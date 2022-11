La fine del mese di novembre di avvicina, nel frattempo non mancano le novità e i cambiamenti dal punto di vista astrologico per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo quindi di seguito l'oroscopo e le previsioni astrali del 24 novembre 2022 per tutti, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata che permette di recuperare, questo periodo potrebbe regalarvi qualcosa in più. Nel lavoro una buona notizia potrà arrivare adesso, ma non azzardate troppo.

Toro: per i sentimenti la fine del mese si preannuncia più interessante per cercare di recuperare in una storia.

Momento positivo. Nel lavoro se ci sono degli impegni di troppo è meglio rimandarli ai prossimi giorni.

Gemelli: a livello sentimentale una persona che vi è vicina al momento potrebbe voler ricevere maggiori rassicurazioni, attenzione anche ad alcune tensioni da superare. Nel lavoro vi sentite nervosi e agitati, ci vorrà una maggiore forza.

Cancro: le storie d'amore che nasceranno in questo periodo avranno delle buone possibilità di proseguire, non rovinate però tutto pensando a una relazione del passato. A livello lavorativo avete modo di risolvere un imprevisto nato nelle scorse settimane.

Leone: potrebbe arrivare un nuovo successo in amore, siete infatti più attraenti al momento. Nel lavoro è un periodo che permette di raggiungere nuovi obiettivi e traguardi.

Vergine: alcuni stanno cambiando qualcosa in un rapporto d'amore, fate attenzione a tutto quello che sta accadendo. Nel lavoro quello che nasce in questa giornata potrà portare qualcosa in più.

La seconda sestina

Bilancia: in amore è in arrivo un periodo che porterà nuove opportunità, siete molto motivati. Nel lavoro potrete migliorare nei rapporti con gli altri da qui ai prossimi giorni.

Scorpione: in amore dovrete puntare a fare delle scelte nei prossimi giorni, sarete portati anche a liberarvi di qualche peso inutile. Nel lavoro sono possibili degli scontri, in particolare con una persona nata sotto il segno dell'Ariete.

Sagittario: per i sentimenti, con diversi pianeti nel segno, ora non manca una buona energia, vi sentite al momento più forti.

Nel lavoro c'è bisogno di più ottimismo, fase però che porta maggiore stanchezza.

Capricorno: a livello sentimentale cercate di lasciare da parte pensieri negativi, le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, ma comunque l'impegno per risolvere un problema non mancherà.

Acquario: nei sentimenti evitate di pensare troppo al passato, peraltro non mancheranno le buone soluzioni a portata di mano. Nel lavoro qualcuno è in attesa di un accordo, che potrebbe verificarsi a breve.

Pesci: in amore evitate di essere troppo diretti in questa giornata, qualche problema nei rapporti comunque non mancherà. Nel lavoro è meglio rimandare tutto quel che è possibile al prossimo mese.