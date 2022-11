Si avvicina sempre di più la fine di questo mese di novembre 2022, mancano poche ore all'inizio di dicembre. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 29 novembre, con i cambiamenti e le novità che arriveranno dall'Ariete ai Pesci.

Le predizioni astrali del 29 novembre

Ariete: in amore, se ci sono dei contrasti, sarebbe meglio parlare per andare incontro a soluzioni. Le sensazioni che vivrete in questa giornata saranno importanti. Nel lavoro ci sarà un netto miglioramento, ma attenzione al lato economico.

Toro: per i sentimenti state affrontando un periodo non esaltante, questa giornata porta qualche dubbio.

Nel lavoro si potrà risolvere un problema a partire dalla metà della settimana.

Gemelli: a livello sentimentale Venere è in opposizione, per questo motivo la giornata non è esaltante, ma comunque nel complesso tranquilla. Nel lavoro fate attenzione a quello che parte ora, siate più cauti.

Cancro: in amore questo è un momento che vi vede maggiormente agitati, comunque arriveranno buone sensazioni nei prossimi giorni. A livello lavorativo le ultime giornate hanno portato qualche indecisione.

Leone: a livello amoroso con la Luna è in opposizione, quindi non mancherà qualche momento di disagio, è una fase di maggiore stanchezza. Nel lavoro è una giornata che vi porta a rivedere alcune cose, specie se c'è in sospeso qualcosa.

Vergine: per i sentimenti questa giornata porterà qualche momento di calo, qualcosa potrebbe non andare come vorreste perché vi sentite agitati. Nel lavoro non mancano alcuni fastidi, qualcosa non sta funzionando: ci sono quindi delle piccole difficoltà.

Bilancia: a livello sentimentale è meglio non farsi coinvolgere in situazioni poco chiare, state attenti in questo momento.

Nel lavoro dei rapporti che non vi sembrano più all'altezza potranno essere anche chiusi.

Scorpione: in amore questo è un momento che chiede maggiore concentrazione, sono possibili dei contrattempi. Nel lavoro la situazione adesso migliora, anche se dal punto di vista pratico fate ancora difficoltà.

Sagittario: per i sentimenti in queste ore sarà possibile vivere qualche emozione in più, diversi problemi finalmente si stanno risolvendo.

Nel lavoro non mancano buone novità, con l'arrivo del nuovo anno poi sarà possibile mettere in pratica dei nuovi progetti.

Capricorno: in amore sono favoriti i nuovi incontri per i single, è un momento interessante nei rapporti. Nel lavoro entro la fine del prossimo mese arriveranno delle migliorie.

Acquario: per i sentimenti c'è più voglia di amare in questa giornata e nel complesso è meglio evitare i pensieri negativi. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi qualcosa di particolare, dovrete impegnarvi al massimo per accontentarlo.

Pesci: in amore state ritrovando uno stato di maggiore forza, le emozioni che vivete ora sono più forti. Nel lavoro alcuni dovranno affrontare qualche impegno importante, le tensioni saranno superate.