Per l’anno 2023 l’Oroscopo dell’amore porrà la sua attenzione prevalentemente sui segni di aria, con qualche eccezione. Venere passerà anche nella costellazione dei Gemelli nel periodo antecedente l’estate, quando gli amori si risveglieranno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dell’amore.

L’oroscopo del 2023: Scorpione passionale

1° Bilancia: per il vostro segno si aprirà un anno che sicuramente porterà moltissima fortuna in ambito sentimentale, secondo l’oroscopo. Ci saranno dei progetti di coppia che con tutta probabilità vi porteranno ad una convivenza, a un matrimonio oppure ad una evoluzione decisamente più favorevole, anche se allo stesso tempo impegnativa.

L’estate sarà la stagione dei corteggiamenti e della sintonia in ambito familiare. L’anno 2023 si concluderà con delle capacità molto più fluide di comunicazione, che porteranno al risanamento di eventuali incrinature dovute a qualche fraintendimento.

2° Scorpione: Marte e Saturno favorevoli per i segni di acqua a partire dal periodo primaverile significheranno un rialzo stabile della vostra situazione sentimentale, con una bella passionalità e con una armonia eccellente per gli affetti in generale. Ci saranno evoluzioni nei rapporti interpersonali nella stagione estiva, mentre dall’autunno in poi, da settembre in particolare, ci saranno incontri per i single e probabilmente all’orizzonte si profileranno matrimoni o comunque passi importanti nella vita di coppia, secondo l’oroscopo.

3° Gemelli: quando arriverà la primavera, anche la vostra personale stagione degli amori potrebbe finalmente sbocciare. Venere nella vostra costellazione a stagione inoltrata, vi potrebbe favorire degli incontri e dei nuovi innamoramenti agli inizi del mese di maggio. L’estate si presenterà davvero molto passionale, e sarà un ottimo periodo anche per instaurare delle relazioni di amicizia piuttosto durature.

Man mano che l’anno giungerà al termine si riscontreranno alcune perplessità, ma niente che non possa farvi concludere il 2023 con tante bellissime sorprese, secondo l’oroscopo.

4° Toro: i rapporti interpersonali sicuramente funzioneranno molto di più, nel corso dell’anno 2023. Riscontrerete molta solidarietà all’interno del contesto familiare, in particolare ci saranno dei risvolti positivi nei primi mesi con il partner.

Venere sarà al suo culmine ad aprile, quando avrete molte più prospettive di incontri e di batticuore. L’estate potrebbe essere abbastanza turbolenta, ma saranno situazioni passeggere, che si cancelleranno con un colpo di spugna già da settembre. Arriveranno tanta audacia e disinvoltura, che influiranno in modo positivo sia nelle coppie già datate che in quelle appena sbocciate, secondo l’oroscopo.

Progetti di coppia per Pesci

5° Pesci: gli affetti in generale non verranno messi in discussione nel corso dell’anno 2023, soprattutto a partire da febbraio e da marzo. Ci saranno ottimi progetti con il partner e le perplessità finalmente verranno accantonate, arrivando anche a parlare di matrimonio.

Ci saranno delle responsabilità che verranno condivise nel periodo estivo, dunque la freddezza sarà da attribuire su qualche impegno in più e nient’altro. Dall’autunno in poi si avvierà un lungo periodo di conoscenze e di amicizie che potrebbero migliorare drasticamente la vostra quotidianità, secondo l’oroscopo.

6° Ariete: l’anno 2023 per il vostro segno zodiacale sarà portatore di novità amorose, di quelle che potrebbero rivoluzionare la vostra vita. Potrebbero esserci dei matrimoni o convivenze che potrebbero trovare compimento nel periodo primaverile, quando Venere sarà nella vostra costellazione alla fine di aprile. Ci saranno incontri a maggio, anche amichevoli, ma bisognerà fare attenzione ai mesi estivi, con dei ripensamenti e delle riflessioni doverose sia nei vostri stessi confronti che in quelli del partner.

