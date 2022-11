Il mese di novembre ha già iniziato portare i primi cambiamenti astrologici a tutti i segni zodiacali, a causa di nuove influenze planetarie. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di mercoledì 2 novembre 2022, una giornata che non farà mancare novità sia in amore che nel lavoro.

Previsioni astrali del 2 novembre: la prima sestina

Ariete: in questa giornata, se attualmente vivete una storia sentimentale, ci saranno alcune questioni da dover affrontare, è una fase di maggiore incertezza. Nel lavoro gestite al meglio tutto quello che arriva, valutate bene ogni sfaccettatura.

Toro: in queste ore Venere in opposizione porterà qualche difficoltà, in questi giorni qualcosa potrebbe infastidirvi. Nel lavoro è un momento di stanchezza.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento positivo, sarete soltanto agitati nella seconda parte della giornata. Nel lavoro vi sentite maggiormente disponibili al dialogo.

Cancro: nel corso di questa giornata vivrete una doppia fase, con la mattina migliore rispetto al pomeriggio. Se avete vissuto delle difficoltà di recente ora si potrebbe recuperare. A livello lavorativo momento favorevole per coloro che hanno un'attività in proprio.

Leone: per i sentimenti è meglio non alimentare le polemiche, questa è una fase piuttosto complicata da gestire.

Nel lavoro fate attenzione a eventuali discussioni con soci e collaboratori.

Vergine: a livello amoroso se una persona vi interessa fatevi avanti, non rinunciate a possibili incontri. Nel lavoro una situazione sarà da riorganizzare entro metà mese.

Stelle e previsioni del 2 novembre 2022: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti le occasioni non mancheranno in questa giornata, nel complesso la mattinata è interessante.

Nel lavoro qualcosa da fare non mancherà, ma meglio gestire tutto con attenzione.

Scorpione: in amore è un momento che porta maggiore serenità. Gestite solo le questioni che vi interessano di più. Nel lavoro alcune scadenze non mancano ma comunque siete in recupero.

Sagittario: a livello amoroso, se una storia è terminata da poco, arriveranno a breve dei nuovi riscontri.

Attenzione solo alla possibilità di provocazioni. Nel lavoro in questa fase è più semplice recuperare dal punto di vista economico.

Capricorno: in amore se una persona adesso è lontana ci sarà comunque la possibilità di incontrarla prossimamente. Evitate solo di tenere tutto dentro. Nel lavoro le nuove opportunità non mancheranno.

Acquario: per i sentimenti è una fase che richiede maggiore tranquillità, gestite al meglio tutte le esigenze. Nel lavoro alcuni incarichi sono da rivedere, qualcuno potrebbe decidere di cambiare qualcosa.

Pesci: in amore sono possibili discussioni, ma comunque l'energia non manca in questa fase. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere buoni risultati, ma siate più attivi possibile.