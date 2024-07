L'oroscopo del fine settimana dal 13 al 14 luglio vedrà una Bilancia particolarmente ottimista grazie alla Luna in congiunzione, mentre il Leone vivrà momenti di leggerezza, soprattutto in amore. Scorpione non dovrà essere impulsivo, mentre Mercurio darà buoni consigli ai nativi Capricorno.

Previsioni oroscopo weekend 13-14 luglio 2024 segno per segno

Ariete: questo fine settimana si rivelerà altalenante. La Luna e Venere saranno in contrapposizione e vi impediranno di esprimere come volete i vostri sentimenti nei confronti del partner. Molto bene invece il settore professionale grazie a Mercurio in trigono.

Arriveranno presto buone idee che vi metteranno nelle giuste condizioni per raggiungere il successo. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Toro: periodo complicato per voi nativi del segno. Venere in quadratura renderà difficile il rapporto con il partner. Nella giornata di domenica inoltre, dovrete fare i conti con la Luna in opposizione. Single oppure no, dunque, attenzione a non avere pretese elevate nei confronti della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro attenzione alle decisioni che prenderete. Alcune potrebbero rivelarsi errate. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Gemelli: ottimo periodo per voi in questo fine settimana. Potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto per godere di una relazione di coppia affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro sarete comunicativi e creativi in quel che fate, con le giuste risorse a disposizione per mettere insieme audaci progetti. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Cancro: sfera sentimentale tutto sommato discreta. Questo cielo sarà tutto sommato sereno per poter vivere una buona relazione di coppia. Se siete single nuovi incontri potrebbero stimolare la vostra vita amorosa.

Sul fronte professionale sarete mossi da buona volontà e idee valide per gestire con successo le vostre mansioni. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Leone: previsioni astrali ottime. Il sostegno della Luna e di Venere si rivelerà fondamentale per i vostri progetti. Attenzione però durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in quadratura.

Sul fronte professionale Mercurio sarà favorevole. Avrete buone idee, che se ben gestite potrebbero portarvi lontano. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Vergine: sarà una due giorni nel complesso valida per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà stabile. Godrete di momenti di serenità anche se non ci sarà estremo romanticismo tra di voi. Se siete single approfondite nuove conoscenze con calma, senza correte troppo. Nel lavoro riuscirete a cavarvela bene con i vostri progetti, raggiungendo i vostri obiettivi con impegno e perseveranza. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Bilancia: periodo favorevole durante questo fine settimana. Venere in sestile vi metterà nelle giuste condizioni per vivere una relazione appagante, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio e di Giove per gestire nel modo migliore i vostri progetti, grazie anche ad una buona dose di ottimismo. Amore - 8 Lavoro - 9 Fortuna - 8

Scorpione: con Mercurio in quadratura dal segno del Leone potreste assumere un atteggiamento un po’ troppo impulsivo. Soprattutto in campo professionale, alcuni imprevisti potrebbero rallentarvi parecchio. Sul fronte amoroso la Luna sarà dalla vostra parte soltanto durante la giornata di domenica, non sarà sufficiente per poter vivere una relazione appagante. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Sagittario: configurazione astrale che si farà rovente durante questo fine settimana per voi nativi del segno grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Single oppure no, vi sentirete più vicini alla vostra fiamma, costruendo un rapporto sempre più intimo. Nel lavoro tutto finalmente procederà lungo la giusta direzione, le vostre ambizioni non potranno che aumentare. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Capricorno: il pianeta Mercurio sarà in una posizione più comoda per voi nativi del segno, portando buoni consigli per gestire al meglio la vostra vita. Soprattutto nel lavoro, sarete pazienti e con le giuste idee per portare a termine i vostri progetti con successo. In campo sentimentale il weekend non inizierà benissimo a causa della Luna in quadratura, ma fortunatamente sarete in grado di risolvere velocemente ogni questione con il partner. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 7

Acquario: non sarà un periodo eccezionale considerata Venere in opposizione.

La Luna vi darà una mano nella giornata di sabato, ma in ogni caso, dovrete fare i conti con una relazione di coppia complicata. Sul fronte professionale attenzione a quello che potreste dire o fare per i vostri progetti, perché non sempre potreste avere i mezzi per raggiungere i vostri obiettivi. Amore - 6 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Pesci: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Questo cielo sarà poco influente, ciò nonostante potrete stare bene con la persona che amate grazie all'ottima intesa che siete riusciti a costruire. In ambito lavorativo sarete agguerriti in quel che fate, ma attenzione a non volere tutto e subito. Con Giove in quadratura infatti, un po’ di sfortuna potrebbe rallentarvi. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7