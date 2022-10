Un nuovo mese prende il via e delle nuove indicazioni astrologiche sono in arrivo per tutti i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo l'oroscopo del 1° novembre 2022 con i cambiamenti astrali in amore e nel lavoro.

Previsioni e oroscopo dell'1 novembre 2022: la giornata

Ariete: in amore - con la Luna in buon aspetto - sarà possibile recuperare dopo alcune giornate di calo. Nel lavoro ci sarà la necessità di impegnarsi di più prima che arrivino dei cambiamenti.

Toro: per i sentimenti le nuove opportunità non mancano, in particolare per quelle coppie che stanno insieme da tempo.

Alcuni potrebbero sentirsi agitati. Nel lavoro è una fase che vede una maggiore stanchezza.

Gemelli: a livello sentimentale vi sentite maggiormente energici, il mese parte bene. Nel lavoro preparatevi a farvi avanti: più passeranno i giorni e più le cose miglioreranno.

Cancro: in amore si apre un mese promettente, le storie saranno favorite e le emozioni saranno migliori. A livello lavorativo potrete trovare qualche nuova collaborazione.

Leone: a livello sentimentale è un momento particolare, potrebbero esserci diverse cose da rivedere. Nel lavoro qualcosa non andrà per il verso giusto, fate attenzione.

Vergine: a livello sentimentale è un momento importante, con Venere che transita nel segno, riuscirete a superare una certa agitazione e nel complesso a recuperare.

Nel lavoro se c'è da fare una scelta meglio muoversi entro la fine della settimana.

Bilancia: per i sentimenti se una storia non sta andando come vorreste non perdete la pazienza, ritornerà una certa stabilità. Nel lavoro i progetti che arrivano ora saranno importanti.

Scorpione: in amore - con Venere nel segno - si vivranno emozioni importanti.

Nel lavoro il mese di novembre porteranno le sfide che sarà possibile vincere.

Sagittario: a livello sentimentale è un mese che porta alcuni miglioramenti, nel complesso però durante il corso di questa giornata sarà importante farsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro da qualche tempo avete detto stop ad alcune collaborazioni o nuovi progetti.

Capricorno: in amore l'inizio del mese porta qualcosa di interessante. Evitate solo alcune discussioni. Nel lavoro fase che vi vede maggiormente agitati ma le stelle comunque sono dalla vostra parte.

Acquario: per i sentimenti l'inizio del mese vi vedrà maggiormente agitati, attenzione nei rapporti che non vanno. Nel lavoro in questi giorni bisogna stare attenti, in particolare ad alcune spese.

Pesci: in amore è un periodo interessante, avrete la possibilità di ripartire dopo un calo. Nel lavoro i contatti sono favoriti e non si esclude un miglioramento di tipo economico