Nuovo incontro con l'Oroscopo del giorno. In campo le previsioni zodiacali di martedì 15 novembre 2022. Punto di attenzione incentrato sui segni della seconda tranche zodiacale, ossia il filotto compreso da Bilancia a Pesci.

Scopriamo insieme cosa avrà da svelare l'oroscopo del 15 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Secondo l'Astrologia del momento, il giorno non sarà granché e il periodo non andrà certo a migliorare.

Attenzione, perché anche nel prevedere in anticipo le cose più difficili non è certo da saggi abbassare la guardia: potreste lanciarvi allo sbaraglio senza assicurarvi di potercela fare. Cercate di non mettervi in competizione con nessuno, perché è difficile valutare le possibilità di successo. Per non lasciarsi sfuggire qualche bandolo, dovreste mantenere l’attenzione concentrata su ciò che è importante, senza distrarvi. Occhio a chi vi dovesse dar ragione: non è affidabile! In poche parole vorreste applausi ma otterrete solo critiche (naturalmente alle spalle).

Scorpione: ★★★★. In generale si prospetta un giorno discreto. Anche se doveste essere sotto pressione, sarete in grado ugualmente di tenere in mano saldamente diverse situazioni.

Questo che sta per arrivare sarà da considerare un momento di buona creatività. Potreste avere qualche buona idea in prima persona: ripensate a un progetto che avevate accantonato, forse perché difficile da realizzare, e noterete che adesso si ripresenta più chiaro, pronto per essere organizzato. In questa giornata poi, cercate di essere sintetici, non mettendovi in discussione con nessuno, in particolare con Ariete, Bilancia e Capricorno: non è chiaro chi potrebbe averla vinta.

È possibile che un rapporto finisca nel peggiore dei modi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 15 novembre indica una Luna favorevole. Dunque, buone predisposizioni di spirito che vi permetteranno di usare nel miglior modo possibile le vostre risorse e le circostanze positive: pronti a organizzare pensieri e azioni? Di certo questo martedì potete tenere facilmente testa, se ne aveste i motivi, alla concorrenza più agguerrita e averne ragione.

Grazie all'ottimo periodo avrete la possibilità di mantenere a livello costante la fiducia nelle vostre possibilità, premessa indispensabile per ottenere quei risultati capaci di generare ottime soddisfazioni in tutti i settori.

Oroscopo e stelle del 15 novembre, previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Anche se in generale non è previsto quasi niente di incisivo a contrastarvi, naturalmente come segno, il giorno diciamo che sarà all’insegna della razionalità. Comunque sia non sarà affatto il caso di dormire sugli allori. Se voleste sfruttare a dovere la giornata dovreste cercare di fare tutto ciò che, al lume della ragione, del buonsenso e dello spirito pratico, ritenete necessario per migliorare la qualità delle cose.

Provate a ritrovare qualche punto di contatto soprattutto nei rapporti familiari p sentimentali, qualora ce ne fosse bisogno. Nel lavoro invece non trascurate la possibilità di un buon "aggancio": non andrebbe assolutamente fallito, perché quest'ultimo potrebbe dare l'opportunità di fare conoscenze davvero molto interessanti.

Acquario: ★★★★★. Con la Luna che dal primo pomeriggio di lunedì risulta nel segno del Leone, sicuramente sarà un buon giorno per agire, logicamente con grande consapevolezza di centrare più di qualche obbiettivo. Insomma, potrebbe essere davvero un martedì perfetto per mettere in gioco qualsiasi progetto. Potreste ribaltare a vostro favore anche qualcosa che non in precedenza non avesse voluto saperne di andare per il verso giusto.

Ricordate che, grazie a Marte in ottimo aspetto grazie al trigono col vostro Saturno, avrete nell’esperienza acquisita uno dei vostri punti forti: sarà davvero il caso di usarla tutta.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 15 novembre, mette in evidenza una Venere ed un Sole altamente favorevoli e il tutto si andrà a sommare al buon aspetto di Mercurio. Oltre a seguire la vostra solita linea nei confronti dell'amore e del lavoro, cercate di dedicare un po’ più tempo ai rapporti familiari, magari superando eventuali incomprensioni, per piccole che possano sembrare. Sappiate creare un’atmosfera serena all’insegna della comprensione e della generosità, vi tornerà utile in caso di problemi o situazioni difficili da risolvere. L’umore si preannuncia ottimo, sia nelle amicizie che in generale: saprete essere piacevoli, accattivanti anche senza forzare la mano. Ovviamente da non trascurare le pubbliche relazioni.