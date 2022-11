Le previsioni dell'oroscopo dell'8 novembre esortano i Capricorno ad essere più elastici. I Bilancia, invece, hanno delle faccende in sospeso da risolvere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: giornata un po' turbolenta per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentite con due piedi in una scarpa e questa è una sensazione che non gradite particolarmente.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 8 novembre vi invitano ad essere un po' più lascivi. Spesso tendete a dare troppo peso a cose che, in realtà, non hanno nessuna importanza.

10° Bilancia: ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte a stretto giro. Non siate troppo polemici e allargate i vostri orizzonti soprattutto dal punto di vista lavorativo.

9° Pesci: questo è un periodo potenzialmente buono per quanto riguarda gli affari. In ambito sentimentale, invece, ci sono delle cose che proprio non riuscite a digerire. Siate un po' più riflessivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete lunatici e questo potrebbe portarvi ad avere delle discussioni in ambito sentimentale. Nel lavoro, invece, è meglio allargare i vostri orizzonti e non soffermarvi alle apparenze.

7° Scorpione: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se avete delle proposte da fare, questa è l'occasione giusta per farvi avanti.

In ambito sentimentale, invece, dovete essere un po' più onesti.

6° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 8 novembre vi invitano ad essere risoluti sul lavoro. Cercate di essere sbrigativi poiché è necessario trovare soluzioni veloci a eventuali problemi che dovessero presentarsi.

5° Cancro: la sfera sentimentale procede piuttosto bene.

Se avete piacere ad allargare la vostra cerchia di amicizie, approfittate di questo periodo in cui siete favoriti.

Oroscopo segni fortunati dell'8 novembre

4° in classifica Gemelli: giornata molto produttiva. Approfittate di questo momento di ottimismo per intavolare nuove conoscenze e relazioni. Dal punto di vista sentimentale siete favoriti.

3° Toro: l'oroscopo dell'8 novembre vi invita ad essere più aperti alle nuove conoscenze. Ci sono delle situazioni che potrebbero restare in bilico per un bel po' di tempo, meglio correre ai ripari.

2° Leone: sul lavoro siete molto onesti e perspicaci. Talvolta, però, è necessario adoperare anche un pizzico di furbizia in più. In amore è meglio lasciarsi andare e non avere paura delle conseguenze.

1° Capricorno: interessanti novità sul fronte del lavoro. Un nodo potrebbe venire al pettine e una situazione potrebbe sciogliersi rapidamente. Cercate di essere piuttosto elastici.