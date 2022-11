L'oroscopo dell’11 novembre 2022 consiglia ai nati sotto il segno dei Gemelli di non fare tutto da soli e che chiedere aiuto a qualcuno non fa mai male. Il segno dell’Acquario deve mantenere la pace ovunque, mentre gli individui dei Pesci non devono fare la primadonna per impressionare qualcuno. Di seguito potete trovare le dettagliate previsioni astrologiche di venerdì 11 novembre e le pagelle, con voto da 0 (giornata complicatissima) a 10 (giornata molto facile da gestire).

La giornata di venerdì 11 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La cosa più importante in questo periodo è investire la maggior parte del vostro tempo e delle vostre energie in un progetto in cui credete fortemente. Non vi interessano i premi e gli applausi, siete spinti a rendere il mondo un posto migliore. Voto: 8

Toro – Avete voglia di fare qualcosa fuori dall’ordinario, ma poiché Mercurio è attualmente in contrasto con Saturno, sarebbe saggio fare un passo alla volta. Assicuratevi che il vostro entusiasmo sia accompagnato da un buon senso e cautela. Voto: 6,5

Gemelli – Dovete uscire dall’abitudine di provare a fare tutto da soli. Certo, in questo modo non avete nessuno a cui rispondere, ma limitate anche le vostre opzioni.

Nei prossimi giorni vi renderete conto quanto è pesante fare tutto da soli e implorerete l’aiuto di qualcuno. Voto: 6,5

Cancro – Siete sottoposti a un’enorme quantità di pressione in questo periodo, ma ci sono modi in cui potete semplificarvi la vita. Il modo migliore è non prendere gli eventi così seriamente. Trovate un motivo per ridere, o almeno sorridere, ogni ora del giorno.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 11 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Poiché Mercurio è in contrasto con Saturno, ci saranno alcuni doveri che dovrete adempiere, ma ciò non significa che dovete mettere i desideri degli altri davanti ai vostri. Guardatevi allo specchio. Vedete quella faccia? Questa è la faccia che conta di più.

Voto: 7

Vergine – Dovrete fare almeno uno o forse diversi sacrifici importanti nelle prossime 24 ore, ma ne varrà la pena. Canalizzate le vostre energie in eccesso per aiutare i vostri cari a sfruttare al meglio i loro talenti. Voto: 7

Bilancia – Allontanate le vostre preoccupazioni quotidiane e guardate la vita da una prospettiva più ampia. Potreste aver subito alcune battute d’arresto negli ultimi tempi, ma ancora siete dei vincitori. In realtà, avete poco di cui preoccuparvi. Voto: 6,5

Scorpione – Se non siete dell’umore adatto per dare il massimo, allora non fatelo. Secondo l'Oroscopo questo è il momento ideale per staccare il piede dall’acceleratore e prendere la vita a un ritmo più tranquillo, almeno per un po’.

Andateci piano con i cambiamenti. Voto: 6

L'oroscopo e le previsioni astrologiche per il giorno 11 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro compito principale è bilanciare il vostro desiderio di denaro e beni con il vostro bisogno di romanticismo e avventura. Dividete la giornata in periodi di due ore e alternate le cose serie a quelle divertenti. Sì, potete avere tutto, se usate bene l’intelligenza. Voto: 7

Capricorno – Cercate di non essere così perfezionisti. Più vi sforzate di ottenere le cose nel modo in cui desiderate, più vi sentirete frustrati. La vita è un meraviglioso caos. Sono proprio le imperfezioni a rendervi così attraenti. Voto: 6,5

Acquario – Questo è uno di quei momenti in cui è giusto mantenere la pace.

Disconnettete la vostra mente e le vostre emozioni da ciò che accade intorno a voi, così sarete più sereni. Voto: 6,5

Pesci – Non è necessario essere disperati per impressionare gli altri. L'oroscopo dice che è più probabile che attiriate l’attenzione delle persone importanti se rimanete calmi e portate avanti i progetti a cui state lavorando un passo alla volta. Siete professionisti, non una primadonna. Voto: 7