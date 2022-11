Secondo l'oroscopo del 16 novembre i nati sotto il segno dell'Ariete sono un po' agitati. I Capricorno sono confusi, ma stanno vivendo un periodo decisamente ricco di novità e cambiamenti importanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: tra oggi e domani potreste ricevere qualche notizia che metterà a subbuglio il vostro umore. Non permettete a nessuno di condizionare il vostro stato d'animo.

11° Leone: la voglia di mettersi in gioco è notevole, ad ogni modo, cercate di non lasciarvi prendere troppo dal momento. Riflettete a fondo prima di prendere una decisione importante.

10° Pesci: secondo l'Oroscopo del 16 novembre, i nati sotto questo segno sono un po' confusi. Meglio non prendere delle decisioni drastiche o potreste pentirvi. In amore bisogna essere più decisi.

9° Acquario: giornata interessante ma, allo stesso tempo, piena di impegni quella odierna. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, quindi, è il caso di farsi trovare pronti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: chi sta vivendo un periodo di confusione potrebbe rimanere intrappolato nei propri pensieri. In amore è tempo di osare un po' di più. Non siate timidi e non chiudetevi in voi stessi.

7° Cancro: siete molto pretenziosi in questo periodo. Questo è un bene in quanto vuol dire che avete molte ambizioni.

L'Oroscopo del 16 novembre vi esorta ad osare di più.

6° Bilancia: ci sono delle situazioni un po' sgradevoli di cui dovete occuparvi e che dovete mettere a posto. In ambito professionale è meglio non essere troppo puntigliosi. Non trascurate i legami affettivi.

5° Vergine: dal punto di vista professionale ci sono delle cose da mettere in chiaro.

Non permettete a nessuno di dirvi ciò che potete o non potete fare. In amore ci vuole più coraggio.

Oroscopo segni fortunati del 16 novembre

4° in classifica Toro: l'oroscopo del 16 novembre vi invita ad essere un po' intraprendenti. Se desiderate ardentemente ottenere un obiettivo, allora è il momento di fare il possibile per raggiungerlo.

3° Scorpione: ci sono buone probabilità di vivere delle esperienze nuove, che potrebbero essere in grado di cambiare il vostro umore. Cercate di essere un po' meno razionali.

2° Sagittario: se avete lavorato sodo allo scopo di ottenere dei risultati in ambito professionale, presto riceverete le vostre soddisfazioni. In amore è importante essere onesti e non accontentarsi mai.

1° Capricorno: vi trovate in un periodo caratterizzato da tanti alti e bassi. Vi sentite un po' indecisi e non sapete in che direzione andare. Questo è un periodo propizio, quindi, sappiate che ovunque andrete riceverete soddisfazioni.