L'oroscopo di giovedì 10 novembre prevede un Pesci meno frenetico e più razionale ora che la Luna sarà in quadratura dal segno dei Gemelli: il segno d'aria riuscirà anche a portare un po’ di brio alla propria vita amorosa.

Il Sole splende invece per i nativi Scorpione e con Venere nel segno arriveranno momenti d'oro in amore, il tutto mentre Leone potrebbe dare più peso alla propria vita sentimentale e sociale.

Dopo questa panoramica andiamo a vedere nel dettaglio l'Oroscopo della giornata di giovedì 10 novembre.

Previsioni oroscopo giovedì 10 novembre 2022 segno per segno

Ariete: con la Luna che passerà in Gemelli riuscirete a godervi meglio questa giornata di novembre. Single oppure no, ci sarà un maggior ottimismo in voi, e sarà più facile entrare in sintonia con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo qualche piccola complicazione potrebbe farsi sentire, ma con Marte e Saturno favorevoli non vi perderete d'animo. Voto - 7️⃣

Toro: l'astro argenteo non sarà più nel vostro cielo e Venere in opposizione tornerà a farsi sentire. I rapporti con le persone che amate potrebbero dunque risentirne, forse perché c'è qualcosa che ancora non siete riusciti a superare.

In ambito lavorativo la voglia di fare non vi mancherà, ciò nonostante dovrete avere anche inventiva e buone abilità. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali favorevoli secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. La Luna sarà dalla vostra parte e sul fronte amoroso godrete di un'intesa di coppia migliore. Se siete single non lasciatevi scappare la possibilità di un appuntamento romantico.

Per quanto riguarda il lavoro riceverete ordini chiari e precisi. Ciò vi aiuterà a svolgere in maniera più ordinata le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale ottima anche durante questa giornata di giovedì. Venere regolerà positivamente i rapporti con il partner e vi donerà dei momenti di piacere. I cuori solitari saranno premurosi, ma mai invadenti nei confronti di chi amano.

Nel lavoro, per progetti efficaci, dovrete anche guardare le esigenze di clienti e colleghi superiori a voi. Voto - 8️⃣

Leone: periodo buono sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna vi sorriderà dal segno dei Gemelli e vi permetterà di arrivare verso un weekend migliore per voi e per il partner. In ogni caso, non siate troppo ambiziosi. In ambito lavorativo godrete della posizione favorevole di Marte che vi permetterà di non mollare mai durante i momenti di difficoltà causati da astri come Mercurio e Saturno. Voto - 7️⃣

Vergine: peccato per questa Luna in quadratura che vi metterà un po’ alle strette sul fronte amoroso. Certo, Venere sarà ancora dei vostri, ciò nonostante non sempre riuscirete a entrare in sintonia con la vostra anima gemella.

Cercate di avere maggiore pazienza e comprensione. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a esprimere bene il vostro potenziale, con risultati davvero convincenti. Voto - 7️⃣

Bilancia: una bella Luna in Gemelli vi permetterà di godere al meglio di questa giornata di novembre. Secondo l'oroscopo, l'intesa tra voi e la vostra fiamma non mancherà, soprattutto per coloro nati nella prima decade. In ambito lavorativo non sarete amanti del rischio, buttandovi solo in quei progetti che siete sicuri di poter portare a termine. Voto - 8️⃣

Scorpione: il Sole splende per voi nativi del segno e con Venere in congiunzione non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale. Single oppure no, è arrivato il momento di rendere davvero unico il rapporto con la persona che amate.

Nel lavoro approfittate di questa giornata per recuperare terreno e mettere sul piatto progetti di ottima qualità. Voto - 9️⃣

Sagittario: l'astro argenteo in opposizione potrebbe disorientarsi secondo l'oroscopo. L'amore continuerà a essere importante per voi, ciò nonostante non sempre la vostra metà potrebbe apprezzare il vostro modo di amare. In ambito lavorativo concentratevi di più sui progetti in corso. Per quelli futuri, si vedrà dopo cosa fare. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo che rimane favorevole sul fronte amoroso grazie alla posizione benefica di Venere in sestile. Single oppure no, sarà più facile per voi entrare in empatia con le persone che amate e dimostrare maggior ottimismo grazie anche al Sole favorevole.

Per quanto riguarda il lavoro, l'impegno che ci state mettendo verrà presto ripagato. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in Gemelli renderà questa seconda parte della settimana più invitante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Non sarà tutto rose e fiori con la persona che amate, ecco che riuscire a stabilire un'intesa stabile sarà il grande obiettivo. In ambito professionale avrete ancora il sostegno di Marte e di Saturno per mettere insieme ottimi progetti. Attenzione però a possibili imprevisti da parte di Mercurio. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in quadratura frenerà il vostro entusiasmo in amore, rendendovi più pacati. La vostra relazione di coppia viaggia sui binari giusti al momento, dunque meglio non sbilanciarsi più di tanto.

In ambito lavorativo dovrete saper gestire bene le energie che avrete a disposizione, considerato Marte in quadratura. In ogni caso, sarà comunque possibile svolgere al meglio le vostre mansioni grazie a Mercurio e Giove favorevoli. Voto - 7️⃣