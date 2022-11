L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì 4 novembre. Ad essere portata al centro dell'attenzione la sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere quali saranno, tra gli appena evidenziati, i simboli astrali favoriti dall'Astrologia del giorno?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 4 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 4 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata valutata in prevalenza sottotono. La situazione in questo momento è abbastanza indefinita, per cui potete agire per dargli la piega che più preferite. A questo punto non vi resta che metterci del vostro. Selezionate e valutate con la massima cura le vostre idee e solo dopo passate alla fase dell’azione. Nel lavoro i rapporti con alcuni colleghi saranno a dir poco problematici. Nervi tesi con collaboratori come anche con "chi comanda" ma, quel che è peggio, anche con persone con le quali solitamente vi ritrovate caratterialmente. In amore invece, l'umore risulterà poco favorevole anche per coloro single o chi già impegnato nella vita di coppia.

Litigi e tensioni con il partner punteggeranno l’intera giornata. Un mal di testa improvviso potrebbe essere il vostro scomodo compagno di viaggio: tutta colpa dello stress!

Scorpione: 'top del giorno'. Ottimo periodo in arrivo, quasi completamente all'insegna della serenità e della voglia di vivere. Insomma, buone nuove finalmente ed era ora!

La Luna esaurirà la sua silenziosa angolazione nel segno dei Pesci e lo farà nel modo migliore: mostrandovi uno splendido sorriso. Il malumore si dissolverà come neve al sole e tutto si farà più facile, più piacevole; davvero una meravigli. Nel lavoro si profila una grossa opportunità da cogliere: sia pur remota e ancora da definire, vi passerà a portata di mano e voi la trasformerete in una splendida realtà.

In amore la vita legata ai sentimenti risulterà intensa e numerosi incontri potrebbero dare colore a coloro in status single. Cercate l’anima gemella puntando alla qualità del rapporto, anche strizzando l'occhio al profilo economico della persona che vi piace. Fate attenzione alle spese eccessive: non indulgete allo shopping come terapia contro l’insoddisfazione. È dimostrato che non funziona.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 novembre predice uno splendido venerdì, a coronamento di una settimana spesso non proprio come nelle attese. Questo primo venerdì novembrino per molti di voi potrebbe non iniziare nel migliore dei modi, poi però si riprenderà macinando una positività dopo l'altra, in serie proprio!

Se ultimamente ci sono state complicazioni sul lavoro, inutile starsene lì a recriminare su chi ha torto e chi ha ragione, non è da voi. In questo momento dovete solo agire: i vostri colleghi stanno ancora analizzando il problema e voi avete già trovato la soluzione. Potreste suscitare un po’ d’invidia in ambito amoroso: Venere dal segno dello Scorpione sarà la vostra assicurazione personale in fatto di sentimenti. Che siate single oppure già accasati, comunque tutto o quasi è previsto ok. Situazione tutto sommato piuttosto tranquilla anche per ciò che riguarda il vostro stato di salute. Ma attenzione a non abbassare la guardia.

Oroscopo e stelle del 4 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata di ripresa generale. Buono l'umore e sufficientemente accettabile una situazione che sembrava stesse prendendo una brutta piega. Si andrà man mano esaurendo finalmente quella lunga serie di giornate negative che ultimamente vi ha reso la vita alquanto difficile. Da oggi in poi tutto sarà davvero più facile e scorrevole. Non dovete però esagerare con l'essere euforici: sappiate che c’è ancora tanto da fare, perciò evitate di agire in modo impulsivo. Meglio organizzarsi per tempo anche nel lavoro: infatti, la situazione continua a rimanere inalterata, quindi ancora caratterizzata da numerose problematiche di vario genere.

In amore, se in coppia vi sentiste poco motivati, non cercate soluzioni complesse e cervellotiche. Lasciate semplicemente parlare i sentimenti. Unica nota stonata: un lieve disturbo di cui soffrite da qualche giorno vi renderà un pochino più nervosi del solito nervosi. Tranquilli, ok?

Acquario: ★★★★. Si prospetta una giornata abbastanza positiva, lievemente appesantita nella parte iniziale. Niente male davvero il finale di periodo, con una situazione piacevole o una buona notizia a fare da cornice all'umore. Queste prime giornate di novembre che state vivendo all’insegna della vita di relazione e dei vostri interessi personali non sembrano destare grosse preoccupazioni. Gli impegni della giornata saranno numerosi, ma non per questo dovrete rinunciate a qualche momento tutto per voi.

Nel lavoro invece, una persona a voi vicina e del tutto disinteressata potrebbe darvi un consiglio davvero prezioso: ascoltatela facendo attenzione a non sottovalutare ciò che vi arriverà all'orecchio, ok? In amore intanto, il tema dominante nei vostri interessi sentimentale è sempre quello: essere felici insieme a chi amate (o vorreste amare). Una passeggiata con amici o un ritrovo conviviale forse aiuteranno a ritrovare il sorriso.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 4 novembre mette in evidenza un ottimo periodo. La giornata, grazie alla Luna ancora presente nel vostro settore, scorrerà all’insegna del buonumore e della voglia di vita. Nuovi progetti, esperienze insolite e ispirazioni improvvise daranno al periodo un'impronta davvero eccitante: con la forza che nasce dalla sicurezza in voi stessi coinvolgerete anche gli amici più cari in un’iniziativa che vi sta davvero a cuore.

In ambito lavorativo invece, l’unico rischio prevedibile è quello che, correndo per arrivare al traguardo non vi curerete di travolgere chi vi si parasse davanti: pazienza! In amore in molti sarete davvero gioiosi e spensierati. Il periodo a molti nativi potrebbe riservare emozionanti sorprese a livello affettivo: chissà. Persino eventuali desideri, ultimamente un po’ scemati, potrebbero riaccendersi come d'incanto: fuochi d’artificio in arrivo! Se nei prossimi giorni non potete concedervi una breve vacanza, che sarebbe il rimedio migliore ad eventuali stress, lasciate pure campo libero alla pigrizia.