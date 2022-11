L'Oroscopo di domani 19 novembre è pronto a rivelare quali saranno i segni fortunati e quelli in difficoltà in questo inizio weekend. In primo piano le previsioni zodiacali di sabato relative in questo caso ai primi sei segni dello zodiaco. Nel filotto composto da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a gongolare saranno senz'altro Toro e Leone. Invece previste difficoltà all'indirizzo dell'Ariete, in questo frangente indicato in giornata sottotono.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei minimi dettagli cosa propone l'oroscopo di sabato 19 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 19 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 19 novembre annuncia una Luna in aspetto dissonante. Questo stato potrebbe favorire il nascere di polemiche inutili. Rischierete di dire qualcosa di cui potreste pentirvi molto presto. Prima di parlare rilassatevi, respirate e chiedetevi se sia il caso di infierire dialetticamente oppure contare fino a dieci. Un cielo abbastanza grigio potrebbe mettervi ko, prima di tutto a livello fisico. Le vostre energie sono molto basse: andrete al minimo. Cercate di riposare il più possibile e non prendete impegni che non sareste poi in grado di onorare. Le scelte fatte sull'onda del nervosismo non sono mai le migliori, ricordatevelo.

Ma state tranquilli, le cose si sistemeranno prima di quanto possiate immaginare. Nel lavoro, stelle antipatiche vi renderanno irrequieti.

Toro: ★★★★★. Ottimo avvio di weekend. In amore, la vostra mente sarà sicuramente più sgombra da frastornamenti emotivi o equivoci che eventualmente avessero inciso nel ménage di coppia nei giorni scorsi.

Recupererete così l’armonia con la vostra dolce metà; finalmente quella pace che meritate tanto non si farà attendere. La giornata piacevole e positiva vi regalerà forse anche un istinto molto avventuroso e fantasioso: siete pronti a mettere le ali ai vostri sogni? Gli unici a potervi fermare sarete proprio voi, quindi mettete a tacere le voci insistenti nella vostra testa e dedicatevi anima e cuore ai vostri progetti più importanti.

In ambito lavorativo state portando avanti i vostri obbiettivi. Presto sarete contenti di non aver mai abbandonato la grinta dei primi tempi.

Gemelli: ★★★★. Routine e normalità a tutto tondo in questo sabato novembrino. In amore, lo Zodiaco vi darà la possibilità di cogliere eventuali doni celesti. Cercate di mantenere un lucido autocontrollo valorizzando quei sentimenti autentici che ogni rapporto d’amore di lungo corso tende ad esaltare. La fedeltà e la coerenza sono vostri valori e voi intendete mantenerli con grande rigore, per la felicità del partner. Single, sentirete un forte bisogno di realizzazione sentimentale. Forse la noia vi opprime: avete bisogno di qualcosa di nuovo? In questo caso una persona vi darà l'ispirazione, indicandovi la giusta direzione nella quale muovervi.

Nel lavoro, le stelle si occuperanno di non farvi mancare le qualità necessarie per riuscire a lavorare serenamente e velocemente.

Oroscopo di sabato 19 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. In programma un sabato abbastanza buono, semplice, rutinario. In amore, sarà una giornata sufficientemente propizia per chi coltivasse una relazione nata da poco tempo. Mentre le coppie di lungo corso sperimenteranno invece una fase di rinnovato ardore e di corresponsione emotiva notevole. Essere esuberanti per voi è un modo naturale di comportarvi: spesso e volentieri ricevete critiche proprio per questo tipo di atteggiamento. Presto però molti si renderanno conto del valore del vostro calore umano e della vostra smisurata simpatia.

Nel lavoro, potrete godere di una fase mentale preparatoria di grande importanza formativa. Chi di voi avesse in testa ambizioni di ampliare la propria attività, avrà senz'altro la possibilità di trovare escamotage, anche geniali, per attuare questo intento.

Leone: ★★★★★. Ottimo davvero questo sabato di metà novembre. In amore, la presenza della Luna in Bilancia sarà un segnale incoraggiante per quanto riguarda la vita di coppia. In questo momento non avete bisogno di sicurezze quanto di nuove emozioni: presto sarete in grado di vivere attimi molto intensi, insieme a chi vi fa battere forte il cuore. Riuscirete a splendere come vi piace fare e nessuno si frapporrà fra voi e la realizzazione dei vostri desideri.

Finalmente sarete in grado di gestire ogni situazione con prontezza e determinazione. Nel lavoro, se siete liberi professionisti, imprenditori o lavorate a contatto con il pubblico, elaborerete nuovi sistemi comunicativi e diverse modalità per promuovere ciò che più vi preme.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 19 novembre, prevede calma piatta e tanta buona routine. In amore, questa giornata non promette grandi soddisfazioni nel rapporto sentimentale ma nemmeno delusioni. Forse vi verrà spontaneo esprimere i vostri sentimenti in maniera naturale: fatelo, senza pensarci più di tanto. Questo modo di fare, semplice e immediato, renderà felice voi e il vostro partner. Se single, avete bisogno di una persona dinamica al vostro fianco: questo sabato potrebbe esserci l'occasione giusta per incontrarla.

In particolare, potete ritenervi fortunati per quanto riguarda l'amicizia e l'amore in generale. Nel lavoro, uno stato d'animo particolarmente attento vi aiuterà a trovare soluzioni creative nello svolgere la vostra abituale attività.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 19 novembre.