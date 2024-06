L'oroscopo del weekend del 22 e 23 giugno prevede una bella Luna in Capricorno che aiuterà il segno di terra a migliorare la propria vita sentimentale, mentre Marte porterà buone energie ai nativi Vergine da dedicare alla persona che ama. I Pesci godranno di una buona sintonia con la persona che amano, mentre l'Ariete sarà un po’ troppo testardo.

Previsioni oroscopo weekend 22 e 23 giugno 2024 segno per segno

Ariete: il penultimo weekend del mese non sarà così favorevole per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura. Il vostro atteggiamento, talvolta un po’ troppo testardo, non vi aiuterà a costruire un rapporto migliore con la persona che amate.

Sul fronte professionale attenzione a non prendere decisioni troppo drastiche per i vostri progetti. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 7

Toro: previsioni astrali positive in questo weekend di giugno. La vostra vita sentimentale sarà attiva e soddisfacente grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà il periodo adatto per fare qualcosa di unico per la persona che amate. In campo professionale potrete contare sul sostegno di Mercurio e di Marte per gestire bene le vostre mansioni. Amore - 9 Lavoro - 9 - Fortuna - 8

Gemelli: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. L'intesa con il partner sarà in crescita, e presto raggiungerà l'apice. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a fare progressi con i vostri progetti.

Presto, con un po’ di fortuna, potrete mettere le mani su progetti di più ampio respiro. Amore - 8 Lavoro - 8 Fortuna - 9

Cancro: fine settimana altalenante per voi a causa della Luna in opposizione dal segno del Capricorno. Anche se Venere sarà favorevole, con il partner potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo. Se siete single non siate troppo precipitosi nel voler fare conquiste.

Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a essere precisi nei vostri progetti grazie a Mercurio. Marte in sestile inoltre porterà buone energie. Amore - 7 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Leone: configurazione astrale stabile in questo weekend di giugno. Questo cielo sarà poco influente nei vostri confronti, ciò nonostante sarà possibile costruire un rapporto affiatato, basterà solo essere comprensivi e pazienti.

In campo professionale i vostri obiettivi più grandiosi saranno lontano, ma voi non vi arrenderete. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Vergine: con Marte in trigono dal segno amico del Toro, avrete buone energie da investire in campo professionale. Il sostegno di Mercurio poi sarà prezioso per buttare giù idee proficue. Sul fronte amoroso darete prova dei vostri sentimenti in questo weekend. Con la Luna e Venere in buon aspetto, la vostra relazione di coppia si rivelerà affiatata e romantica a sufficienza per godere di momenti splendidi. Amore - 9 Lavoro - 8 -Fortuna - 7

Bilancia: sfera sentimentale difficile a causa di questo cielo sempre più complicato. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, il vostro atteggiamento cupo non vi aiuterà a vivere una relazione di coppia migliore.

Anche nel lavoro avrete bisogno di nuove idee, che possano aiutarvi a sbloccare questa situazione di stallo. Amore - 5 Lavoro - 6 Fortuna - 6

Scorpione: vi sentirete molto bene insieme alla persona che amate in questo fine settimana. Questo cielo sarà splendido nei vostri confronti, e vi spingerà a dare il meglio di voi per la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale alcuni progetti richiederanno impegno, ma con l'aiuto di Mercurio sarete capaci di raggiungere ottimi risultati. Amore - 9 Lavoro - 8 Fortuna - 8

Sagittario: periodo poco influente per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà tutto sommato discreto, ma l'intesa del vostro rapporto dipenderà molto da voi.

In ambito lavorativo sarete abbastanza abili in quel che fate, ciò nonostante non potrete pretendere di avere sempre ragione. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 7

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna dalla vostra parte in questo fine settimana di giugno. Di contro, tenete a mente che il pianeta Venere sarà comunque in opposizione. Single oppure no, attenzione a non essere troppo diretti nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo Saturno vi aiuterà a vedere i vostri progetti con attenzione e buon senso, evitando possibili imprevisti. Amore - 7 Lavoro - 7 Fortuna - 6

Acquario: sfera sentimentale discreta per voi nativi del segno. Anche se queste stelle non v'influenzeranno più di tanto, avrete modo di costruire un rapporto più che soddisfacente con la persona che amate.

Dovrete soltanto dimostrare i vostri sentimenti in modo puro. In campo professionale avrete cura dei vostri progetti, ma attenzione a non peccare di presunzione. Amore - 8 Lavoro - 7 Fortuna - 8

Pesci: sarà un fine settimana affiatato e produttivo per voi nativi del segno. In amore potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto per costruire una relazione piacevole e romantica. Sul fronte professionale, malgrado Giove sia in quadratura dal segno dei Gemelli, sarà possibile mettere insieme progetti interessanti. Amore - 9 Lavoro - 8 - Fortuna - 7