Prende il via l'ultima settimana che cade interamente nel mese di novembre. Per tutti i segni zodiacali, approfondiamo quindi di seguito le indicazioni e l'oroscopo di lunedì 21 novembre 2022, con le indicazioni astrologiche sia per la sfera sentimentale che per quella lavorativa.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore la giornata non aiuterà, non esitate a cambiare qualcosa per migliorare il rapporto. La Luna in opposizione porterà qualche difficoltà. Nel lavoro è meglio parlare con chiarezza e rimandare eventuali discussioni.

Toro: per i sentimenti questo è un periodo che vi vede maggiormente agitati, forse ci sono alcuni problemi da rimandare.

Nel lavoro le nuove collaborazioni sono da seguire con attenzione.

Gemelli: a livello sentimentale in questa fase siete giù di morale e forse sentite la persona che amate come un po' "lontana" da voi. I single del segno invece dovrebbero concedersi qualche uscita di più. Nel lavoro sarà importante fare solo lo stretto necessario adesso.

Cancro: in amore, se non vi sentite fisicamente al meglio, rinviate eventuali progetti di coppia. Per i single invece gli incontri che si faranno in questo periodo potranno cambiare qualcosa. A livello lavorativo il cielo porta maggiore stanchezza.

Leone: in amore qualcuno sente la lontananza del partner, c'è inoltre la necessità di avere più coraggio. Nel lavoro è una fase che porta maggiori distrazioni, sono possibili delle "perdite".

Vergine: a livello sentimentale organizzate fin da ora qualcosa di interessante con la persona amata. Attenzione solo a qualche momento di stanchezza. Nel lavoro sarà possibile ottenere di più, ma occorre prudenza dal punto di vista economico.

Previsioni e oroscopo del 21 novembre 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore ci saranno alcuni eventi che faranno migliorare un rapporto, anche se è una fase con un po' di tensione.

Nel lavoro è un momento utile per far partire qualcosa di nuovo.

Scorpione: nei sentimenti qualcosa in queste ore non sta andando come vorreste, sarà però semplice ristabilire l'armonia col partner nel giro di poche ore. A livello lavorativo le occasioni che arrivano ora portano qualcosa in più.

Sagittario: a livello sentimentale è un periodo importante per i single, mentre chi ha una storia avviata deve impegnarsi di più.

Nel lavoro ci sono nuove opportunità in arrivo e nuovi contatti.

Capricorno: in amore è meglio evitare le polemiche, sarà importante mantenere la calma in questi giorni. Nel lavoro è meglio evitare piccoli conflitti, nel resto della settimana poi le cose andranno meglio.

Acquario: a livello amoroso con la Luna favorevole la giornata andrà meglio delle precedenti, anche se è una fase che vi vede un po' agitati. Nel lavoro è una settimana nel complesso positiva.

Pesci: in amore non sono mancate alcune tensioni nei rapporti, per questo è una fase di stanchezza. Nel lavoro inizia una settimana pensierosa, da qui ai prossimi giorni vi sentirete bloccati e quasi "fermi".