L'Oroscopo di domani 29 novembre è pronto al pensiero delle stelle svelando come potrebbe essere la giornata numero due dell'attuale settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì, in questo frangente riservate ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, occhi e curiosità tutte puntate su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: chissà cosa regaleranno di buono gli astri in ambito amoroso e lavorativo? Andiamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 29 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 29 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 29 novembre invoglia ad essere rendervi sereni in questo martedì. Ci penseranno le stelle a dispensare gioia e pensieri positivi, specie nelle relazioni sentimentali. Spesso siete cinici o meglio lo sembrate, ma dentro avete anche voi un cuore di panna, pronto a sciogliersi in ogni momento: basterà solamente uno sguardo per farvi cadere subito ai piedi della persona amata. Presto potrete cominciare a far valere i vostri desideri, senza paura di restare delusi. In famiglia "pugno di ferro e guanto di velluto": saprete come convincere tutti della validità delle vostre idee. Nel lavoro, se svolgete un’attività professionale indipendente o svolgete un lavoro creativo, gli astri vi assisteranno potentemente, dandovi le armi giuste per affermarsi.

Toro: ★★★★★. Una favolosa giornata è in arrivo. In amore, la vita di coppia avrà la possibilità di rifiorire. Questo accadrà perché riuscirete a liberarvi di tutto ciò che non è utile per far crescere il rapporto. Il vostro partner vi appassiona e certamente farà rinascere in voi nuovi pensieri positivi in vista del futuro.

La presenza di tanti pianeti amici vi renderanno spumeggianti, ottimisti e intraprendenti. Già da oggi tutto o quasi vi è concesso: fatevi pure avanti con la persona che vi interessa, perché in questo momento è molto difficile che otteniate un rifiuto! Nel lavoro, le stelle vi faranno sentire molto coinvolti in alcune faccende economiche che stanno condizionando anche gli altri settori della vostra vita.

Gemelli: ★★★★★. Martedì all'insegna di Saturno e della massima positività. In amore soprattutto, dovreste assolutamente pianificare un viaggio o una brevissima vacanza, giusto per staccare la spina, rigenerarsi e divertirsi in compagnia di chi vi piace. In ambito di coppia in questi giorni tutto o quasi procede nel migliore dei modi. In tanti vi sentite dolcemente coinvolti in una relazione perfetta e sicura. Avrete ancora le stelle a favore per qualche giorno, quindi potrete fare affidamento sui loro benefici influssi per nutrire la vostra creatività e la vostra progettualità. Single, avete voglia di tendere l'arco e di scoccare una freccia verso il futuro? Regalatevi un nuovo amore! Nel lavoro, vi troverete a gestire il tutto in maniera impareggiabile, da grandissimi professionisti del mestiere, come siete.

Oroscopo di martedì 29 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Giornata valutata con la spunta del sottotono. In amore, alcuni sospetti legati alla fedeltà del vostro partner potrebbero insinuarsi subdolamente nella vostra testa: non date troppo ascolto a certe suggestioni, nella maggior parte dei casi sono legate solo alla vostra fantasia. Con alcuni pianeti in opposizione poi, non siete di sicuro tra i segni favoriti in questo giorno. La vostra energia sta calando gradualmente e anche la vostra voglia di fare sarà in pericolosa diminuzione. Così in molti vi trascinerete senza entusiasmo, verso qualcosa che non avete voglia di affrontare: reagite, dai! Nel lavoro intanto, un cielo grigio vi spingerà ad agire con grande riserbo e discrezione.

Evitate che tante persone si possano intromettere nella vostra vita professionale.

Leone: 'top del giorno'. In amore, una splendida giornata vi farà viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con la dolce metà. Sarete molto teneri e nello stesso tempo non gravati da sentimentalismi, capaci di lavorare insieme al partner per il benessere del rapporto, pur conservando una base di autonomia e la distinzione delle diverse personalità all’interno della coppia. Le ultime perplessità che avevate sul vostro futuro si diraderanno proprio oggi, grazie alla luminosa e benevola Luna in Acquario. Improvvisamente tutto vi apparirà più chiaro e capirete istintivamente quale è la strada più adatta da seguire. Single, l'autostima sarà in crescita e questo vi permetterà di mettere a segno alcuni punti importanti per la realizzazione sentimentale.

Nel lavoro, avvertirete un forte desiderio di nuove esperienze, il che vi permetterà di dimostrare le vostre qualità ed il vostro fiuto per gli affari a lunga scadenza.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 29 novembre, sottolinea la possibilità che possa esserci un sensibile stallo generale. In amore per la prima volta potreste sentirvi "in panne", con alcune situazioni pronte a darvi filo da torcere: sarete obbligati a giocare in difesa, in primis con il partner. Le cose non gireranno proprio per il verso giusto: cercate di limitare i danni, di mantenere la calma e capire se e in cosa avete sbagliato, magari cercando di rimediare. Single, mettete da parte il vostro proverbiale orgoglio e aprite il vostro cuore, perché l'amore, quello vero, può essere davvero dietro l'angolo.

Nel lavoro, alcune stelle antipatiche potrebbero immergervi in una giornata dai ritmi stressanti, piena di disagi pratici sul luogo dove operate o nei confronti dei colleghi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 novembre.