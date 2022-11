L' Oroscopo della settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 è pronto a soddisfare curiosità o aspettative in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di sapere come potrebbe andare la settimana a cavallo tra la fine dell'attuale mese di novembre e l'inizio di dicembre? In questo caso, parlando in relazione alla sestina in oggetto, ossia relativamente ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, le previsioni astrologiche settimanali indicano super-favoriti l'Ariete (voto 10) e il Toro (voto 9), con tutti gli altri a scalare.

Vediamo di mettere in chiaro l'intero quadro astrologico andando a svelare l'oroscopo settimanale segno per segno, non prima però di aver evidenziato i nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

L'oroscopo della settimana entrante , mette in evidenza tre transiti attribuibili alla Luna. Il primo cambio di segno sarà quello relativo alla Luna in Pesci, in arrivo mercoledì 30 novembre alle ore 01:15. Dopo aver visitato il preannunciato simbolo astrale di Acqua, l'Astro d'Argento farà una seconda sosta in un segno di Fuoco: venerdì 2 dicembre alle ore 05:41 assisteremo alla formazione astrale relativa alla Luna in Ariete. La settimana in esame con l'entrata della Luna in Toro, domenica 4 dicembre, la musa dei poeti concluderà la propria girandola di transiti nei vari segni.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10 . In primissimo piano l'ingresso della Luna nella giornata di venerdì. Probabili successi amorosi per moltissimi del segno. Buona la settimana riguardo agli affetti familiari e i rapporti d'amicizia in generale. Alcune storie d'amore nate nelle ultime settimane stanno per diventare molto importanti: è arrivato il periodo giusto per sognare, tornare in scena alla grande anche se si fosse vissuta una lunga fase di silenzio.

È probabile che qualcuno di voi stia cercando di risolvere problemi di lavoro: da dicembre, nuove mansioni, incarichi o cambi di orario daranno più gusto e tanta voglia di fare.

La classifica della settimana:

Top del giorno venerdì 2 dicembre (Luna nel segno);

venerdì 2 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 28, sabato 3 e domenica 4;

★★★★ martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 1.

♉ Toro: voto 9.

In ottima evidenza la settimana in generale e, in particolare, la giornata finale del weekend: domenica è prevista una meravigliosa Luna nel segno, positiva per ciò che concerne l'amore e gli affetti ei rapporti interpersonali. I sette giorni in analisi poi si indicano stimolanti, tali da permettervi di fare tante cose tra quelle messe in agenda. Il settore che presenterà le incognite maggiori potrebbe essere (ma non è detto) quello delle finanze, forse perché ultimamente qualcuno tra voi ha fatto il cosiddetto "passo più lungo della gamba". In questa settimana dovete iniziare a programmare quello che desiderate fare da dicembre in poi. Possibilità di tentare nuovi lavori o amori.

Classifica settimanale:

Top del giorno domenica 4 dicembre (Luna nel segno);

domenica 4 dicembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30;

★★★★ giovedì 1 e sabato 3;

★★★ venerdì 2 dicembre.

♊ Gemelli: voto 7 .

Questo periodo è da considerare abbastanza positivo. Già da questo lunedì potrebbero esserci conferme in amore e, in qualche caso anche in ambito lavorativo. Da qualche tempo siete diventati molto più risoluti rispetto al passato e questo alla fine è un bene, se non per tutti almeno per gran parte di voi. Se fino a qualche tempo fa il lavoro è stato pieno di intralci o ritardi, da ora in poi le cose cambieranno in meglio. Sicuramente, nel giro di poco tempo riuscite a tagliare nuovi importanti traguardi. Benissimo lanciarsi in nuove iniziative amorose: non mancherà certo la voglia di farlo, anzi... Siete e sarete uno dei segni più forti dello zodiaco, anche i prossimi mesi.

La classifica della settimana:

Top del giorno lunedì 28 novembre;

lunedì 28 novembre; ★★★★★ martedì 29 e domenica 4;

★★★★ mercoledì 30 e sabato 3;

★★★ giovedì 1°dicembre;

★★ venerdì 2 dicembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Alcune situazioni di lavoro o di matrice familiare stanno prendendo molto del vostro tempo. Se aveste a che fare con persone del Toro, dell'Acquario o dello Scorpione, i problemi potranno essere considerati senz'altro di facile soluzione. In questo periodo dell'anno, come spesso succede a molti cancro, ritorna imponente la voglia di tornare ad amare, magari di rimettersi in gioco anche se non più di verde età. I cuori solitari sono destinati ad essere un pizzico più fortunati degli altri!

È proprio nella parte conclusiva della settimana ci sarà una fase in cui tante belle Stelle accoglieranno i vostri favoriti e/o progetti.

Classifica settimanale:

★★★★★ venerdì 2 e sabato 3;

★★★★ lunedì 28, giovedì 1 e domenica 4;

★★★ martedì 29 novembre;

★★ mercoledì 30 novembre.

♌ Leone: voto 7. La fine di questa settimana non lascia spazi a dubbi in quanto potrebbe risultare abbastanza impegnativa. Dovete già da adesso iniziare a pensare ad un nuovo progetto da portare avanti nella seconda metà di dicembre. Puntate invece sull'inizio della settimana soprattutto se intendeste fare colpo in amore o definire meglio una questione di famiglia. In amore grandi scelte in arrivo prossimamente con le coppie più favorite rispetto ai singoli.

Una piccola grande vittoria di lavoro vi aspetta entro la fine di dicembre, massimo entro gli inizi di gennaio 2023. Fatto sta che state tornando decisamente ai fasti di un tempo, con la Luna al vostro servizio anche se presente in altri settori.

La classifica della settimana:

Top del giorno martedì 29 novembre;

martedì 29 novembre; ★★★★★ mercoledì 30 e giovedì 1;

★★★★ lunedì 28 e venerdì 2;

★★★ sabato 3 dicembre;

★★ domenica 4 dicembre.

♍ Vergine: voto 7 . È una buona situazione astrologica questa analizzata sulla carta, in cui di sicuro la tenacia non mancherà e altrettanto la voglia di intraprendere cose nuove. È anche un periodo di verifica o di confronto in amore, in alcuni casi causati da eventi esterni al rapporto.

Le sollecitazioni da parte dei pianeti del vostro giro saranno tante, per cui certamente vi farebbe molto bene iniziare a fare una prima selezione di tutte quelle cose che vorreste fare a dicembre: che ne direste di iniziare a programmare i vari regali di Natale da fare alle persone che amate? Sempre a dicembre potrebbero esserci novità, partenze o sperimentazioni.

Classifica settimanale:

Top del giorno giovedì 1°dicembre;

giovedì 1°dicembre; ★★★★★ venerdì 2 e sabato 3;

★★★★ mercoledì 30 e domenica 4;

★★★ lunedì 28 novembre;

★★ martedì 29 novembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci , e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.