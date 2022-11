Gli ultimi giorni del mese di novembre entrano nel vivo e regalano nuove emozioni e nuovi cambiamenti astrologici per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 28 novembre 2022 con le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che porterà un recupero delle emozioni grazie alla Luna favorevole. Nel lavoro notizie importanti in arrivo, nuovi accordi possibili.

Toro: per i sentimenti sembrate troppo distratti ultimamente, fate le cose con maggiore calma.

Nel lavoro, se c'è una nuova attività da iniziare siate più chiari con gli altri.

Gemelli: a livello sentimentale nuove tensioni nell'aria in una coppia. Tra oggi e domani è meglio organizzare qualcosa per riconciliare. Nel lavoro giornata importante per recuperare un rapporto.

Cancro: in amore periodo favorevole per liberarvi di un peso ma non dovrete arrabbiarvi. A livello lavorativo, anche se al momento non state facendo quello che desiderate, periodo che comunque porta qualcosa in più.

Leone: a livello amoroso con la Luna in opposizione qualche indecisione non mancherà, vi sentite più agitati al momento. Nel lavoro qualcosa da ridire non manca, novità importanti però dalla prossima settimana.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore alcuni stanno vivendo un momento di grande calo, non sarà una giornata ideale questa per migliorare in una storia. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi e mettersi in crisi.

Bilancia: per i sentimenti meglio non farsi coinvolgere da situazioni poco chiare, siate cauti con una persona.

A livello lavorativo i rapporti che non vi convincono più potranno anche essere chiusi.

Scorpione: per i sentimenti dovrete risolvere eventuali problemi con la persona amata. Alcuni invece stanno pensando di organizzare qualcosa di importante per suggellare un'unione. Nel lavoro qualche piccolo contrasto non mancherà.

Sagittario: a livello amoroso, se state cercando delle novità non esitate, non mancheranno emozioni.

Nel lavoro, con molti pianeti nel segno arrivano buone notizie, inizio anno importante.

Capricorno: in amore le coppie che stanno insieme da tempo potranno vivere nuove occasioni, ma qualche momento di nervosismo non mancherà. Nel lavoro nuove iniziative per migliorare.

Acquario: a livello amoroso, se vivete due storie parallele ora meglio prendere una decisione definitiva. Chi è single invece potrà emergere. Nel lavoro non mancano risultati e questi miglioreranno di più a dicembre.

Pesci: in amore vivrete al meglio le relazioni in questa giornata, gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro fine del mese non esaltante, ci sono diversi problemi ancora da risolvere.