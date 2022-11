Venerdì 18 novembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Vergine, mentre Mercurio si sposterà dall'orbita dello Scorpione (dove risiede il Sole) ai gradi del Sagittario (dove transita Venere). Nettuno assieme a Giove, invece, resteranno stabili nel domicilio dei Pesci, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Plutone rimarrà nel segno del Capricorno. Urano assieme al Nodo Nord, infine, continueranno il transito in Toro come Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Scorpione, meno benevolo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Scorpione: incontri. Ottime le effemeridi per i single di casa Scorpione in questa giornata che precede il weekend, in quanto il segno d'Acqua avrà ottime chance di fare delle stuzzicanti nuove conoscenze che potrebbero scaturire in focosi flirt autunnali.

2° posto Bilancia: lucidi. Malgrado i tempi non saranno ancora maturi per attuarle, i nati Bilancia potrebbero avere in cantiere delle idee azzeccate inerenti alla sfera domestica, ad esempio trasformando la camera degli ospiti nella nuova stanza del nipotino in arrivo.

3° posto Ariete: candidature. Le prime due decadi di casa Ariete, nel corso del 18 novembre, riceveranno presumibilmente il sostegno del parterre astrale per guardarsi attorno, professionalmente parlando, e inviare la loro candidatura all'azienda che più gli aggrada.

I mezzani

4° posto Sagittario: espansivi. Sia che si tratti di donare un regalo inaspettato alla dolce metà o di portare loro figlio a giocare al parco, i nati Sagittario sembreranno propensi questo venerdì a mettere in campo la loro ritrovata espansività nelle faccende affettive.

5° posto Cancro: spediti. La velocità e la poliedricità d'intenti al lavoro delle quali potranno, c'è da scommetterci, fregiarsi i nati Cancro in questo giorno novembrino sopperiranno ai pochi o nulli risultati e aiuti che giungeranno al loro cospetto.

6° posto Leone: loquaci. L'arma in più dei felini, durante questo venerdì, avrà buone possibilità di risiedere nella spiccata spinta comunicativa della quale beneficeranno e, grazie alla stessa, riusciranno a convincere anche l'interlocutore più ostinato.

7° posto Pesci: piedi di piombo. Il dodicesimo segno zodiacale, in particolar modo la prima decade, si accorgerà probabilmente che avanzare coi piedi di piombo in una storia d'amore traballante che stanno vivendo sarà la migliore mossa che potranno attuare, in quanto così facendo limiteranno il rischio di far naufragare anzitempo il rapporto.

8° posto Toro: recuperare terreno. Adesso che Venere e Mercurio hanno finalmente concluso la loro opposizione e la Luna transita in quinta dimora, i nati Toro parranno vogliosi più che mai di recuperare il terreno perduto in ambito lavorativo a causa dello Stellium in Scorpione.

9° posto Capricorno: doveri. Sebbene il desiderio primario dei Capricorno questo venerdì sarà di trascorrere del tempo assieme alle persone care, è probabile che il segno Cardinale dovrà fare i conti con qualche doverosa incombenza alla quale non potrà sottrarsi, come una riunione di condominio alla quale sarà chiamato a presenziare.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: possessivi. Semaforo acceso sul rosso per le vicende sentimentali del primo segno Mobile, in quanto sarà probabile che i nativi vivranno il rapporto di coppia peccando di inutile e controproducente possessività verso l'amato bene.

11° posto Vergine: distratti. Se c'è un segno che difficilmente sarà sul pezzo nelle ventiquattro ore in questione sarà, c'è da scommetterci, la Vergine, coi nativi che risulteranno spesso e volentieri immersi nei loro pensieri piuttosto che nelle azioni che svolgeranno.

12° posto Acquario: ritmi da rallentare. Il parterre planetario, capitanato dal Sole in decima casa, avrà buone chance di intimare al quarto segno Fisso di rallentare i ritmi, così da evitare di far subentrare lo stress o, ancor peggio, di scongiurare un crollo fisico.