L'oroscopo di domani 16 novembre è pronto a mettere in chiaro quali sono le intenzioni degli astri in merito alla giornata di mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del giorno relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, sicuri di conoscere in anticipo quale piega prenderà la giornata per il vostro segno di nascita? Certo che si, ovviamente se rientrate tra coloro aventi nel proprio Tema Natale uno tra i segni seguenti: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di mercoledì 16 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 16 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 16 novembre mostra uno splendido cielo per il vostro segno. L'amore beneficerà di ottimi influssi positivi regalati dalle effemeridi del periodo. Sarete più propensi a lasciarvi andare alla passione rispetto al solito, riuscendo a vivere intensamente ogni momento della giornata senza pensare a cose negative. Potreste persino permettervi di sognare in grande, senza temere qualsivoglia delusione. Le cose stanno andando per il verso giusto: Sole e Mercurio con la loro positività sono pronti a farvi sentire al massimo della forma fisica e mentale. Nel lavoro, la vostra carriera farà un balzo in avanti piuttosto considerevole.

Sappiate seguire l’onda giusta, presto sarete in pole position rispetto a tanti altri.

Toro: ★★★. In programma una giornata sottotono. In amore sarete abbastanza diffidenti: se possibile non chiudetevi in voi stessi, anche se steste attraversando un periodo critico. Gli influssi disarmonici della Luna non aiuteranno, perciò dovrete fare uno sforzo in più per uscire dal circuito dei pensieri negativi che vi stanno stritolando da un po'.

Tranquilli, con l'aiuto della persona amata ce la farete alla grande! Il cielo grigio del periodo vi renderà suscettibili, pronti a scattare alla minima provocazione. Per evitare di scatenare litigi ovunque è necessario non alimentare polemiche inutili. Nel lavoro, non cercate di trarre dei bilanci o di elaborare strategie: non siete abbastanza lucidi.

È il momento di spegnere la mente e di distrarsi: le soluzioni verranno da sé.

Gemelli: ★★★★. In questa giornata potreste avere esperienze particolari, oppure il periodo potrebbe riservarvi delle sorprese, piacevoli o spiacevoli dipende dai punti di vista. In amore, godetevi al meglio questa giornata di metà autunno, smussando un poco per volta la vostra eventuale scontrosità di carattere; il primo a ringraziarvi sarà il partner. Consiglio: visto che spesso siete pieni di brio, disinibiti ed espansivi, perché non approfittate per infuocare la vostra relazione? Fatelo, purché in maniera originale. La possibilità di avere a che fare con situazioni piacevoli sta pian piano emergendo: è proprio il caso di segnalare una buona notizia in arrivo.

Nel lavoro, vi impegnerete a fondo nel portare avanti i vostri progetti.

Oroscopo di mercoledì 16 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. In molti sarete favoriti da una splendida combinazione planetaria. Starà a solo a voi cogliere la mela del desiderio che gli astri vi porgeranno. Non vi manca certo il fascino, così l'amore e la tenerezza del partner vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti. È arrivato il momento di dichiararsi se siete single e avete qualcuno che vi fa emozionare oppure una nuova fiamma che vi fa incendiare il cuore al solo sguardo. Siete in una forma smagliante: con i favori di una buona configurazione celeste sarete di ottimo umore, socievoli e attraenti.

Nel lavoro pian piano si inizia ad avvertire un’aria nuova nella vostra attività. Presto avrete l’impressione di uscire da un tunnel e rivedere finalmente la luce.

Leone: ★★★★★. Mercoledì all'insegna della fortuna: preparatevi ad assaporare belle novità! In amore, le stelle a favore vi faranno vivere ogni emozione con grande intensità. Sarete così felici di avere al vostro fianco un partner che vi ama, vi stima e condivide con voi ogni attimo prezioso della propria giornata. Venere sta realizzando (o si prepara a farlo) i vostri grandi sogni d'amore. Tra non molto vi sentirete circondati dal calore di chi amate, insieme all'affetto di tanti amici che non mancano mai nella vostra vita. Potrete contare sempre su belle persone, soprattutto quando vi sentite un pochino giù di tono e non riuscite a ritrovare il buonumore.

Nel lavoro il cielo sussurra serenità. Varrà la pena compiere qualsiasi sacrificio pur di non essere manipolati? Ovvio che si.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 16 novembre, mette sul piatto la presenza di un periodo d'oro. In amore grazie agli influssi della Luna, da questo giovedì nel vostro segno, potrete contare su alcune occasioni magiche per riscoprirvi seducenti o per vivere momenti intensi, fortemente appaganti con il vostro partner. Tutto è bene quello che finisce bene: se non subito, molto presto avrete la dimostrazione pratica del fatto che chi ben semina, prima o poi senz'altro raccoglie alla grande: molti di voi stanno per ricevere una bellissima soddisfazione, nella quale forse avevate perso speranza.

Nel lavoro, avrete un’intuizione sorprendente su una questione importante: lascerete tutti a bocca aperta!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 16 novembre.