L’autunno sarà un periodo di riconciliazioni, soprattutto il periodo di ottobre, che alla fine dell’anno vi riavvicinerà alle persone care, chiudendo un vero e proprio cerchio.

7° Vergine: avrete dei presupposti ottimali in amore nel periodo primaverile, con delle proposte interessanti da parte del partner e tanti incontri che costituiranno delle potenziali relazioni, anche di natura amicale. In estate, in particolare a luglio, potreste avere un atteggiamento chiuso e poco disposto all’amore e ai sentimenti. Man mano avvierete un percorso in solitaria, che probabilmente vi farà meglio di qualsiasi relazione voi abbiate in mente. Dal mese di ottobre in poi, vivrete una relativa serenità sia in ambito familiare che in quello prettamente legato alla sfera amorosa, secondo l’oroscopo.

8° Leone: il vostro segno presenterà una situazione piuttosto altalenante, nel corso dell’anno prossimo. Avrete un atteggiamento molto spigliato all’inizio del 2023 con il partner, per poi chiudervi in voi stessi e avviare un lungo periodo di riflessione. La primavera si presenterà buona per chi ha voglia di innamorarsi, ma l’estate sarà caratterizzata dal moto retrogrado di Venere, il quale vi darà nuovamente incertezze e molta voglia di stare da soli, forse per paura di eventuali delusioni. Gli ultimi mesi secondo l’oroscopo invece favoriranno l’ambito familiare e le amicizie.

Capricorno in calo

9° Capricorno: l’oroscopo del vostro segno potrebbe essere un po’ particolare rispetto ad altri segni.

Dopo un inizio davvero molto positivo in amore, con una atmosfera decisamente ottima, con il proseguire dei mesi estivi potreste avvertire la necessità di riprendere in mano la vostra situazione emozionale, non condividendola con nessuno. L’estate potrebbe portarvi anche una cocente delusione da parte di una persona a cui tenete particolarmente e che potrebbe essere controproducente anche per altri rapporti interpersonali. La fine dell’anno invece ci sarà una bellissima ripresa.

10° Acquario: i sentimenti positivi saranno con voi per la prima parte dell’anno, ma a partire dalla fine della primavera potrebbero sopraggiungere gelosie e qualche scaramuccia che probabilmente vi porterà ad allontanarvi dal partner.

Il periodo estivo sarà quindi incentrato molto sulle amicizie, ma anche qui dovrete stare attenti ad evitare discussioni che possano essere controproducenti per i vostri rapporti. Negli ultimi due mesi dell’anno si potrebbero riscontrare delle criticità difficili da far rientrare soprattutto in famiglia, secondo l’oroscopo.

11° Cancro: sicuramente quest’anno dovreste assolutamente dedicarlo a voi stessi e a cosa realmente vorreste da una relazione amorosa. Plutone potrebbe darvi una mano molto significativa in tal senso, secondo l’oroscopo. Ci saranno delle delusioni cocenti all’inizio dell’estate 2023 che però non intaccheranno la vostra fiducia nei confronti di un nuovo amore che potrebbe presentarsi da ottobre in poi.

La fine dell’anno potrebbe portarvi qualche amicizia che possa realmente ascoltarvi senza porre giudizi troppo affrettati.

12° Sagittario: sentirete molto pressante la responsabilità di una famiglia e di impegni da adempiere in favore della stessa, per cui l’ambito amoroso potrebbe essere messo da parte oppure essere fonte di ulteriore stress, più che di amore. Ci sarà una ripresa da maggio in poi, seppure abbastanza effimera. Ci saranno dei diverbi in famiglia con l’avvicinarsi della stagione autunnale, mentre nelle coppie si prospettano dei fraintendimenti molto forti che solo voi potrete sanare in modo adeguato, secondo l’oroscopo.