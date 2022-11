L'oroscopo di venerdì 18 novembre è ricco di sorprese. In base all'influenza dei pianeti, le previsioni astrologiche sono pronte a descrivere la quotidianità dei segni zodiacali. Lavoro, amore e socialità sono i pilastri più importanti, ma c'è spazio anche per altri aspetti caratteriali e personali.

Non tutti reagiranno allo stesso modo davanti alle difficoltà. Toro e Leone saranno resilienti, mentre Cancro e Acquario avranno bisogno di sostegno esterno. Ariete, Gemelli e Sagittario avranno un rapporto splendido con il partner, mentre Scorpione e Capricorno si concentreranno sul lavoro.

Vergine, Bilancia e Pesci saranno istintivi.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 18 novembre.

Previsioni astrologiche del giorno 18 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: Cupido scoccherà la freccia del vero amore. Verrete travolti da un sentimento intensissimo. Il legame con il partner vi consentirà di abbattere tutte le vostre barriere. Inoltre, crescerete molto dal punto di vista personale. Sarete sinceri, spontanei e responsabili.

Toro: niente e nessuno riuscirà a scalfire il vostro spirito combattivo. Al contrario, affronterete di petto le difficoltà, cercando di risolvere le situazioni nel minor tempo possibile. Avrete un bel rapporto con la famiglia, ma non sarete disposti ad accontentarla in tutto.

Gemelli: costruirete un rapporto di coppia stabile. L'obiettivo sarà quello di diventare la colonna portante del partner. Il vostro amore verrà ricambiato, ma alcuni ostacoli vi impediranno di dedicare abbastanza tempo ai sentimenti. Il lavoro, infatti, monopolizzerà la giornata.

Cancro: vi piacerà stare in compagnia. Non riuscirete a isolarvi perché, per voi, il confronto ricoprirà una grande importanza.

Cambierete facilmente il vostro punto di vista, ma solo se ce ne sarà motivo. Fuggirete dalle influenze negative e darete spazio a tutte quelle persone che vi fanno stare bene.

Oroscopo del 18 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete tanta energia. Questa giornata inizierà nel migliore dei modi. Fin dalle prime ore del mattino, sentirete di avere la situazione sotto controllo.

Userete le vostre risorse per difendervi dagli ostacoli e per svolgere tutti i compiti assegnati. Brillerete sul posto di lavoro e nella vita privata.

Vergine: avrete bisogno di approcciarvi in modo diverso dalla realtà. Avvertirete l'inconsueto desiderio di perdere il controllo. Vi affiderete al vostro istinto che, in molte situazioni, si rivelerà davvero efficace. In realtà, avrete ottimi risultati nei rapporti con le persone. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non demordere.

Bilancia: la giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. In alcune situazioni, non potrete usare solo la ragione. Una componente istintiva, infatti, sarà essenziale. Dovrete solo imparare a lasciarvi andare e a essere più spontanei.

La famiglia vi darà tutto il suo sostegno morale.

Scorpione: il lavoro avrà la meglio su tutto il resto. Anche se il rapporto con i colleghi non sarà tra i migliori, non getterete la spugna. Continuerete a lottare per ritagliarvi lo spazio desiderato. I risultati non tarderanno ad arrivare, ma non dovrete perdere la strada maestra.

Previsioni zodiacali di venerdì 18 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete difficoltà in ambito sentimentale. Al contrario, non vedrete l'ora di confrontarvi con il partner. Le sue parole vi infonderanno energie positive e tanta determinazione. Voi cercherete di fare lo stesso. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non raccontare i vostri segreti.

Capricorno: vi libererete della paura di fallire. Svolgerete il vostro lavoro, senza interferenze e senza dubbi. Risolverete i problemi con grande velocità, dimostrando di avere le giuste competenze per farcela. Il successo sarà uno dei vostri obiettivi principali, ma dedicherete attenzioni anche all'amore e alla famiglia.

Acquario: vivrete un momento di difficoltà. Le stelle, ancora una volta, non vi aiuteranno. Potrete contare solo su voi stessi e sulla presenza delle persone care. Quest'ultime saranno pronte a tutto pur di darvi il loro sostegno. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di fare attenzione agli imprevisti.

Pesci: amore, istinto e gentilezza saranno le tre colonne portanti di questa giornata.

Sarete felici di accogliere le novità nella vostra vita e di sperimentare situazioni impreviste. Coinvolgerete il partner in tutte le vostre attività, anche se all'inizio non sarà molto propenso a darvi ascolto.