Il mese di novembre è giunto ormai al capolinea e si prepara a lasciare il posto a un dicembre pronto a prendere in mano le redini e che porterà cambiamenti piacevoli per alcuni segni zodiacali e poco accettabili per altri. L'oroscopo di questa nuova settimana, compresa tra lunedì 5 e domenica 11 dicembre, prevede l'arrivo di giornate intense e complesse per coloro nati sotto il segno dell'Acquario, ma accettabili per i Pesci. Momenti a dir poco ottimali, invece, giungeranno per Leone e Cancro, che riusciranno a tirare fuori il meglio di tutta la settimana.

Un periodo importante si stanzierà di fronte agli sguardi di molti e sarà necessario tenere alta l'attenzione per cogliere i momenti più propizi senza farseli sfuggire.

Di seguito l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - il periodo in questione si rivelerà altalenante per coloro nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete. L'inizio di un nuovo lavoro o di una nuova storia d'amore non potrebbero rivelarsi come sperato e potrebbero far tentennare chiunque, soprattutto i meno forti. Mostrare carattere, senza arrendersi mai, aiuterà a venire fuori da determinate situazioni. Meglio attendere le giornate migliori che, con l'avvicinarsi del weekend, sopraggiungeranno in fretta.

Toro - le prime giornate di questa nuova settimana, secondo quanto previsto dall'oroscopo, non saranno tra le migliori, ma già da mercoledì ci si potrà immergere in momenti di pura magia. Trovare la propria direzione non sarà semplice, non in questo periodo, ma non causerà problemi profondi a cui dover fare attenzione. Nelle giornate migliori di questo periodo sarebbe opportuno ritagliarsi qualche attimo per sé stessi.

Gemelli - i Gemelli non possono fare altro se non abbandonarsi a un relax totale che aiuterà a recuperare le energie fisiche e mentali. Vari saranno i risultati che potranno essere ottenuti durante la nuova settimana del mese di dicembre, la prima intera, e che permetteranno il segno zodiacale in questione di concedersi quel tanto atteso e meritato riposo.

Organizzare una breve gita fuori porta, magari in compagnia delle persone amate, o anche semplicemente in intimità, aiuterà a trovare le giuste distrazioni.

Cancro - come già anticipato, le previsioni dell'oroscopo non possono che essere positive per coloro nati sotto il segno zodiacale in questione. Momenti ottimali si presenteranno lungo il cammino permettendo al Cancro di ottenere non pochi successi. In una settimana come questa si rivelerà utile circondarsi di persone fidate e sincere con cui condividere le proprie vittorie e non solo.

Leone - ottimo periodo anche per chi è nato sotto il segno del Leone. La grinta con cui si è abituati a mostrarsi agli altri si rivelerà utile in ambito lavorativo, dove spesso e volentieri ci si ritrova a dover competere con i proprio colleghi.

Primeggiare, ottenendo così il traguardo tanto ambito, non è un qualcosa di cui doversi vergognare per nessun motivo.

Vergine - l'oroscopo della settimana in questione, quella compresa tra lunedì 5 e domenica 11 dicembre 2022, non sembra prevedere nulla di positivo. Chi attende da tempo una risposta importante potrebbe non vederla arrivare nei prossimi giorni, così come chi spera in una promozione o in un aumento potrebbe non ritrovarsi con nulla di concreto fra le mani. Ciò che è consigliabile, in un periodo come questo, è stringere i denti e attendere l'arrivo di giorni migliori.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - nulla da ridirà sul segno zodiacale in questione. Chi è nato sotto il segno della Bilancia, secondo le previsioni dell'oroscopo, si ritroverà immerso in una settimana fortunata sotto ogni punto di vista.

Sia in amore che in ambito lavorativo ci si ritroverà di fronte a situazioni allettanti e interessanti che potrebbero portare a una svolta importante per la propria vita. Meglio non lasciarsi sfuggire le varie opportunità, lavorative e non.

Scorpione - con un mercoledì veramente fantastico, il segno dello Scorpione riuscirà a trascorrere un periodo ottimale sotto vari punti di vista. Buoni propositi accompagneranno sia l'aspetto finanziario che quello lavorativo, avvolgendo anche la sfera sentimentale. Organizzare qualche cena romantica aiuterà a trascorrere momenti indimenticabili in ottima compagnia.

Sagittario - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese prevede l'arrivo di un periodo diviso in due parti.

Da un lato si potranno osservare ottimi risultati, sotto vari aspetti, che permetteranno di godersi in tranquillità le varie giornate, dall'altro lato, invece, ci si ritroverà a fronteggiare situazioni poco chiare e in grado di portare alterazioni a livello di stress e gestione dello stesso. Attenzione a non strafare quando gli astri volgeranno lo sguardo altrove.

Capricorno - ottimo periodo per coloro nati sotto il segno zodiacale del Capricorno. Tralasciando le giornate di martedì e mercoledì, l'intera settimana in questione si rivelerà utile e interessante sotto vari aspetti. Riuscire finalmente a trovare la propria strada non sarà più un problema, così come non sarà complicato l'interfacciarsi in maniera pacifica e consona con il proprio partner.

Momenti magici e unici in arrivo durante il weekend.

Acquario - una settimana importante e complessa al tempo stesso si aprirà di fronte allo sguardo di chi è nato sotto il segno zodiacale in questione, portando un alternanza tra energia e stanchezza. Secondo quanto consigliato dall'oroscopo sarà necessario approfittare delle giornate di mercoledì e sabato per riuscire a portare avanzi il proprio lavoro, evitando così che i rallentamenti presenti durante le altre giornate portino problematiche troppo difficili da gestire.

Pesci - un periodo abbastanza accettabile attende invece il segno dei Pesci, con alcune giornate intrise di fortuna e positività che potrebbero essere interrotte da uno o due giorni più sottotono e dai quali bisognerà difendersi. Circondarsi di persone fidate con cui condividere i momenti migliori e a cui chiedere aiuto durante i momenti peggiori potrà essere l'unica soluzione possibile per non stressarsi.