Per la settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2022, l’Oroscopo vedrà Saturno nella costellazione dell’Acquario, mentre la Luna sarà nella costellazione dell’Ariete. Il segno del Sagittario avrà nei suoi gradi Mercurio e Venere, mentre il pianeta fortunato Giove sarà nella costellazione dei Pesci. Gemelli avrà nei suoi gradi Marte.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo dal 28 novembre al 4 dicembre per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana: Pesci al ‘top’

1° Pesci: avrete davvero molto fascino nel corso di questa settimana, secondo l’oroscopo.

Sperimenterete tante vicende romantiche con il partner che potrebbero sfociare in una proposta molto positiva per l’andamento della vostra relazione. Avrete un rapporto con la famiglia che potrebbe essere molto produttivo sia per queste giornate che per quelle che verranno. Affronterete e risolverete qualche faccenda burocratica che si sta trascinando per molto tempo, mentre con gli affari potreste avere delle occasioni più uniche che rare.

2° Scorpione: ci saranno delle riflessioni molto positive da parte vostra che comporteranno delle risoluzioni molto soddisfacenti sul piano affettivo. Arriverà anche un cambiamento positivo sul lavoro che renderà le vostre potenzialità sempre più evidenti e successivamente premiate nel migliore dei modi.

Con il partner vivrete dei momenti eccezionali tutti per voi, e le incomprensioni verranno definitivamente messe al bando, secondo l’oroscopo. Le amicizie saranno al centro della vostra attenzione.

3° Sagittario: potreste avere un guadagno che supererà le vostre aspettative, mentre sul lavoro si apriranno scenari molto soddisfacenti che potrebbero mettere d’accordo tutti i colleghi della vostra squadra di lavoro.

Avrete a che fare con una passionalità con il partner sempre crescente, che nella seconda metà della settimana potrebbe tradursi in un periodo di forte intesa anche dal punto di vista del romanticismo. Con le amicizie si creerà un clima più che disteso, anche se recentemente avete avuto a che fare con situazioni decisamente burrascose.

4° Acquario: le soddisfazioni che collezionerete in questa settimana potrebbero portarvi una stabilità economica che vi permetterà di fare shopping sia per voi che per la famiglia, senza badare troppo alle spese. Una promozione potrebbe farsi strada nel mondo del lavoro appositamente per voi e per elevare la vostra carriera. Il weekend sarà denso di sorprese, sia dal punto di vista affettivo che legate all’ambito lavorativo.

Ariete disponibile

5° Ariete: la vostra disponibilità vi metterà di fronte ad alcune situazioni che vorreste risolvere, ma che allo stesso tempo vi metteranno di fronte a delle scelte. Secondo l’oroscopo questo sarà un ottimo periodo per giungere ulteriormente a maturazione come individui, e darete anche nuova linfa alla vostra situazione amorosa, che sia ottimale oppure soggetta a qualche turbolenza interna.

Nel fine settimana molte cose con cui avrete da combattere saranno finalmente risolte. Sicuramente avrete anche dei momenti per voi stessi per trovare un giusto riposo.

6° Vergine: avrete degli impegni che dovreste risolvere in questa settimana e altri a cui sarà concesso procrastinare. In amore avrete voglia di decisioni più concrete, mentre chi è single preferirà rimanere tale ancora per molto tempo. La tensione familiare però potrebbe allentarsi, favorendo scambi comunicativi efficienti che non daranno vita a fraintendimenti. Sul lavoro avrete qualche successo misto a qualche insuccesso che però non vi darà particolari problemi.

7° Toro: avrete di che pazientare ancora su determinate questioni burocratiche, ma nel complesso non avrete molto di cui lamentarvi.

Nella prima parte della settimana potreste sentirvi incastrati in una routine non esattamente coincidente alle vostre aspettative, mentre avrete uno spirito molto dinamico nella seconda metà della settimana, ovvero quando ci saranno situazioni che si sbloccheranno, almeno in parte. Avrete una focalizzazione particolare nei confronti della famiglia.

8° Cancro: non avrete un umore eccellente, considerando che la vostra situazione economica non è così pesante come potrebbe apparire in un primo momento. Il lavoro procederà a singhiozzi, e con tutta probabilità dovrete fare in modo che ci siano delle occasioni da sfruttare e con le quali potrete dare il massimo. In amore ci sarà una bella sintonia ma che potrebbe essere decisamente stabile, senza sbocchi dal punto di vista romantico.

Bilancia in ribasso

9° Gemelli: avrete delle difficoltà di gestione sul piano pratico del lavoro che state facendo attualmente. Probabilmente anche qualche vicenda che vi vede coinvolti con qualche collega avrà bisogno di qualche chiarimento. Potreste fare dietrofront per alcune decisioni che avete preso in tempi recenti e che potrebbero portarvi su orizzonti più sicuri dal punto di vista pecuniario. Con le amicizie potrebbero crearsi delle tensioni che comporteranno la fine di qualcuna particolarmente importante.

10° Bilancia: nella settimana indicata potreste apparire molto giù di corda, scontrosi, ma soprattutto molto poco attenti a ciò che vorreste davvero dalla vostra relazione attuale. Fidarvi molto meno potrebbe essere uno strumento ottimale per fare attenzione a voi stessi.

Sul lavoro potreste riscontrare delle difficoltà e del nervosismo all’interno della cerchia dei colleghi. Secondo l’oroscopo il weekend dovrà essere decisamente parsimonioso dal punto di vista pecuniario, fate attenzione allo shopping.

11° Leone: avrete molta poca voglia di risolvere le problematiche familiare, e allo stesso tempo sarete gli unici che potranno fare qualcosa di concreto. Secondo l’oroscopo ora dovrete farvi carico di tutte quelle responsabilità che ne corso del tempo avete acquisito. Avrete un po’ di tregua anche dall’ambito professionale solamente nel corso del fine settimana, quando potrete sviluppare qualche conoscenza e trasformarla in qualcosa di più stabile dal punto di vista affettivo.

12° Capricorno: avrete qualche lamentela in più da parte della vostra cerchia di colleghi, ma nonostante andrete diritti per la vostra strada potreste avere delle problematiche legate a qualche fraintendimento in famiglia. Con il partner al momento la fiducia e il romanticismo potrebbero rimanere piuttosto fermi, dal momento che con tutta probabilità ci sarà un periodo un po’ turbolento. Secondo l’oroscopo, cercare di risolvere qualche diatriba familiare nel corso del fine settimana non porterà molto lontano.