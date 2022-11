L'oroscopo di sabato 19 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono l'impatto dei pianeti della vita dei segni zodiacali. Lavoro, amore e socialità sono gli argomenti di maggior interesse, ma non manca lo spazio dedicato alle passioni e gli interessi.

Vergine e Pesci non avranno alcuna intenzione di intraprendere una nuova relazione sentimentale, mentre Gemelli, Leone e Sagittario soffriranno d'ansia. Cancro e Bilancia agiranno nell'interesse del prossimo, al contrario di Ariete e Scorpione che saranno molto centrati su se stessi.

Toro, Capricorno e Acquario metteranno il partner al primo posto.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 19 novembre.

Previsioni astrologiche del giorno 19 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: potreste apparire un po' egocentrici, però, in realtà, non lo sarete. Al contrario, vorrete solo ottenere i risultati desiderati. Questo comporterà un grande impegno e un enorme sacrificio di tempo. Non sempre le cose andranno nel verso giusto, ma grazie alla vostra tenacia riuscirete a percorrere la giusta rotta. Il partner sarà amorevole.

Toro: affronterete ogni aspetto del legame sentimentale. Il partner, per voi, rappresenterà una persona davvero speciale. Adorerete conoscere le sue sfaccettature e osservare ogni reazione.

Lo metterete alla prova con gesti romantici e parole cariche di passione. Dal punto di vista lavorativo, la situazione sarà incerta perché ci saranno alti e bassi.

Gemelli: il lavoro non vi consentirà di riposare. Sarete fieri della vostra posizione, ma l'ansia potrebbe superare il limite desiderato. Per continuare a essere costruttivi, le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non perdere di vista voi stessi e le relazioni interpersonali.

Sarà solo tramite il contatto con gli altri che continuerete a crescere.

Cancro: vorrete vivere una giornata dove il contatto con gli altri è alla base di tutto. Sul posto di lavoro, creerete un team davvero efficace. L'aiuto reciproco, infatti, sarà in grado di portare a grandi risultati. Attenzione, però, a non sacrificare voi stessi.

Non tutti sono degni delle vostre attenzioni. L'invidia da parte di alcune persone potrebbe minare la serenità acquisita.

Oroscopo di sabato 19 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: le continue preoccupazioni avranno un impatto negativo sulla vostra quotidianità. Per voi, non sarà facile uscire da questo meccanismo. Avrete bisogno di instaurare una routine del tutto nuova. Terrete in gran conto le passioni e gli hobby. Inoltre, inizierete a prendervi davvero cura della forma fisica. Dieta e sport saranno due colonne portanti.

Vergine: per il momento, prenderete le distanze dai rapporti sentimentali. Vi sentirete abbastanza indipendenti da badare a voi stessi. Non vorrete interferenze o relazioni di alcun tipo.

Sarà un giorno di svolta, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Vi fiderete della vostra famiglia e, se necessario, chiederete a lei dei consigli preziosi.

Bilancia: sarete altruisti e solidali. Empatizzerete con tutti, anche con le persone con cui avete meno confidenza. Cercherete di essere utili e di lasciare il segno nel cuore del prossimo. Gli amici apprezzeranno questa caratteristica, mentre il partner potrebbe sentirsi messo da parte. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di prendervi cura del rapporto di coppia.

Scorpione: sarete stanchi di subire le angherie altrui. Deciderete di prendere le distanze dalle persone troppo invadenti e di agire secondo i vostri interessi.

Adotterete un approccio completamente diverso che vi farà sentire a vostro agio. L'autostima aumenterà e anche la capacità di selezionare le giuste situazioni a cui prendere parte.

Previsioni zodiacali del 19 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: apparirete piuttosto incerti. Di recente, infatti, siete stati costretti a mettere tutto in discussione. Non avrete paura di ricominciare, ma l'ansia potrebbe farsi sentire. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non prendere determinate situazioni troppo sul serio. Ci sarà tempo per correggere gli errori e per cambiare direzione.

Capricorno: l'amore per il partner sarà fortissimo. Lotterete contro tutti per portare avanti la relazione di coppia.

Non avrete paura di opporvi agli amici o alla famiglia. In alcuni momenti, vi lascerete trascinare dalle sue parole, al punto da perdere il giusto equilibrio. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di fare attenzione alle azioni che compirete.

Acquario: ultimamente, la relazione di coppia non è stata molto stabile. I continui litigi e i cambiamenti avvenuti nelle vostre vite hanno messo entrambi in difficoltà. Questo potrebbe essere il momento giusto per ritrovare il vecchio feeling. Vi basterà guardarvi negli occhi e decidere di ricostruire insieme la sintonia perduta. Le parole avranno un peso.

Pesci: le recenti delusioni hanno lasciato il segno. Non sarete ancora pronti a dare una nuova opportunità alle persone che vi hanno ferito.

Preferirete percorrere la vostra strada in armonia, concentrandovi sugli elementi positivi e su quelli ancora da costruire. In breve tempo, vi renderete conto di avere un enorme potenziale inespresso.