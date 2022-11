Sabato 19 e domenica 20 novembre troviamo sul piano astrale Venere insieme a Mercurio risiedere nell'orbita del Sagittario, mentre il Sole sosterà in Scorpione. Saturno, invece, permarrà sui gradi dell'Acquario, così come Plutone resterà stabile in Capricorno e Marte proseguirà l'anello di sosta nel segno dei Gemelli. Il Nodo Nord insieme a Urano, intanto, continueranno il transito in Toro come Nettuno assieme a Giove resteranno stabili nel domicilio dei Pesci. La Luna, in ultimo, sosterà nel segno della Bilancia.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Toro, meno conciliante per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Toro: indulgenti. Il primo segno Fisso, durante questo fine settimana, parrà risultare decisamente più indulgente nel nucleo domestico, specialmente con la prole dove si dimostrerà particolarmente permissivo e ciò farà un gran piacere al coniuge.

2° posto Acquario: cura del corpo. Il focus del weekend di casa Acquario potrebbe essere incentrato sulla loro cura del corpo, coi nativi che apporteranno dei sostanziosi cambiamenti nel loro regime alimentare e decideranno di dedicarsi maggiormente all'attività sportiva all'aria aperta.

3° posto Bilancia: scoperte. Un piccolo segreto riguardante la sfera professionale, come una promozione in vista, avrà buone chance di giungere inaspettatamente all'orecchio dei nati Bilancia, i quali lo custodiranno gelosamente e, nel mentre, inizieranno a gustarsi l'eventualità di tale upgrade.

I mezzani

4° posto Sagittario: mondani. La voglia di stare in mezzo alla cerchia amicale e trascorrere assieme alla stessa delle ore spensierate si farà presumibilmente strada nei pensieri nativi in queste due giornate novembrine, col segno del Sagittario che risulterà nuovamente incline alla mondanità.

5° posto Leone: rassicurazioni.

Giornate di metà mese che, specialmente il 20 novembre, potrebbero nascondere delle piacevoli novità per il segno del Leone, ad esempio delle rassicurazioni in merito a un progetto che andrà lanciato a breve e ciò farà da propulsore all'entusiasmo felino.

6° posto Scorpione: ancora di salvezza. Se da un lato le vicende lavorative risentiranno di qualche fastidiosa grana, dall'altro lato i nati Scorpione potranno presumibilmente fare affidamento sulle piacevolezze amorose, così lasciarsi coccolare dal partner sarà ancor più una goduria.

7° posto Cancro: porto sicuro. Azioni come guardare la loro serie tv preferita oppure gustarsi un piatto che amano molto saranno, c'è da scommetterci, ciò che preferiranno fare i nati Cancro questo weekend, col segno d'Acqua che prediligerà di gran lunga crogiolarsi nella sua comfort zone piuttosto che sperimentare qualcosa di alternativo.

8° posto Capricorno: punto di Talete. Giungere a un compromesso nelle questioni affettive potrebbe risultare l'unica strada percorribile dai nati Capricorno in queste due giornate autunnali per far tornare il sereno in coppia, altrimenti il segno Cardinale rischierebbe di trascorrere il periodo in questione tra liti e recriminazioni.

9° posto Vergine: risultati flop.

La giornata di domenica, dopo un sabato all'insegna dello stacanovismo, avrà buone chance di essere scevra di risultati degni di nota al lavoro per i nati Vergine, ancor più per i liberi professionisti del segno.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: pessimisti. Scorgere ciò che di buono c'è nella loro esistenza al momento sarà, con ogni probabilità, un esercizio oltremodo complicato da attuare per il terzo segno d'Acqua questo weekend, coi nativi che si riveleranno spiccatamente pessimisti.

11° posto Gemelli: scelte da rinviare. Sabato e domenica potrebbero essere due giornate dove i nati Gemelli saranno chiamati a operare delle scelte in ambito economico, come decidere quale autovettura acquistare, ma il parterre astrale suggerirà loro di procrastinare al mese prossimo tale decisione.

12° posto Ariete: nervosi. La terza decade di casa Ariete, la più bersagliata dalle effemeridi in questo fine settimana, avrà buone chance di assumere un mood bizzoso, dove ogni piccola contrarietà avrà il potere di fargli dare di matto.