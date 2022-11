L'Oroscopo di domani 3 novembre è pronto ad esprimere un giudizio in merito al possibile andamento riservato dall'Astrologia alla giornata di inizio mese. In primo piano dunque le previsioni zodiacali di giovedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. In ottima forma si preannuncia la giornata per Ariete, Gemelli e Leone. In netta difficoltà, invece, sia i nati sotto il segno del Cancro che della Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 3 novembre, segno per segno.

Focus mirato e in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni astrologiche del 3 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 3 novembre mette in chiaro la possibilità che possa arrivare un ottimo giovedì. In amore, ci sarà la necessità di trovare un dialogo profondo con la persona amata, specie se vi trovate in una storia di lungo corso. Il cielo sarà infatti a vostro completo favore e l’intesa con la vostra dolce metà avrà finalmente una buona occasione per poter spiccare definitivamente il volo, sotto tutti i punti di vista. Con la grinta che avrete in questo periodo ci sarà ben poco che possa ostacolarvi. Andrete diritti al punto, riuscendo a realizzare quasi tutti i vostri propositi.

Inoltre, avrete modo di sistemare alcune vecchie e spinose questioni familiari. Nel lavoro, una configurazione planetaria a voi decisamente propizia vi farà incassare l’approvazione dei capi. Un plauso alla vostra competenza e serietà.

Toro: ★★★★. Periodo normalmente positivo, un po' flemmatico e forse intervallato da sbalzi d'umore ma assolutamente non negativo.

In amore, il sestile Luna-Urano vi stringerà nel suo appassionante abbraccio e vi promette scintille, sia che siate in un rapporto di vecchia data o anche in un legame recente. I momenti migliori li vivranno i nati nella prima e nella terza decade, gratificati da un esaltante fase di espansione amorosa. Sappiate approfittarne: non sprecate questa positiva opportunità.

In molti casi avrete tanta voglia e bisogno impellente di soffermarvi su alcune cose veramente importanti della vostra vita, così come vi verrà suggerito da una persona amica. Le idee si schiariranno progressivamente e le priorità cominceranno a delinearsi in maniera sempre più netta. Nel lavoro, approfittate dei benevoli influssi lunari per portare a termine un progetto importante, recentemente accantonato per mancanza di tempo.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata di inizio novembre a massima positività. In amore, sarete più morbidi e accomodanti del solito con la persona che avete accanto, stupendovi della sua volontà di voler stare con voi, insieme in ogni momento. Alcune storie non di lunga data e con problemi da risolvere, Venere benefica promette aiuto nel porre fine a eventuali diatribe.

In generale vi caratterizzerà uno stato d’animo fiducioso e pronto a ricevere benefiche sollecitazioni dall’esterno. Avete una passione dichiarata per le avventure? È la vostra giornata fortunata! Un incontro casuale vi regalerà eccitanti emozioni. Se avete qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Nel lavoro, la bella combinazione tra Marte e il luminare Saturno, sarà una sorta di faro per molti di voi, rendendovi attivi e pronti ad ogni occasione.

Oroscopo di giovedì 3 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Periodo "flop", indicato genericamente come poco positivo e in massima parte impregnato nell'antipatico sottotono generale.

In amore, non fatevi prendere da sentimenti di chiusura se la persona che avete accanto ponesse delle regole e relativi paletti ad alcune cose che vi piacciono. La Luna in aspetto dissonante vi procurerà momenti di forte tensione, perciò non riuscirete ad adattarvi bene agli schemi di comportamento rigidi e programmati di alcune persone. Il periodo vi renderà anche abbastanza ribelli, e se qualcuno cercasse di indirizzarvi verso uno stile più controllato e prudente, non gli darete certo retta. Infatti siete tipi che non si fanno ingessare da nessuno: fate solo ciò che ritenete giusto per voi. Nel lavoro, mantenete la calma di fronte ad alcune sciocche provocazioni che possono verificarsi con i colleghi.

Forse arriverete a sera esausti.

Leone: ★★★★★. Un ottimo giovedì già si intravede all'orizzonte. In amore, coinvolgerete la persona che avete accanto nelle cose che più vi piacciono, lasciandovi trascinare in un vortice di passione e di allegro abbandono senza preoccuparvi più nulla. Vi godrete così una serata decisamente speciale, in armonia con il proprio compagno o compagna di vita. Se single, visto il buon periodo potreste dedicarvi a un hobby piuttosto estemporaneo, oppure uscire con una persona nuova, a patto che sia un poco stravagante e molto, molto divertente. Fra le cose lasciate indietro c’è anche un amore mai dimenticato? Non è detto che non torni alla ribalta creando un po’ di scompiglio.

Nel lavoro, la collaborazione in equipe è una delle vostre qualità professionali più apprezzate. Questo vi permetterà di emergere e farvi strada su tutti gli altri.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 3 novembre, non prevede troppa positività, anzi. Parlando d'amore, la presenza di una persona abbastanza antipatica potrebbe portarvi ad uno stallo totale dal punto di vista emotivo, tale da inficiare anche parte del rapporto. In questo momento vi sentite pressati e non sopportate più le richieste del partner: forse, è proprio arrivato il momento di pensare un po' a voi stessi. Le stelle in alcuni frangenti vi renderanno difficile vivere il periodo con una certa spensieratezza, anche perché diversi pensieri potrebbero affollarsi nella vostra mente: spesso e volentieri non sono pensieri del tutto riposanti e lo sapete.

Cercate invece di fare pace con eventuali eventi del passato, seppur nel contempo pensare al futuro. Nel lavoro, lasciate correre se qualcuno alzasse un po' troppo la voce. A tempo debito saprete come metterlo a posto e farvi valere.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 3 novembre.