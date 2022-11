Mentre un nuovo fine settimana si avvicina a grandi passi, arrivano le previsioni astrali e l'oroscopo della giornata di venerdì 18 novembre 2022. Leggiamo di seguito le indicazioni astrologiche e le previsioni per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrali del 18 novembre

Ariete: in amore è meglio non perdere troppo tempo con persone che non mostrano interesse per voi. Prendete comunque il tutto con maggiore serenità. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove occasioni, ma dovete essere più sicuri di voi.

Toro: per i sentimenti, se una storia è finita, forse non è il caso di andare troppo oltre.

C’è una fase di maggiore stanchezza adesso. Nel lavoro possibili discussioni con soci e collaboratori.

Gemelli: a livello sentimentale molti desiderano vivere nuove storie, specie chi ultimamente ha puntato su delle nuove conoscenze. Nel lavoro è difficile trovare adesso un accordo, siate però più consapevoli dei vostri mezzi.

Cancro: in amore le prossime giornate riporteranno in auge una storia, riuscirete quindi a migliorare una situazione rimasta in sospeso. A livello lavorativo qualche occasione in più non manca e delle novità sono in arrivo nel corso di questa giornata.

Leone: a livello amoroso dentro la fine della settimana potrebbe arrivare una nuova scoperta o conoscenza. Siete pronti all'azione.

Nel lavoro periodo che vi permette di recuperare anche dal punto di vista economico.

Vergine: a livello sentimentale, se una persona vi interessa fatevi avanti, tutto quello che nasce in questo momento è positivo. Nel lavoro la seconda parte del mese potrebbe portare qualche piccolo dubbio.

Bilancia: in amore chi vive una bella storia pensa a qualcosa di più.

Negli ultimi giorni però forse qualcuno si arrabbiato particolarmente col partner e ora deve fare pace. Nel lavoro c'è la necessità di rivedere la tenuta di un rapporto professionale.

Scorpione: per i sentimenti, tutti gli incontri che arriveranno da adesso non saranno negativi, c'è una buona atmosfera per voi. Nel lavoro potrete ottenere qualcosa in più, i rapporti sono favoriti.

Sagittario: a livello amoroso con la Luna in opposizione qualche piccolo disagio potrebbe non mancare, rimandate eventuali discussioni. Nel lavoro alcune questioni sono da seguire con cura.

Capricorno: a livello sentimentale con la Luna favorevole, se qualcosa non funziona sarà possibile comunque recuperare. Attenzione solo ad alcune dispute. Nel lavoro i contatti e gli accordi sono favoriti.

Acquario: per i sentimenti le eventuali separazioni del recente passato da ora in poi potranno essere superate, il vostro cuore è di nuovo disponibile. Nel lavoro sfruttate questo momento per portare avanti progetti importanti.

Pesci: in amore è un periodo non esaltante, vi sentite maggiormente stressati. Nel lavoro il weekend potrebbe portare qualche ripensamento.