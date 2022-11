L'oroscopo per la giornata di martedì 29 novembre 2022 è dalla parte dei nati sotto il segno dell’Acquario, mentre per il Cancro e il Capricorno si aprirà uno scenario difficile, da risolvere il prima possibile. Bilancia in deciso rialzo dopo qualche periodo altalenante.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: Acquario nel pieno delle forze

1° Acquario: avrete sempre la forza per dare alla vostra carriera un giro di vite che potrebbe presentarsi nelle ore della giornata di martedì. La vivacità attirerà l’attenzione di molti, specialmente di chi vorrebbe dichiararsi a voi dopo tanto tempo.

2° Sagittario: la prospettiva di guadagnare di più si concretizzerà esattamente in questa giornata, mentre con l’amore finalmente potrete fare il primo passo. Si realizzerà un piccolo progetto romantico in serata, vi basterà metterci della volontà.

3° Leone: avrete un atteggiamento risolutore nei confronti di una problematica che si sta trascinando dietro ad altre, accavallandosi. Troverete finalmente delle risposte per una amicizia che è stata molto importante.

4° Pesci: avrete la grinta necessaria per superare le sfide che in questa giornata potrebbero in qualche modo intensificarsi. Avrete un romanticismo molto produttivo che potrebbe attirare il partner nelle vostre decisioni sull’andamento della vostra storia d’amore.

Scorpione determinato

5° Scorpione: avrete molte carte da giocare con un affare su cui state rimuginando da tanto tempo. Secondo l’oroscopo avrete la perspicacia necessaria da accorgervi in tempo se una proposta lavorativa potrà essere soddisfacente oppure no.

6° Bilancia: le gratificazioni lavorative potrebbero cancellare con un colpo di spugna le problematiche emozionali e personali.

Con la famiglia potreste fare qualche piccolo strappo alla regola che farà molto bene al vostro umore, ma anche a quello di chi vi circonda.

7° Ariete: sentirete leggermente qualche responsabilità che potrebbe farsi più intensa e non permettervi di trascorrere del tempo libero con la persona amata. Darvi delle possibilità partecipando a qualche evento importante potrebbe darvi l’avvio per risvolti interessanti in futuro.

8° Toro: sarete abbastanza indaffarati, ma nel complesso avrete una mattinata che vi darà qualche proposta lavorativa che non potrete rifiutare. Avrete troppi pensieri per la testa che solo la routine potrebbe eliminare. Secondo l’oroscopo, le amicizie saranno fondamentali.

Vergine impegnato

9° Gemelli: state riscontrando qualche piccola difficoltà in amore che in questa giornata potrebbe acuirsi a causa di qualche fraintendimento. Con le questioni professionali potreste non andare molto d’accordo con i colleghi, dovreste avere pazienza.

10° Vergine: sarete troppo impegnati per pensare a qualche faccenda amorosa rimasta in sospeso, però con la volontà di cui disponete potreste avere dei chiarimenti in serata, nonostante la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento.

11° Capricorno: pensare innanzitutto ai vostri problemi potrebbe essere l’unico modo per uscirne velocemente, ma allo stesso tempo dovrete svolgere il vostro dovere lavorativo che non sempre si sta dimostrando facile, anzi. Avrete qualche segno di forte stanchezza in serata.

12° Cancro: l’umore a terra potrebbe mettervi semplicemente alla prova, ma in questo momento penserete a qualche vicenda personale non del tutto chiarita. Eviterete di fare troppi sforzi che possano in qualche modo peggiorare la vostra situazione.