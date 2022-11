È pronto l'oroscopo del 29 novembre 2022. Secondo le stelle sarà una giornata da voto "otto" per coloro che appartengono al segno della Bilancia. Ad avere una giornata appena sufficiente saranno invece Leone e Sagittario. Per approfondire, le stelle consigliano di leggere le seguenti previsioni astrologiche e le pagelle del giorno 29 novembre.

La giornata di martedì 29 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Dovete resistere all’impulso di interferire in situazioni che non hanno nulla a che fare con voi. Sì, volete solo aiutare gli altri, ma non tutti la vedranno in questo modo, anzi alcuni potrebbero arrabbiarsi piuttosto con voi.

Voto: 7

Toro – Se siete insoddisfatti del vostro attuale percorso professionale, iniziate a progettare un cambiamento con qualcosa che potrebbe darvi soddisfazioni, sia moralmente che finanziariamente. Qualcuno potrebbe dire che state correndo un rischio, ma voi volete fare di testa vostra. Voto: 7

Gemelli – Ignorate i consigli non richiesti di chi vi circonda e seguite invece la voce del vostro cuore. Tutti possono avere un’opinione, ma solo una di quelle opinioni ha importanza ora: la vostra. Voto: 7,5

Cancro – I problemi di soldi, affari e investimenti sono sotto buone stelle al momento, ma ciò non significa che potete permettervi di essere spericolati. Valutate attentamente le vostre opzioni nei prossimi giorni e agite solo quando siete sicuri al 100% di fare la cosa giusta.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 29 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Avete la sensazione che i vostri amici si stiano alleando contro di voi e per farvi cambiare direzione. Più probabilmente siete troppo sensibili alle critiche. Potrebbe farvi bene ascoltare quello che dicono. Voto: 6

Vergine – È un periodo di prova per voi, ma allo stesso tempo c'è un po' di fortuna, tutto merito di Giove che offre delle occasioni fruttuose e redditizie che sono progettate su misure per voi.

Fate la differenza e abbiate il coraggio di correre dei rischi. Il successo vi sta aspettando. Voto: 7

Bilancia – Questo è un ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo, in particolare di natura creativa. Potreste essere sorpresi di scoprire che un’attività (a cui non vi siete mai dedicati prima) può accendere un talento che è rimasto dormiente dentro di voi per anni.

Rendetela la vostra nuova passione. Voto: 8

Scorpione – Più gli altri dicono che state fallendo, più sarete determinati a seguire un percorso. Capirete ben presto che il successo lo si può ottenere solo correndo qualche rischio grosso. Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni di martedì 29 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo periodo potreste non sentirvi liberi di fare ciò che vi piace, ma potete comunque dire ad amici e familiari cosa pensate realmente dei loro giudizi e delle loro critiche. Forse non apprezzeranno la vostra verità, ma se sono intelligenti ascolteranno anche i vostri consigli. Voto: 6

Capricorno – Se adottate un approccio nuovo in una questione di denaro o di affari che vi ha causato notti insonni, dovreste trovare una soluzione e quindi poi potreste riposare entro la fine della settimana.

Lasciate perdere i cosiddetti esperti e agite in base a ciò che vi dice la vostra coscienza. Voto: 6,5

Acquario – Potreste essere molto avanti a livello creativo e professionale, ma non iniziate a pensare di essere troppo speciali e infallibili, perché potreste attirare molti guai. Un po’ di modestia non guasta. Voto: 7

Pesci – Non vi fidate del tutto di qualcuno con cui lavorate o fate affari, ma non escludetelo completamente. I pianeti sostengono che se siete ragionevoli e tenete alta la guardia, potete ancora trovare modi per trarre profitto da questo rapporto, quindi, vale la pena tenerselo stretto. Voto: 7