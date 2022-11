L'Oroscopo di lunedì 28 novembre ha in serbo tante novità. L'inizio della nuova settimana sarà accompagnato da incredibili emozioni e da sorprese indimenticabili. Le previsioni astrologiche sono pronte a mostrare gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. È presente una classifica che consente di individuare più facilmente l'andamento della giornata.

In particolare, Gemelli, Scorpione e Sagittario avranno un atteggiamento altalenante con il partner, mentre Toro, Bilancia e Acquario saranno più accondiscendenti.

Ariete, Vergine e Capricorno appariranno riflessivi e, infine, Cancro, Leone e Pesci non si sottrarranno alle magiche frecce di Cupido.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 novembre.

Previsioni astrologiche e classifica del 28 novembre: i segni più fortunati

Toro (1° posto): crederete fortemente nel rapporto di coppia. Vi impegnerete affinché le cose vadano nel verso giusto. Non darete adito alle discussioni perché le stroncherete sul nascere. Preferirete avere un dialogo aperto, ma pacato. Tenderete a non ascoltare le persone troppo irruenti o scontrose. Il lavoro vi darà molte soddisfazioni e opportunità.

Pesci (2° posto): non porrete alcun limite all'amore. Seguirete la corrente del cuore e dei vostri sentimenti.

La paura di essere lasciati soli dal partner non rientrerà tra i vostri timori. Dimostrerete di fidarvi ciecamente del partner e di ciò che siete riusciti a costruire insieme. Non vedrete l'ora di festeggiare i traguardi raggiunti tramite un viaggio romantico.

Capricorno (3° posto): inseguirete il successo lavorativo con tutti voi stessi.

Essere efficienti sarà una delle vostre principali priorità. Non vi arrenderete alla stanchezza, ma continuerete a lottare per emergere. I risultati saranno sbalorditivi, sia agli occhi del capo che dei colleghi. Proverete una grande gioia che non farà altro che alimentare la vostra dedizione.

Ariete (4° posto): la vostra produttività sarà innegabile.

Svolgerete il lavoro con precisione e autocontrollo. Non permetterete a nessuno di distrarvi perché avrete un obiettivo ben preciso da raggiungere. Purtroppo, potrebbero esserci dei piccoli imprevisti. Nonostante la sorpresa iniziale, saprete sfruttare l'accaduto a vostro favore. La perseveranza non vi abbandonerà.

Oroscopo del giorno 28 novembre: i segni al centro della classifica

Cancro (5° posto): non potrete fare a meno di essere gentili con il partner. Vi basterà un suo sorriso per sentirvi subito meglio. Vi prenderete reciprocamente cura l'uno dell'altro e questo vi aiuterà a vivere con più serenità i momenti più difficili, ma anche a emozionarvi maggiormente in quelli gioiosi. La famiglia approverà le vostre scelte.

Scorpione (6° posto): l'amore non farà per voi. Avrete bisogno di prendervi una piccola pausa dal rapporto di coppia. Curerete gli obiettivi professionali, soprattutto quelli che potranno permettervi di salire di grado. Mirerete a un posto ambito e maggiormente retribuito. I vostri sogni non saranno impossibili da realizzare, dovrete solo metterci la giusta tenacia.

Gemelli (7° posto): sarete un po' incerti su come condurre il rapporto di coppia. Saprete di aver raggiunto il punto di non ritorno. Desidererete assistere a una svolta che il partner potrebbe non essere disposto ad accettare. Le previsioni astrologiche del giorno 28 novembre vi consigliano di provare a essere il più chiari possibili: sarà meglio non alimentare i malintesi.

Acquario (8° posto): le liti vi destabilizzeranno. Non riuscirete a scendere a patti con accese discussioni o grida impreviste. Vi circonderete di persone pacate, aperte al dialogo e al confronto. Sarete disposti ad ascoltarle e a collaborare. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non ignorare il vostro benessere personale.

Astrologia e classifica del 28 novembre: i segni meno fortunati

Leone (9° posto): non avrete alcuna voglia di innamorarvi, ma neanche voi potrete contrastare il potere di Cupido. Le sue frecce vi colpiranno spietatamente, costringendovi a osservare una persona speciale da un altro punto di vista. Vivrete questa situazione con rabbia, non vorrete aprirvi con nessuno, ma nascondere questo sentimento sarà difficile.

Sagittario (10° posto): sarete in difficoltà davanti al partner. Sentirete il bisogno di parlare del vostro futuro, ma non sarà una conversazione positiva. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di scegliere con cura le parole da usare. Una mossa sbagliata, infatti, potrebbe creare dei fraintendimenti inesistenti. Gli amici vi saranno di aiuto.

Bilancia (11° posto): il vostro buon umore sarà minato dall'atteggiamento di alcune persone. Non vorrete contraddirle, ma non sarete neanche pronti ad accettare il loro modo di fare. Vi troverete in una situazione complicata che non farà altro che aumentare il vostro stress. Prima di agire, sarà importante riflettere bene sul da farsi. Le cose potrebbero cambiare velocemente.

Vergine (12° posto): le stelle si scontreranno con il vostro desiderio di successo. Ci saranno degli imprevisti che, almeno per il momento, non sarete in grado di affrontare. Sarà importante, però, non smettere di guardare avanti. In alcune circostanze, potreste aver bisogno di un aiuto esterno. Non abbiate paura di rivolgervi agli amici o alla famiglia.