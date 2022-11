Per la giornata di venerdì 18 novembre 2022, l’Oroscopo prevede un balzo importante per il segno dell’Ariete, mentre il Cancro rimarrà stabile alle ultime posizioni. Ci saranno delle sfide significative per la Vergine e dei contrasti per il segno del Leone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: sorprese per Ariete

1° Ariete: avrete delle belle sorprese che vi metteranno di buonumore, nel corso della giornata di venerdì. Farete qualche incontro che potrebbe migliorare drasticamente la vostra situazione professionale, oltre che emozionale, secondo l’oroscopo.

2° Gemelli: avrete una novità che potrebbe cambiare le sorti della vostra carriera, portandola ad alti livelli. Finirete per fare qualche incontro che comporterà un cambiamento nei sentimenti, anche se riguarderà sostanzialmente l’amicizia e non l’amore.

3° Toro: le problematiche che vi hanno tenuti sotto scacco a lungo potrebbero essere risolte in men che non si dica, nel corso di questa giornata. Avrete un premio per la vostra pazienza, soprattutto per quel che riguarda l’ambito burocratico. L’amore sarà al centro della vostra attenzione.

4° Capricorno: ci saranno degli accordi decisamente positivi per la vostra carriera che potrebbero anche prospettare una promozione. Finalmente state avvertendo anche un cambiamento di rotta sul piano sentimentale ed emotivo, secondo l’oroscopo.

Passi in avanti per il segno del Sagittario

5° Sagittario: farete dei passi in avanti decisamente ottimi per quanto riguarda i sentimenti. Ora potreste fare qualche proposta allettante al partner, che potrebbe anche comportare delle responsabilità che ora siete pronti ad accettare e a condividere.

6° Bilancia: vi sentirete al sicuro nella vostra routine, nel frattempo penserete a qualche strategia da adottare in virtù di qualche affare che potrebbe essere molto fruttuoso.

Secondo l’oroscopo ci saranno anche delle esperienze niente male che potranno essere positive anche per l'umore.

7° Vergine: le sfide potrebbero seriamente mettervi alla prova anche dal punto di vista mentale. Superare gli ostacoli adesso potrebbe essere fattibile solamente con l’ausilio di una persona che vi sappia anche semplicemente ascoltare.

8° Leone: avrete dei contrasti interni che potrete superare solamente con tanta buona volontà e nient’altro. Partecipare ad una discussione accesa al momento potrebbe solo procurarvi un forte mal di testa e non risolvere niente di niente.

Scorpione in rallentamento

9° Cancro: avrete molto lavoro da fare ma al tempo stesso questo vi impedirà di essere troppo duri con voi stessi sul piano privato. Ci saranno delle tensioni in famiglia che potrebbero essere abbastanza deleterie per la vostra situazione emozionale.

10° Scorpione: non ci saranno effetti immediati con i progetti in essere, per cui la pazienza innanzitutto potrebbe essere l’unico strumento a vostra disposizione contro lo stress e l’ansia a cui siete sottoposti in questo periodo, secondo l’oroscopo.

11° Acquario: dovrete assolutamente evitare discussioni che possano in qualche modo favorire delle dissonanze con la famiglia. Avrete qualche lieve aumento di guadagno che possa servire per le vostre spese in eccesso.

12° Pesci: dovrete fare i conti con delle perplessità che al momento vi porteranno alla confusione e allo smarrimento. I sentimenti al momento potrebbero quindi portarvi semplicemente allo sbaraglio, dunque sarà bene evitare di pensare troppo alla sfera privata, per il momento.