Inizia il weekend per tutti i 12 segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà in particolare la giornata di sabato 19 novembre con le stelle e le previsioni dell'oroscopo in campo sentimentale e lavorativo per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

L'astrologia del 19 novembre: la prima sestina

Ariete: presto potrete recuperare in campo amoroso, grazie anche all'ingresso di Venere nel segno. Riceverete delle belle conferme. Nel lavoro sarà meglio valutare le proposte in arrivo.

Toro: la giornata di sabato 19 novembre dovrà essere caratterizzata da prudenza in particolare nell'ambito professionale.

In amore sarà meglio evitare polemiche.

Gemelli: con l'inizio del weekend fate attenzione in amore, potreste avvertire dell'agitazione. Per quel che riguarda il campo professionale cercate di gestire le cose con calma senza troppa frenesia.

Cancro: in ambito lavorativo potrete iniziare a pensare già a come muovervi con l'arrivo del prossimo anno. Non manca infatti molto. Possibili insoddisfazioni riguardano il lato sentimentale, ma i single potrebbero fare conoscenze importanti.

Leone: per il quinto segno zodiacale l'arrivo del weekend porta pensieri, qualcuno potrebbe non riuscire a dormire. Le coppie però in questa settimana, se hanno vissuto delle problematiche, possono trovare delle soluzioni.

In cerca di energia per il lato professionale.

Vergine: cercate di salvaguardare al meglio la vostra salute in questo weekend. Possibili complicazioni riguardano il lato amoroso, cercate di affrontare le situazioni senza troppo timore. Nel lavoro potreste ricevere delle notizie.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna nel segno, sono in arrivo buone sensazioni, soprattutto in amore, dove se ci sono state delle problematiche con il partner, queste potranno essere risolte. A livello professionale non manca creatività.

Scorpione: a livello amoroso in questa giornata di inizio weekend potrete dedicarvi alle persone che amate.

Possibile nervosismo riguarda invece il lato professionale.

Sagittario: la giornata di sabato 19 novembre sarà caratterizzata da recupero a livello sentimentale, con Venere che torna ad essere favorevole. A livello professionale se ci sono state delle tensioni, potrete trovare delle soluzioni per proseguire al meglio il vostro lavoro.

Capricorno: vi sentite stanchi in questa giornata. In ambito professionale arriveranno però delle risposte che attendete da molto tempo. Per quel che riguarda l'amore è un periodo interessante per fare nuove conoscenze.

Acquario: possibili ritorni dal passato per quel che riguarda il lato sentimentale, cercate di capire bene in quale direzione andare. In ambito professionale potrete fare le richieste che da tempo sperate di fare.

Pesci: nel lavoro fate attenzione al nervosismo. Piccole tensioni riguardano anche il lato sentimentale, cercate di non prendere decisioni in questa giornata.