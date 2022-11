L'oroscopo del 9 novembre 2022 consiglia ai nativi dell’Ariete di sfruttare le energie per soddisfare le proprie esigenze e di lasciar perdere quelle degli altri. Per i nati in Leone è arrivato il momento di buttare via dalla propria vita le persone lamentose, per il segno dei Pesci, invece, si prospetta una giornata carica di impegni. A seguire, l’astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 9 novembre e le previsioni astrologiche con le pagelle da Ariete a Pesci.

La giornata di mercoledì 9 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Avete messo una grande quantità di energia nella lotta per questioni che non significano molto per voi personalmente e adesso dovete prendere quell’energia e usarla per combattere per i vostri bisogni. Dovete combattere sempre e solo per le cose che significano molto per voi. Voto: 6,5

Toro – Avete il diritto di credere in ciò in cui credete e nessuno ha diritto di ostacolarvi. L'Oroscopo del 9 novembre avverte che qualcuno potrebbe tentare di spegnere la vostra voce e se lo fa dovete rispondergli duramente. Libertà di parola: usatela, altrimenti la perderete. Voto: 6

Gemelli – Questo non è un buon momento per fare gli affari troppo costosi.

Le stelle avvertono senza mezzi termini che le questioni finanziarie devono essere affrontate con la massima cautela. Voto: 6

Cancro – Non volete ammettere che partner e colleghi hanno il sopravvento in questo momento, ma è così e dovete trovare il modo di adattarvi. Arrabbiarsi con loro per aver preso decisioni senza prima consultarvi non cambierà nulla.

Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 9 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Impegnatevi in un nuovo progetto, ma non aspettatevi che altre persone vi supportino. Questa è una di quelle occasioni in cui otterrete di più se fate da soli. Eliminate dalla vostra vita persone che non fanno altro che lamentarsi.

Voto: 7

Vergine – Il successo è vostro se lo volete, ma ancora vi chiedete se avete imboccato la strada giusta. Forse è giusta ed entro la fine della settimana la fiducia nei vostri obiettivi e nelle vostre capacità sarà tornata. Voto: 7

Bilancia – Se sentite il bisogno di uscire e divertirvi, fatelo. Le attività sociali sono sotto ottime stelle, ma per ottenere i migliori risultati trascorrete del tempo di qualità solo con le persone di cui vi fidate. Gli estranei possono essere divertenti, ma anche pericolosi. Voto: 7,5

Scorpione – Non sprecate tempo ed energia cercando di spiegare agli altri cosa avete intenzione di fare, andate avanti e fatelo, e lasciate che si risolvano da soli le faccende a loro piacimento.

Le azioni contano molto più delle parole nelle prossime 24 ore. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni di mercoledì 9 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Qualcosa su cui state lavorando improvvisamente diventa difficile senza una ragione apparente. Niente panico. Fate un passo indietro e aspettate che diventi di nuovo semplice. Abbiate pazienza. Voto: 6

Capricorno – Potete dare il meglio di voi in ufficio. Potreste avere un buon legame con il capo, ottenere alcune nuove responsabilità in termini di promozioni. Chi cerca lavoro può trovare un nuovo impiego. Le controversie con la famiglia potrebbero essere risolte nelle prossime 24 ore. Voto: 7

Acquario – Potreste avere la sensazione che la vostra vita diventa difficile, ma grazie ai consigli di alcune persone fidate ed esperte riceverete la giusta spinta per affrontare tutte le difficoltà.

Dovete solo avere pazienza. L'oroscopo consiglia di evitare speculazioni prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento. Voto: 6

Pesci – Si prospetta una giornata impegnativa, ma potreste ottenere ottimi risultati con uno sforzo minore. Avete voglia di rinnovare la vostra casa ed è molto probabile che farete salti di gioia grazie alla collaborazione della vostra famiglia e dei vostri amici. Aspettatevi anche un guadagno extra. Voto: 7,5