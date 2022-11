L'oroscopo settimanale dal 28 novembre al 4 dicembre 2022 è pronto a dare enfasi al periodo regalando speranze come pure dispensando qualche delusione. In evidenza la settimana a cavallo tra novembre e la parte iniziale del mese di dicembre. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare l'attesissima classifica settimanale: alla ribalta esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. State attraversando una fase di rinnovamento generale. Presto dovrete accettare un cambiamento; inizierà un periodo di nuove speranze, anche in amore. È importante, in questi giorni, però, evitare di rivangare il passato. Dovete cercare di trascorrere questo fine novembre-inizio dicembre nella maniera più serena ed è probabile che qualcuno di voi voglia stare con poche persone selezionate. Accuserete un po' di stanchezza, malesseri stagionali che vanno e vengono.

La classifica settimanale:

Top del giorno sabato 3 dicembre;

sabato 3 dicembre; ★★★★★ lunedì 28, domenica 4;

★★★★ martedì 29, venerdì 2;

★★★ mercoledì 30 novembre;

★★ giovedì 1°dicembre 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

È arrivato il momento di farsi valere sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Dovete iniziare ad essere molto propositivi, come d'altronde è nella vostra natura. Sarete in pieno recupero. Molte situazioni che vi hanno impensierito si risolveranno. Vantaggi e novità promettono bene per il futuro. Le storie che sono nate negli ultimi due mesi avranno risvolti positivi nel mese di dicembre.

In questi giorni dovete proteggere le vostre proprietà; nel frattempo, cercare di spendere meno quattrini.

La classifica della settimana:

★★★★★ venerdì 2, domenica 4;

★★★★ lunedì 28, giovedì 1, sabato 3;

★★★ mercoledì 30 novembre;

★★ martedì 29 novembre 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Il vostro umore in questi giorni è pronosticato piuttosto variabile, forse è colpa della stanchezza accumulata recentemente.

Se che qualcuno si dovesse mettere contro di voi, oppure ci fossero persone che volessero discutere, cercate di evitare. l vostro umore in questo fine mese è previsto piuttosto variabile, forse è colpa della stanchezza accumulata. Dedicatevi a ciò che da tempo avete trascurato, magari anche ad un'attività nuova. Favorite le nuove amicizie. Dedicate più tempo alle persone che interessano: un invito dovrà senz'altro essere accettato.

La classifica settimanale:

★★★★★ martedì 29, mercoledì 30;

★★★★ lunedì 28, giovedì 1, venerdì 2;

★★★ domenica 4 dicembre;

★★ sabato 3 dicembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Spunti positivi in arrivo, ma rimandate decisioni importanti ed evitate discussioni inutili.

Il problema è che spesso vi fermate a riflettere troppo sulle singole questioni e poi vi fate il sangue amaro. Giornata un po' faticosa oppure piena di ritardi, prendete le distanze da qualcuno che vorrebbe farvi arrabbiare. In amore ci vuole un po' più di disponibilità e pazienza! Tenetevi alla larga preoccupazioni fuori luogo, i ricordi fanno male! Immagazzinate le esperienze passate per costruire al meglio il vostro futuro.

La classifica della settimana:

★★★★★ giovedì 1, sabato 3;

★★★★ mercoledì 30, venerdì 2, domenica 4;

★★★ martedì 29 novembre;

★★ lunedì 28 novembre 2022.

♒ Acquario: voto 5. Questa settimana che sta per arrivare porterà piccoli conflitti nei rapporti sentimentali. Attenzione a non fare confusione se nel vostro cuore albergassero passioni diverse.

Ora è importante non creare problemi inutili. Siete ottimisti e questo è importante, d'altronde sta per iniziare un mese che si farà sentire per il suo vigore e le buone possibilità in arrivo. Incontri e storie d'amore soggette a variazioni positive. Alcune esperienze recenti vi faranno riflettere; oggi prudenza in famiglia, una parola di troppo scatenerebbe l'inferno.

La classifica settimanale:

★★★★★ lunedì 28 novembre;

★★★★ martedì 29, mercoledì 30, domenica 4;

★★★ giovedì 1, sabato 3;

★★ venerdì 2 dicembre 2022.

♓ Pesci: voto 9. Meglio non rimandare eventuali incontri già programmati, anche perché dicembre è un mese importante e già in questi giorni c'è qualcosa in più che si intravvede. Coltivate contatti con persone nuove per scacciare, ogni tanto, la malinconia.

Avete un'ottima energia emotiva e psicologica, perché non sfruttarla a pieno? Possibili nuovi incontri per quelli che sono soli da tempo, oppure che hanno un rapporto poco soddisfacente. In amore potrebbe intrigare una strana voglia di trasgressione: attenti se c'è già una storia che va avanti da tempo.

La classifica della settimana: