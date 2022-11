Per la giornata di martedì 22 novembre 2022, l’Oroscopo sarà ottimo per i nati sotto il segno del Bilancia. I segni di acqua come lo Scorpione avranno tante sorprese, mentre alcuni di terra potrebbero trovarsi alle ultime posizioni.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: tempo libero per Leone

1° Bilancia: partire con il piede giusto ed avviare dei progetti vincenti in questa giornata potrebbe essere molto più facile del previsto. Con tutta probabilità anche le amicizie, oltre all’amore, faranno parte di una bella sorpresa che vi coinvolgerà in serata.

Nel pomeriggio ci sarà del tempo per lo shopping.

2° Scorpione: vi meritate tanta stima da parte delle persone che vi circondano e un incremento delle vostre risorse, purché sapete utilizzarle. Finalmente potrete fare qualcosa che avete sempre procrastinato per cause di forza maggiore.

3° Leone: avrete del tempo libero che potrete dedicare alla famiglia e anche alla cura personale. Secondo l’oroscopo potrete avere dei successi che vi renderanno sempre più autonomi e produttivi sul piano professionale, approfittate di qualche passatempo che vi interessa particolarmente.

4° Gemelli: ci saranno degli ottimi segnali di un disgelo all’interno del contesto familiare e affettivo in generale. Secondo l’oroscopo ci saranno delle svolte sul piano sentimentale, il partner potrebbe riservarvi una bella sorpresa.

Pesci dinamico

5° Pesci: avrete una dinamicità professionale che potrebbe portarvi a qualche giro di vite significativo. Potreste avere qualche ripensamento che potrebbe essere molto più vantaggioso rispetto ad una prima scelta, soprattutto a livello emotivo.

6° Cancro: divergere dai vostri pensieri personali concentrandovi di più sul lavoro sicuramente darà i suoi frutti in un tempo relativamente breve.

La mattina sarà portatrice di qualche prospettiva di guadagno niente male, mentre nel pomeriggio avrete a che fare con qualche responsabilità in famiglia.

7° Vergine: cominceranno alcune divergenze familiari dovute a qualche spesa in più, ma ciò non riuscirà a demoralizzarvi per una eventuale avventura. Avrete un atteggiamento molto parsimonioso che vi darà qualche piccolo vantaggio.

8° Sagittario: qualche sacrificio in più potrebbe essere un ottimo modo per dare linfa a qualche progetto che sta ancora attendendo un momento migliore di questo. Secondo l’oroscopo potreste essere meno intransigenti con la vostra famiglia.

Toro cauto

9° Toro: dovrete affrontare qualche momento di smarrimento che sul lavoro potrebbe essere abbastanza deleterio per un progetto in essere. Andare con i piedi di piombo in questo momento potrebbe regalarvi qualche risvolto inaspettato o una bella esperienza.

10° Capricorno: avrete delle difficoltà sia in amore che sul lavoro, per cui tenere duro e attendere un periodo migliore, soprattutto per il lato professionale, potrebbe essere una opzione valida.

Sarete molto distratti con il partner, dovreste valutare una eventuale scelta, anche se vi metterà di fronte ad un bivio.

11° Acquario: avrete molta tensione con gli affetti, forse qualche faccenda in sospeso che non vi fa vivere appieno la sintonia familiare. Con un po’ di pazienza riuscirete a risalire le posizioni della classifica in pochissimo tempo.

12° Ariete: i momenti in cui avrete delle noie lavorative potrebbero essere molti, per cui evitare qualsiasi tipo di progetto in un certo senso potrebbe darvi sia del riposo che mettervi al riparo da eventuali insuccessi o semplicemente da delusioni.