Per la giornata di giovedì 17 novembre 2022, l’oroscopo vedrà in prima posizione i nati sotto il segno del Leone, seguito a ruota dai tre segni di terra che si riveleranno i più fortunati dello zodiaco. Il segno del Cancro si troverà alle ultime posizioni della classifica.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: segni di terra alle prime posizioni

1° Leone: gli impegni che vi daranno da fare saranno per voi come una boccata di aria fresca da qualche vicenda privata che spesso e volentieri in questo ultimo periodo vi ha messi pesantemente sotto scacco, secondo l’oroscopo.

Potrete finalmente rilassarvi nel corso della serata.

2° Toro: la serenità di questo periodo si rifletterà sui rapporti interpersonali, soprattutto quelli che vi legano alle persone che amate. Avrete sicuramente molta più disponibilità a perdonare qualcuno che in tempi recenti non è stato molto sincero.

3° Vergine: in questa giornata secondo l’oroscopo amerete le sfide come l’aria, dandovi sempre più prove per migliorare minuto dopo minuto. In campo amoroso potreste fare una conoscenza molto interessante che potrebbe farvi battere il cuore.

4° Capricorno: gli accordi che prenderete nel corso di questa giornata saranno decisamente vantaggiosi per le vostre finanze, contribuendo in modo ottimale anche al conseguimento dei vostri obiettivi che condividete con la vostra squadra di lavoro.

Passi in avanti per Sagittario

5° Ariete: i momenti di relax e tranquillità saranno decisamente più frequenti, nel corso di questa giornata. Svilupperete un buon dinamismo all’interno del contesto lavorativo, mentre con gli affetti avrete un atteggiamento molto più disponibile e più distensivo.

6° Sagittario: i passi in avanti che state facendo vi darà linfa per sviluppare un buon rapporto con la persona amata, mentre con le persone che vi circondano avrete un atteggiamento abbastanza sereno e disposto al dialogo.

7° Pesci: avrete delle perplessità su alcuni aspetti burocratici che dovrete risolvere quanto prima, ma nel complesso avrete a disposizione delle amicizie con cui confrontarvi a viso aperto senza aver timore di avere dei giudizi negativi. In famiglia potrebbero verificarsi delle piccole scaramucce.

8° Bilancia: dedicare questa giornata a qualche riflessione in amore potrebbe essere una bella prospettiva che vi aiuterà a maturare ulteriormente come individuo.

Avrete dei momenti decisamente produttivi sul lavoro.

Attenzione per Gemelli

9° Scorpione: qualche volta i guadagni potrebbero non coprire alcune spese, ma avrete delle fonti da cui attingere per poter avere qualche momento di respiro. Avrete in mente dei progetti che potrebbero essere un po’ troppo ambiziosi.

10° Gemelli: fate attenzione a qualche problema di troppo che, più che danneggiarvi, potrebbe mettervi decisamente sotto stress. Ci saranno dei forti fraintendimenti in amore che purtroppo per alcune coppie significherà separarsi.

11° Acquario: ci saranno delle divergenze di opinioni con la famiglia oppure con l’ambiente lavorativo. Questo genererà un periodo di forte stallo sul piano sentimentale.

Avrete quindi poche prospettive di rendere questa serata più passionale, per il momento.

12° Cancro: ci saranno degli impegni che potrebbero accavallarsi gli uni sugli altri, per cui portare pazienza in questo momento potrebbe essere l’unica carta che potreste giocare a vostro vantaggio, ma non soltanto per l’aspetto lavorativo.