Giovedì 24 novembre troveremo sul piano astrale la Luna (la quale si farà Nuova alle ore 20:15). Il Sole, Mercurio e Venere transitare nel segno del Sagittario, nel frattempo Nettuno assieme a Giove risiederanno nell'orbita dei Pesci. Marte, invece, protrarrà il moto in Gemelli, così come Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno come Urano assieme al Nodo Nord rimarranno nel domicilio del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Sagittario: in fermento. Eccezion fatta per il terzo decano, questo giovedì parrà profumare di novità positive in casa Sagittario, buone nuove che non saranno ancora del tutto visibili dagli arcieri ma che gli stessi inizieranno a percepire.

2° posto Acquario: tocco distintivo. Il celebre regista David Lynch nelle sue pellicole ama utilizzare marcatamente il blu e il rosso perché secondo lui rappresentano, più di qualsiasi altro colore, rispettivamente il mistero e il pericolo. Analogamente, il segno dell'Acquario potrebbe avere la possibilità questo giovedì, ma anche nelle prossime due settimane, di aggiungere un tocco distintivo alle sue creazioni o ai suoi progetti.

3° posto Leone: spiragli lavorativi.

Di porte in faccia il Leone ne ha ricevute parecchie da fine 2020 ad oggi ma, sebbene ancora il terreno astrologico non sarà ancora totalmente sgombro da ostilità, a partire da questo giorno d'autunno i felini potrebbero scorgere qualche interessante spiraglio lavorativo.

I mezzani

4° posto Ariete: pietra sopra. La prima decade di casa Ariete, nel corso del 24 novembre, avrà buone chance di avvertire la necessità di uscire dalla gabbia del risentimento per mettere, finalmente, una pietra sopra riguardo ad un contrasto pregresso nato in ambito familiare.

5° posto Toro: espansivi. Quel mood ombroso messo troppo spesso in campo dai nati Toro nell'ultimo periodo lascerà spazio, con ogni probabilità, a una versione decisamente più espansiva del segno di Terra, il quale dimostrerà con estrema naturalezza l'affetto che prova alle persone care.

6° posto Capricorno: essenziali. Uscire dal seminato o fare il passo più lungo della gamba saranno degli esercizi banditi dal vocabolario di casa Capricorno questo giovedì, coi nativi che avranno buone chance di risultare oculati sia nei gesti che nelle parole che proferiranno.

7° posto Scorpione: nuove abitudini. Coi Luminari in seconda dimora e il duetto retrogrado Nettuno-Giove nel loro Elemento, i nati Scorpione saranno presumibilmente chiamati a stravolgere alcune loro consuetudini quotidiane, così da adattarsi alle esigenze di un nuovo animale domestico oppure per conciliare l'inizio di una convivenza.

8° posto Vergine: segreti. L'agglomerato di pianeti in scomoda posizione, aizzato dal Novilunio, potrebbe far giungere alle orecchie dei nati Vergine, nel corso di questo giorno novembrino, dei segreti che saranno chiamati a custodire gelosamente, in quanto qualora dovessero venire alla luce creerebbero delle gravi crepe relazionali.

9° posto Bilancia: tra due fuochi.

Giovedì durante il quale i nati Bilancia potrebbero trovarsi invischiate in un'accesa discussione tra due amiche, dove il loro istinto da pacieri dovrebbe essere accantonato, così da permettere alle dirette interessate di sbrigarsela da sole.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: hobby. Un po' per uscire dall'impasse degli impegni giornalieri e un po' per rispolverare quei passatempi troppo spesso accantonati nelle ultime settimane, il primo segno d'Aria parrà incline a rispolverare qualche vecchio hobby e dedicarvici gran parte delle ventiquattro ore in questione.

11° posto Pesci: solitari. Le poco benevole frequenze planetarie in onda questo giovedì potrebbero divenire di difficile sopportazione per i nati Pesci, già provati da alcune recenti ostilità astrali, così da farli optare per un giovedì da trascorrere in solitaria.

12° posto Cancro: scelte da rinviare. Malgrado alcune circostanze sembreranno intimare ai nati Cancro che i tempi stringono per operare delle scelte, il segno Cardinale farebbero meglio questo giorno autunnale a procrastinare tali decisioni, in quanto correrebbero il rischio di imboccare il sentiero errato.