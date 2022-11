Il penultimo weekend del mese di novembre giunge alla sua conclusione e porta con sé ancora novità e cambiamenti del punto di vista sentimentale e lavorativo per tutti i segni zodiacali. Leggiamo di seguito le indicazioni e l'oroscopo di domenica 20 novembre 2022 per tutti i segni.

Predizioni astrali del 20 novembre per tutti i segni

Ariete: in amore - con il Sole favorevole fino al giorno 22 - ora sarà possibile liberarsi di un peso. Ritrovate in questa fase un migliore entusiasmo. Nel lavoro se qualcosa non va potreste rimandare tutto agli inizi della prossima settimana.

Toro: per i sentimenti, se ci sono state delle discussioni nel corso degli ultimi giorni, da ora siete pronti a rimediare. Vi sentite più motivati. Nel lavoro potreste pensare di cambiare attività o di iniziare un nuovo percorso.

Gemelli: a livello sentimentale non mancherà qualche ostacolo in questi giorni, attenzione solo a dei possibili ritardi che comunque saranno in via di risoluzione. Nel lavoro, se volete far partire qualcosa di nuovo, pensateci bene.

Cancro: in amore i rapporti vanno gestiti al meglio, dovrete solo superare però alcune fasi di tensione. A livello lavorativo ci sono delle possibili soluzioni se ci sono stati dei blocchi. Sono favorite le nuove iniziative.

Leone: per i sentimenti è un periodo interessante per rivedere alcune scelte, nella vita di coppia ci saranno comunque delle decisioni da portare avanti.

Nel lavoro più ci si avvicina alla fine dell'anno e più le cose andranno meglio.

Vergine: in amore alcune storie sono vissute un po' troppo di petto, in particolare nelle relazioni di lunga data. Nel lavoro a causa di Mercurio in opposizione alcuni progetti andrebbero rivisti, in particolare sul piano economico.

Bilancia: per i sentimenti il cielo è dalla vostra parte e aiuta, al momento vi sentite più forti.

Nel lavoro agite ora, questo è un periodo migliore che aiuterà parecchio.

Scorpione: a livello sentimentale, se una persona vi interessa ora fatevi avanti. Venere permette di vivere una storia al meglio. Nel lavoro potrete ottenere qualcosa in più. Cercate però di essere più sicuri di voi.

Sagittario: in amore la giornata potrà portare qualche emozione in più, vi sentite più forti al momento punto nel lavoro arriva ora un momento migliore, questa è una fase che aiuterà anche nelle scelte da portare avanti.

Capricorno: a livello sentimentale le stelle al momento non aiutano, in particolare alcune relazioni potranno essere messe in discussione. Nel lavoro meglio fare solo lo stretto necessario.

Acquario: per i sentimenti è una giornata interessante, se una persona vi interessa non esitate a farvi avanti. Nel lavoro sarà possibile fare delle richieste.

Pesci: in amore al momento il rischio è di rovinare un rapporto per scelte futili. Meglio rivedere con calma la relazione che state vivendo. Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi e farvi arrabbiare.