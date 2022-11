Per il mese di dicembre 2022, l’Oroscopo della fortuna preannuncia degli influssi positivi per il segno del Pesci grazie a Giove. Nella seconda metà del mese entrerà in scena Saturno che stimolerà qualche situazione non troppo rosea per i segni di aria.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di dicembre 2022 per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di dicembre: risultati per Ariete

1° Toro: arriveranno delle novità che in cuor vostro stavate aspettando da molto tempo, sono cose per le quali avete lavorato duramente, sia con il fisico che con la mente.

Raggiungerete i traguardi che avete desiderato da una vita. Le festività di Natale potrebbero essere un periodo di relax che potrebbe essere anche fonte di creatività. Le idee originali che arriveranno potrebbero cambiare radicalmente l’inizio del nuovo anno ispirando anche quelle delle persone che vi circondano.

2° Ariete: ci saranno degli ottimi risultati per un progetto che va avanti da mesi e che adesso potrebbe essere essenziale per poter guadagnare. Una proposta professionale davvero fuori dal comune vi permetterà di uscire dalla precarietà e dare una spinta propulsiva alla vostra carriera. Le questioni burocratiche saranno quelle che potrebbero darvi più soddisfazioni di quanto possiate immaginare.

Avrete un recupero delle energie che in sostanza potrebbe anche incentivare il lavoro di squadra.

3° Scorpione: avrete una bella perspicacia e un intuito davvero fuori dal comune. Potrete arrivare a obiettivi che gli altri potrebbero invidiarvi a lungo. Certamente avrete una marcia in più per dare nuova linfa alla vostra carriera, rinnovandola e dandole quella vena artistica che avete tenuto per voi finora.

Con i colleghi si apriranno scenari ottimali e pieni di quella sintonia che avete sempre faticato ad esprimere gli uni con gli altri. Avrete anche delle ottime energie per fare un secondo lavoro o per dedicare il vostro tempo libero all’attività fisica.

4° Cancro: questo mese potrebbe essere ricordato da voi come quello che vi dato uno slancio professionale non indifferente, che vi ridarà la fortuna di Giove e la grinta del pianeta Marte.

Sicuramente avrete degli affari molto sostanziosi che potrebbero avvicinarvi a un acquisto importante. Potreste avere a che fare con nuove persone che costituiranno una squadra di lavoro niente male, che collabora e che potrebbe essere davvero all’altezza di ogni sfida.

Soddisfazioni per Sagittario

5° Sagittario: avrete la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo che attendevate da qualche tempo, dandovi quella carica per affrontare anche le sfide più pesanti. Avrete dei piani da progettare con la vostra squadra, nonostante potreste riscontrare qualche difficoltà. Nel complesso gli affari saranno incentivati da progetti sempre nuovi e innovativi, regolando anche la vostra vita all’interno del contesto lavorativo con un atteggiamento più pratico e incline ad avere una atmosfera sempre all’altezza della situazione.

6° Pesci: con il procedere delle settimane il mese di dicembre sarà sempre più fortunato sul piano professionale. Ci saranno proposte allettanti di lavoro e di un guadagno che con tutta probabilità supererà le aspettative. La fatica delle settimane precedenti potrebbe trovare ricompense molto soddisfacenti. Secondo l’oroscopo anche lo stress potrebbe svanire prima del dovuto nel corso dei fine settimana, mentre nel mezzo del periodo di Natale potrete rilassarvi di più.

7° Bilancia: trascorrerete questo mese di dicembre 2022 a perseverare sul lavoro, a sopportare qualche collega che non vi sta molto simpatico, ma alla fine riuscirete sempre e comunque a spuntarla. Potreste non avere molto bisogno di qualcuno che possa collaborare con voi, ma fare buon viso a cattivo gioco sul piano professionale potrebbe darvi qualche frutto significativo.

8° Vergine: ci sarà molta insicurezza nei vostri gesti, soprattutto sul lavoro e con gli affari. La comunicazione in questo periodo potrebbe essere scarsa e non portarvi ai risultati che state cercando per la vostra carriera. Con la squadra vivrete un periodo che non brillerà di sintonia, anzi, ci potrebbero essere degli screzi che proseguiranno alcuni dissapori passati. Lavorare in solitaria potrebbe darvi invece qualche risultato soddisfacente.

Dubbi per Capricorno

9° Capricorno: muovere i primi passi in una mansione nuova potrebbe darvi qualche grattacapo e una ragione dopo l’altra per mollare. Secondo l’oroscopo dovrete affrontare qualche dubbio personale o comunque un atteggiamento poco incline al vostro essere per poter fare qualcosa di produttivo.

Avrete un po’ di ansia nel corso di alcune sfide che si presenteranno con l’avvicinamento del periodo natalizio, ma con alcuni consigli e accorgimenti non ci sarà niente di cui preoccuparsi in modo eccessivo.

10° Acquario: sarete molto poco inclini ad accontentarvi nel mese di dicembre, eppure è ciò che al momento dovrete necessariamente fare in attesa di uno slancio nel prossimo futuro. Lavorare molto ora vi permetterà di gettare le basi di qualcosa di più solido nell’anno nuovo, per cui evitare qualche idea al momento potrebbe essere decisamente un atteggiamento salvifico per i vostri guadagni. Ora che la stanchezza potrebbe essere una cattiva compagna, ma nel periodo di festa riposarvi sarà molto più permissivo.

11° Gemelli: si incontreranno parecchie difficoltà sul lavoro e su qualche questione che lega la vostra quotidianità potrebbe essere messa a rischio da qualche diverbio nella vostra squadra di lavoro. La stanchezza che avete accumulato durante l’anno non aiuta, soprattutto ora che crescerà in voi il desiderio di riposo e di relax, più che di divertimenti. Sul lavoro si noterà molto la vostra fatica e anche qualche segnale di finta pigrizia, che in realtà sarà più che altro una stanchezza che probabilmente non troverà riposo fino alla fine del mese.

12° Leone: fare attenzione alle mosse lavorative potrebbe salvarvi da qualche scivolone senza rimedio. Andare con i piedi di piombo e dare per scontato che ci saranno delle situazioni molto difficili che vi vedranno coinvolti anche come membri di una squadra potrebbe salvarvi da ulteriori problematiche sul piano finanziario. Sfruttate il periodo di Natale riposando in modo adeguato alle vostre esigenze.