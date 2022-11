Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 28 novembre 2022. Inizia una nuova settimana, quali segni zodiacali godono della protezione delle stelle? Quali, invece, devono affrontare i momenti bassi della vita? Secondo gli astri, i nati in Pesci devono smettere di serbare ancora rancore nei confronti di qualcuno e di far scivolare tutto di dosso. Ad avere una giornata stupenda è proprio il segno dell’Acquario, che ha un cielo pieno di stelle favorevoli. Per sapere che voto hanno assegnato le stelle alla vostra giornata, di seguito trovate le previsioni astrologiche di lunedì 28 novembre.

La giornata di lunedì 28 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Fate qualcosa di diverso, qualcosa che non avete mai fatto prima. Se ripercorrete lo stesso vecchi terreno usando gli stessi vecchi metodi, semplicemente vi annoierete della vita, quindi, adottate un modo di pensare più avventuroso e non limitatevi a pensare, agite anche. Voto: 6,5

Toro – Se sapete cosa volete ottenere, i pianeti ve lo renderanno facile. Resta da vedere se sia o meno l’obiettivo giusto, ma la vostra grinta e determinazione lo realizzeranno. Nessuno potrà dire che mancate di ambizione. Voto: 7

Gemelli – È tempo di pensare in grande. È ora di puntare più in alto. Avete così tanto talento a vostra disposizione ma sembra che non stiate facendo molto.

Il Sole nel segno del Sagittario vi aiuterà a essere più dinamici. Andate avanti e conquistate il mondo. Voto: 6,5

Cancro – Smettete di preoccuparvi di cose che non avete modo di cambiare. È tempo di superarlo e andare avanti con il successo di quelle cose su cui avete un certo controllo. Ci sono un sacco di soldi da fare, quindi, mettetevi in regola.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di lunedì 28 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Qualcuno vi dirà qualcosa che non volete sentire, ma non rimproveratelo per aver fornito cattive notizie. La verità è che è colpa vostra per aver trascurato il progetto a cui stavate lavorando. Voto: 6

Vergine – Dopo essere inciampati nell’oscurità per così tanto tempo, tutto inizierà ad avere un senso nei prossimi giorni, soprattutto sul fronte del lavoro, dove un lampo di ispirazione s’illuminerà dove avete sbagliato.

Migliora anche la situazione finanziaria. Voto: 7

Bilancia – Avete fatto molti sacrifici nelle ultime settimane e l'Oroscopo sostiene che presto riceverete la vostra ricompensa. Non fatevi condizionare da chi vi dice che non ve la meritate, perché la meritate sul serio. In effetti, nessuno la merita più di voi. Voto: 7

Scorpione – Dovete prendere alcune decisioni difficili in questo periodo, ma è una buona cosa perché è necessario un cambiamento importante, e se non lo farete lo faranno gli altri e sarete voi a dover pagare le conseguenze. Voto: 6

L'oroscopo e le previsioni del giorno 28 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Avete ancora dei dubbi e non siete del tutto convinti di seguire i consigli delle persone care.

Se non lo seguite, molto probabilmente loro smetteranno di preoccuparsi di voi e non vi daranno di nuovo una mano. Né voi e né loro avete la risposta completa ai vostri problemi, ma vi renderete conto che l’unione fa la forza. Voto: 6

Capricorno – Non importa quanto talento voi possiate avere, non raggiungerete le vette a cui mirate a meno che voi non abbiate i giusti collaboratori. Parlate con persone che potrebbero essere in grado di aiutarvi con i vostri progetti. Non c ‘è niente di male nel chiedere. Voto: 6,5

Acquario – Quello che farete dopo potrebbe infastidire alcune persone, ma questo non vi preoccuperà minimamente. Con così tanta attività cosmica che lavora a vostro favore, potete fare ciò che vi pare.

Cercate, però, di non sforzarvi troppo. Voto: 8

Pesci – Se nutrite rancore nei confronti di qualcuno, adesso è il momento di lasciarlo andare. L'oroscopo avverte che se non siete disposti a perdonare e dimenticare, sarete voi a perdere, non gli altri. Non importa quanto possano avervi scontentati, dovete andare avanti. Voto: 6