L'Oroscopo di domani 22 novembre è pronto a mettere in evidenza il possibile andazzo riservato dall'Astrologia ai segni della prima sestina. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì inerenti i settori della vita coincidenti con l'amoree il lavoro. Ansiosi di dare un nome al segno designato a massima positività in questo martedì novembrino?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 22 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 22 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 22 novembre predice un martedì buono, anche se intriso nella solita scontata normalità. In amore, le stelle vi consentiranno di organizzare la giornata in modo sufficientemente efficiente, a sprazzi anche abbastanza divertente. In questo periodo molti single del segno stanno recuperando il tempo perso: grazie a Venere state vivendo o la vivrete tra non molto, una passione molto forte con una persona premurosa e attenta. Le stelle sono già pronte a regalarvi le soddisfazioni che meritate: rimanere con i piedi per terra non è consigliato in questo momento... Potrete, in un certo senso dovrete, spiccare il volo per divertirvi e godervi la vita.

Nel lavoro, non vi fermerete di fronte a nulla. Caricati di entusiasmo e volontà, migliorerete i risultati che, di volta in volta, riuscirete a raggiungere.

Toro: ★★★. Martedì difficoltoso all'insegna di un preannunciato sottotono. In amore, con il periodo abbastanza dispettoso, non sarà facile riuscire a capire quello che volete in questo momento e il partner potrebbe soffrire tanto a causa di un vostro cambio d'umore improvviso.

Per voi non è mai stato facile parlare dei vostri sentimenti e in questa giornata non avrete certo voglia di iniziare a farlo. Vi sentirete più sicuri di voi stessi e delle vostre possibilità, però potreste addirittura sembrare arroganti a chi non vi conosce bene. Amici e conoscenti di lunga data sanno benissimo che, in realtà, siete persone umili: basterà solamente non esagerare con le vostre ragioni, seppur giuste che siano.

Nel lavoro, per la giornata di martedì le stelle suggeriscono di agire con pazienza e risolutezza puntando verso obiettivi precisi.

Gemelli: ★★★★. Una buona giornata, nulla da dire in più o in meno. In amore, ritornerà la passione e di conseguenza migliorerà anche il tono e l’umore, specie nel vostro rapporto di coppia. Vedrete così una rinnovata vitalità con il partner accogliendo eventuali nuovi bollenti spiriti con altrettanto ardore. Tutto procederà per il meglio e, se vorreste qualcosa di più dal vostro attuale legame di coppia, cercate di usare la fantasia e tutto sarà più facile. Con le stelle parzialmente amiche, il successo di trovare nuovi interessanti amori sarà sufficientemente a portata di mano.

A volte basta fare un piccolo passo in avanti e tante cose si sistemeranno da sole, senza dover fare sforzi eccessivi per gestire il tutto. Nel lavoro, se avete abbracciato la libera professione con un lavoro creativo o meglio ancora svolgete un mestiere collegato con l’arte, la cultura o la moda, un cielo in aspetto molto bello vi aiuterà a guardare alcune questioni con lungimiranza.

Oroscopo di martedì 22 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo martedì in arrivo per tanti del segno. In amore, sarà una giornata molto promettente quella che vi apprestate a vivere insieme a chi amate. Il merito sarà tutto della Luna, che vi regalerà sensibilità ed intuito, proprio ciò che serve per avviare cambiamenti costruttivi nella vostra vita a due.

In questo periodo potete contare su una grandissima energia, tale da essere protagonisti in ogni momento della giornata. Saprete fare un buonissimo uso delle intuizioni che l'astro notturno saprà regalarvi, per trascorrere una serata serena in compagnia dei vostri amici. Nel lavoro, non vi lascerete fuorviare da quelli che sono i riferimenti e le situazioni correnti, ma andrete diritti verso la meta. Spesso il vostro intuito non sbaglia: fareste bene a fidarvi.

Leone: ★★. Una giornata valutata difficile, portatrice di probabili difficoltà in generale. In amore, qualche particolare nel vostro rapporto vi farà innervosire. Sarà veramente difficile per voi non sbottare di fronte al comportamento scorretto del partner.

Dovrete però, purtroppo, fare buon viso a cattivo gioco, almeno per adesso, fino a che risolverete la cosa insieme a chi vi sta a cuore. Con grande dignità vi sentirete precari ed insicuri se siete single, un po' da tutti i punti di vista. Forse la colpa potrebbe essere in parte delle stelle che, invece di rinforzare le vostre incertezze, vi metteranno i bastoni tra le ruote. Non lasciate che i pensieri negativi e pessimisti prendano il sopravvento ma date spazio alla speranza. Nel lavoro è possibile si verifichi qualche discrepanza dai piani superiori della struttura per cui voi lavorate.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 22 novembre, in amore anticipa una fase molto positiva nella vostra vita di coppia.

Il cambiamento passerà attraverso un confronto basato sulla sicurezza e saldezza del rapporto stesso. Un cielo positivo poi, tenderà a regalarvi una notevole ed esplosiva carica di ottimismo e passionalità, il che servirà a rafforzare ulteriormente il legame amoroso. Alcuni pianeti a favore vi renderanno più affascinanti, seppur in modo discreto e sofisticato, come si addice alla vostra natura riservata e poco propensa a mettersi di fronte alle luci della ribalta. Nonostante la vostra timidezza, però, saprete conquistare molti cuori e chissà, anche la vostra anima gemella. Nel lavoro avrete un estro elevato il che vi permetterà di superare dubbi ed incertezze circa una mansione che da poco vi è stata affidata.

