L'oroscopo di domani 18 novembre è pronto a dare conto a voi lettori di come potrebbe evolvere la giornata di questo venerdì. In primo piano pertanto le previsioni zodiacali del giorno, nella fattispecie relative ai primi sei segni dello zodiaco. Per alcuni questa giornata potrebbe risultare piuttosto spigolosa: colpa tutta della Luna, in questo periodo in sfavorevole quadratura da Marte in Gemelli nonché in opposizione a Giove e Nettuno. Alcuni di voi potrebbero sentirsi un po' giù, disorientati o ansiosi. Altri invece non sapranno nemmeno loro cosa volere, altri ancora potrebbero sentirsi insoddisfatti del periodo.

Andiamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di venerdì 18 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 18 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 18 novembre indica che potreste sentirvi un po' giù. In amore le stelle invitano a riflettere su quali azioni del passato possano aver messo in crisi la relazione di coppia. Sembra che abbiate la tendenza a litigare con chiunque abbia delle opinioni diverse dalle vostre, ad iniziare dalla persona compagna di vita. Quasi sempre non accettate né consigli né critiche costruttive. In campo sentimentale, Venere vi ricorda che è importante restare coi piedi per terra.

Non perdete la fiducia o la speranza nell'amore. Ricordate che il vostro cuore è pronto per innamorarsi nuovamente, anche se dopo le ultime cocenti delusioni aveste deciso di chiudere la porta ai sentimenti. Nel lavoro, dovrete risolvere tutta una serie di seccature e di problemi: cercate di sbrigare più faccende possibili nella prima parte della giornata.

Poche le energie a disposizione.

Toro: ★★★★. In arrivo un periodo tranquillo, decisamente più stabile del solito. In campo sentimentale la vostra naturalezza e il vostro senso della continuità diventeranno parte integrante della vostra relazione sentimentale. Se avete già una bella persona al vostro fianco, magari da lungo tempo, potreste trovarvi a gestire quelli che sono i normali alti e bassi che ogni storia d’amore ha, e lo farete insieme con discreta disinvoltura.

La benefica presenza di Urano, nel frangente in ottimo trigono alla Luna in Vergine, vi aiuterà a valutare con serenità le varie situazioni, senza farvi cadere vittime della vostra perenne paura di soffrire. Avrete infatti la possibilità di vedere le cose come stanno, senza fronzoli e senza abbellimenti. Nel vostro ambiente lavorativo circola un clima disteso nel quale è possibile anche stringere legami amichevoli con i colleghi o qualcuno dei propri superiori.

Gemelli: ★★★★★. Un vero e proprio venerdì tutto da vivere, quello che vi apprestate ad affrontare. Avete in mente un milione di idee, tutte da mettere in pratica. Un istante per organizzarvi e siete già in azione, come al solito da protagonisti assoluti ed indiscussi.

In amore, la Luna vi farà vivere una giornata emozionante, sicuramente entusiasmante in compagnia della persona che amate e che da sempre fa la differenza nella vostra vita. Così, grazie a Saturno che continua a coccolare il vostro Marte nel segno, il periodo regalerà occasioni magiche da condividere col partner. Trascorrerete una serata tranquilla in compagnia delle persone a cui volete bene. Potersi fidare delle persone amate è bellissimo e all'interno di una relazione sentimentale è fondamentale poterlo fare. Sentirete di potervi aprire completamente nei confronti di una persona speciale. Nel lavoro, le stelle vi faranno chiudere la settimana con il turbo: niente e nessuno vi distoglierà dai vostri impegni.

Oroscopo di venerdì 18 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo venerdì in programma. In amore, complici alcuni buoni aspetti da parte di determinati pianeti, la vostra vita di coppia conoscerà nuovi slanci e nuove emozioni. Sarà tutta da scoprire la giornata di fine settimana, per molti di voi. Scoppiettanti entusiasmi da condividere con la persona che stabilmente avete accanto coloreranno questo venerdì rendendolo estremamente positivo: grazie al dialogo, più aperto e privo di reticenze, vi sentirete molto socievoli. Acquisterete una grande vivacità con il passare delle ore, e questo vi permetterà di vivere diverse occasioni di incontro o di scambio con persone davvero molto interessanti.

Nel lavoro, il vostro spirito tenace e concreto vi permetterà di superare una fase un po’ complicata. Ci potrebbe essere infatti la necessità di gestire una questione di carattere materiale che alcuni vostri colleghi/collaboratori non riescono a mettere a posto.

Leone: ★★★★. Le giornate frizzanti, ricche di emozioni, sono finite! Da oggi la Luna si disinteressa a voi lasciandovi soli a vedervela con la routine quotidiana. Niente di drammatico comunque: saprete trarre il buono anche dalle piccole cose di tutti i giorni. L'amore e la passione saranno in primo piano nei vostri pensieri, così se fosse il caso in serata farete in modo di organizzare qualcosa con il vostro partner. Avrete molto da festeggiare, e l'atmosfera celeste favorirà a sufficienza sia il buon dialogo che la passione.

Se siete alla ricerca di emozioni forti, le troverete: le stelle infatti vi conferiranno la carica energetica adatta per trasformare in realtà le vostre fantasie, soprattutto quelle a più alto tasso di passionalità. Nel lavoro, un gruppo di pianeti benefici saranno pronti per farvi avanzare in campo lavorativo. Cavalcherete così un’onda positiva facendo in modo di trovare soluzioni a quello che un tempo sembrava irrisolvibile.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 18 novembre, vi vede tra i segni favoriti in amore. il vostro cuore sta accelerando i suoi battiti sempre di più e questo non vi dispiace! Urano e Plutone saranno i vostri paladini e vi consentiranno di dare largo spazio alla vita insieme a chi amate.

Non è che l’inizio di un ottimo periodo che per molti di voi sarà decisamente "caldo". Grazie al partner, che è pazzo di voi, non avrete nulla da chiedere alla vita. A volte basta molto poco per rimanere a bocca aperta di fronte alle meraviglie dei sentimenti. In questi giorni, sia da single che in coppia, avrete la possibilità di sperimentare diverse belle sensazioni anche parecchie volte: pronti a provare forti emozioni? Sul lavoro vi ritroverete immersi in un clima di grande armonia e collaborazione, a tal punto da spingervi a dubitare di trovarvi nello stesso posto dei giorni scorsi!

