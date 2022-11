L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 novembre 2022 è pronto a dare voce alle stelle in vista della nuova settimana. In evidenza i sette giorni di prossima venuta, analizzati e confrontati con i simboli astrali della seconda sestina zodiacale.

In primissimo piano un'accoppiata vincente formata da Sole e Luna, entrambi questa settimana in entrata nel segno del Sagittario. Sarà un periodo davvero molto fortunato per quasi tutti i nativi nel predetto simbolo di Fuoco: amore, lavoro, famiglia, amicizie, fisico e stato salutare, tutti pronosticati positivi.

Buon periodo anche per altri tre segni, tra i sei in evidenza in questo contesto, a gongolare di gioia.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare l'attesissima classifica settimanale.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. Questa settimana non mettete troppa carne al fuoco, altrimenti rischiate di non concludere un bel niente. Altresì, da evitare ciò che potrebbe ridursi in un’inutile distrazione. In campo professionale ci sarà qualche ostacolo, forse qualche imprevisto a cui porre rimedio; nulla fuori dalla vostra portata, comunque. In amore le idee si faranno più chiare, oppure, forse, sarà solo un’impressione.

Se il traguardo apparisse più lontano di quanto vi sareste aspettati, fermatevi un istante e interrogatevi sulle vostre responsabilità: forse state percorrendo una strada sbagliata, oppure avete peccato di presunzione. Per quanto riguarda la vita privata, lasciatevi guidare dall’istinto: a volte è la cosa migliore!

La classifica a stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 21, mercoledì 23;

★★★★ martedì 22, giovedì 24, domenica 27;

★★★ venerdì 25 novembre;

★★ sabato 26 novembre.

♏ Scorpione: voto 8.

Il passaggio della Luna dal segno della Bilancia al vostro di certo favorirà l’attività quotidiana, soprattutto se ci fosse in ballo qualcosa di nuovo. Dunque mettete da parte ogni timore o ansia di sorta e pensate positivo. In amore dovreste cercare di avere uno spirito più leggero: ultimamente tutto vi è sembrato fin troppo pesante e questo non va bene.

La salute invece sarà buona, anche se dovreste mangiare più o meno agli stessi orari: ancor peggio saltare qualche pasto! La Luna nel vostro segno vi spingerà ad ampliare gli attuali orizzonti, arricchire il bagaglio di conoscenze a 360 gradi. La cosa potrebbe tornare parecchio utile per quanto riguarda il lavoro, presto potrebbe giungere una proposta del tutto inattesa; prima di rispondere, valutate con estrema calma.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno lunedì 21 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24;

★★★★ venerdì 25 novembre;

★★★ sabato 26 novembre;

★★ domenica 27 novembre 2022.

♐ Sagittario: voto 10. Le cose cominciano a farsi altamente positive per voi del Sagittario.

L'arrivo della Luna insieme al Sole vi darà una grande carica, aumentando la vostra determinazione. Per quanto riguarda l’amore, saprete farvi apprezzare grazie alla vostra innata sensibilità. Se siete afflitti da timidezza cronica potreste fare una certa fatica a svelare i vostri pensieri più intimi; questa settimana, però, dovete riuscirci a tutti i costi. Fatelo, magari con una persona che gode della vostra fiducia e che vi conosce molto bene. Il lavoro potrebbe essere fonte di una nuova soddisfazione anche personale. Per quanto riguarda la vita privata non guasterebbe qualche momento di solitudine.

La classifica a stelline della settimana:

Top del giorno martedì 22 e mercoledì 23 (Luna e Sole nel segno);

★★★★★ giovedì 24, venerdì 25, sabato 26;

★★★★ lunedì 21, domenica 27.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9.

L’attuale disposizione dei pianeti di questa settimana con in testa la presenza della Luna nel segno, senz'altro vi metterà addosso un bel carico di energia. Benissimo così, cercate solo di non fare sciocchezze e di non pronunciare a sproposito, perché il rischio di trovare qualcuno con l'umore di traverso sarà concreto (non tutti hanno la fortuna di avere Sole e Luna a favore...). Coinvolgerete la persona amata in alcuni progetti immediati e/o futuri con successo: datevi da fare, presto troverete grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, una persona che conoscete bene sarà ben felice di dare diversi buoni consigli.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno venerdì 25 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ lunedì 21, sabato 26, domenica 27;

★★★★ martedì 22, giovedì 24;

★★★ mercoledì 23 novembre 2022.

♒ Acquario: voto 8.

La Luna in in arrivo domenica 27 darà nuova armonia al vostro segno, spronandovi ad accogliere o raccogliere tutte le belle occasioni che potranno capitare. Siate felici, mettete da parte qualsiasi timore di sorta e godetevi il periodo. In amore la strada si farà decisamente in discesa, alcune cose finalmente diventeranno chiare e, di conseguenza, saprete come agire. Trovate il tempo per un po’ di sana attività fisica, ovviamente da seguire con costanza e moderazione. L'Astro d'Argento renderà tutto più facile esortandovi a concedersi qualche piccolo sfizio, con buona pace dei doveri. Portate a termine gli impegni primari e poi datevi alla pazza gioia.

La classifica a stelline della settimana:

Top del giorno domenica 27 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ giovedì 24, venerdì 25, sabato 26;

★★★★ mercoledì 23 novembre;

★★★ martedì 22 novembre;

★★ lunedì 21 novembre 2022.

♓ Pesci: voto 6.

I prossimi sette giorni per voi dei Pesci avranno un andamento a fasi alterne. La grinta che metterete in tutto ciò che farete saranno particolarmente evidenti e si tramuteranno in un’arma pressoché invincibile. Nel corso delle giornate di giovedì e venerdì, però, potreste avere un vistoso calo fisico: per evitarlo, cercate di gestire al meglio le cose più importanti, nello stesso momento tralasciate cose che potete rimandare al altri momenti. Abbiate fiducia nelle vostre possibilità e non scoraggiatevi se qualcosa apparisse difficile perché comunque ne uscirete al meglio. In amore ci vorrebbe una maggiore sensibilità, più tolleranza e tanta, tantissima pazienza.

La classifica a stelline settimanale: