concerne l'amore.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 29 novembre mette in evidenza un martedì molto fortunato in amore e nel lavoro.

Tornerà un sano appetito e non parliamo solo d'alimentazione, anche se siete delle buone forchette. Sarà l'amore a premiare i vostri intimi desideri, e le coppie saranno favorite rispetto a chi è single. Tornerete a essere tra i vincitori, quelli che hanno già una bella storia potrebbero pensare a una convivenza. I cuori solitari invece vorranno vivere nuove avventure. Favoriti gli spostamenti e anche i contatti con altre città: una persona nata sotto il segno del Toro o della Vergine vi sarà utile per risolvere un problema delicato.

Oroscopo e stelle del 29 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Questo martedì è indicato sottotono, per cui evitate di stancarvi troppo.

Cercate di prendere tutto il tempo necessario per evitare stress. In serata potrebbe esserci un lieve fuori programma da sopportare. Se negli ultimi mesi ci sono stati ritardi per una vertenza, una questione legale o una compravendita, sappiate che a breve si sbloccheranno molte cose. Per quelli che si vogliono bene da tempo, lievi tensioni giustificate dalla necessità di programmare un evento come una convivenza o un matrimonio. Dicembre porterà nuovi amori a chi è da tempo che aspetta di trovare qualcuno con cui condividere il resto dell'esistenza.

Acquario: ★★★★. Questo martedì senz'altro è possibile tornare a vincere in molti settori. Scelte importanti in vista, a patto di non pensare al passato.

Chi ha vissuto una separazione da ora in avanti è pronto per ricominciare. Gli amori nati quest'estate o a settembre sono da considerare liberatori e importanti. Tornerà la vitalità e tantissima voglia di fare. Firme e accordi per un contratto o per un affitto, si rifletterà su quello che c'è da fare in vista di Natale, quando il portafogli sarà, volente o nolente, messo sotto pressione. Recupero fisico a fine settimana, a patto di evitare sforzi inutili. Datevi un programma per mantenere snello il fisico.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 29 novembre mette sul piatto una giornata altamente positiva in campo sentimentale e nel lavoro. Questo secondo giorno della settimana sarà decisamente dalla vostra parte.

Saranno intriganti quegli amori nati agli inizi di agosto e il periodo poi risulterà molto buono per quelle coppie che vorrebbero o desiderano a ogni costo avere un figlio. Grandi impegni, forse anche grandi fatiche corredate da magnifiche soddisfazioni vi aspettano da inizio dicembre. Bello questo cielo per chi vorrebbe un amore importante. Se poi voleste ritagliarvi uno spazio tutto per voi, questa giornata aiuterà alla grande. Continua intanto l'ondata favorevole nel lavoro: fase di rigenerazione.