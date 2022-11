L'oroscopo del 19 novembre 2022 afferma che grazie alla Luna gli Acquario si sentiranno molto bene in qualsiasi settore della vita. Diminuiscono le preoccupazioni per i segni dell'Ariete, mentre i Vergine si sentiranno frustrati con zero voglia di conoscere persone nuove. I Bilancia, colpiti da tanti pensieri, dovrebbero sfruttare questa giornata per rilassarsi. A seguire le previsioni dell'amore dedicate alla giornata di sabato 19 novembre, rivolte ai dodici segni dello zodiaco.

L'oroscopo amoroso di sabato 19 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Cose migliori stanno per arrivare, questa potrebbe essere una giornata di cambiamenti per voi, Ariete.

Non lasciatevi sfuggire la vita dalle mani, è il momento di prendere in mano il comando e imporre le vostre regole. Stabilirete un legame emotivo con una persona. Apprezzerete e godrete delle cose belle della vita. Questa giornata sarete liberi da tutte le preoccupazioni.

Toro – I single del segno flirteranno con i segni del Leone. Chi ha una storia d’amore, potrebbe avere la sensazione che il partner lo stia evitando. Potrebbe essere il momento adatto per intavolare una conversazione seria. In questa giornata, è molto probabile che voi vi sentiate bene con voi stessi. Il vostro umore sarà stabile e sentirete un’ondata di positività.

Gemelli – Ricordate che viene prima l’amore per voi stessi e poi per gli altri.

Dovete imparare veramente ad abbracciare ogni singola cosa di voi. Il vostro rapporto con la famiglia è stato in declino negli ultimi due anni. L'Oroscopo consiglia di risolvere questo problema, chiamando uno di loro e organizzando un incontro chiarificatore.

Previsioni delle stelle per l'ambito amoroso, giorno 19 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Siete un partner devoto e leale. Se al momento la vostra relazione è messa alla prova, questa dedizione prevarrà e porterà la vostra relazione al prossimo livello. Dovete spazzare via il male per arrivare al bene. Abbiate fiducia nella vostra felicità.

Leone – È normale avere dei dubbi nei rapporti amorosi, spesso sono necessari; non sentitevi in colpa per aver tirato un po’ i freni. Se l’altra persona non riesce a capirlo, potrebbe non essere la vostra anima gemella. Se siete afflitti per i troppi dubbi assillanti e le ansie, il consiglio dell'oroscopo è di riacquistare fiducia in voi stessi, essere più convinti nelle proprie scelte di vita e dare le risposte a tutte le domande.

Vergine – Il vostro partner sta lentamente perdendo interesse per voi e potete percepirlo. È perché avete smesso di fare certe cose che facevate con il vostro partner. I single del segno non avranno voglia di conoscere gente nuova. Emotivamente, vi sentite frustrati.

Fate qualcosa di produttivo, che manterrà la vostra mente occupata.

Astrologia del giorno 19 novembre per la vita amorosa: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se siete in coppia, qualcosa potrebbe spingervi a oltrepassare il limite. Riflettete bene prima di agire, o potreste andare troppo lontano. Se la vostra testa è in tilt, provate a rilassarvi: la meditazione aiuta a liberarvi dai pensieri ansiosi.

Scorpione – Per natura, di tanto in tanto tendete a essere un po' gelosi e possessivi. Il vostro partner non è contento di questo tipo di comportamento. I cuori solitari del segno si sentiranno attratti da un Ariete. Emotivamente, sarebbe bello per voi trascorrere un po’ di tempo con un Leone molto perspicace: sicuramente avrà qualche buon consiglio di vita per voi.

Sagittario – I single del segno si sentiranno a proprio agio con i nati sotto il segno del Cancro. Alcuni di voi si sentiranno un po’ annoiati dalla situazione in cui versa la relazione d’amore. Tenetevi strette le persone che amate, non respingetele. Dite loro quanto significano per voi.

La giornata del 19 novembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – I cuori solitari del Capricorno riacquisteranno fiducia in se stessi e si sentiranno pronti ad accogliere nuove persone nella propria vita. Se siete sentimentalmente impegnati, proponete al vostro partner di uscire insieme, magari fare una lunga e rilassante passeggiata. Potreste avere difficoltà a prendere sonno.

Con queste stelle che vi influenzano pesantemente, state iniziando a elaborare alcune emozioni in maniera sana.

Acquario – Avete voglia di flirtare e di amare forte. State alla larga dagli ingannevoli segni della Bilancia, perché non hanno intenzione vere con voi. Con la Luna che governa le emozioni, in questo periodo vi sentirete bene in qualsiasi settore della vostra vita, specialmente nel lavoro.

Pesci – In questo periodo, c’è molta gelosia nella vostra relazione d’amore e non è salutare per voi e per il vostro partner. I single del segno si sentiranno molto attratti per un segno del Cancro. Stare con vecchi amici vi ricaricherà le batterie come mai prima d’ora. Qualcuno della vostra famiglia vi darà delle buone notizie.