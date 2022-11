Per l’anno 2023 l’Oroscopo presenterà una situazione astrologica che prenderà in considerazione prevalentemente Giove e Saturno. I segni che godranno principalmente della buona sorte di questi due pianeti saranno quelli di acqua e quelli di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo 2023 per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del 2023: appoggio di Giove per Cancro

1° Cancro: la vostra creatività vi accompagnerà per tutto l’anno. A parte i primi due mesi che potrebbero presentarsi abbastanza pesanti, probabilmente privi di iniziativa, ma dalla primavera Giove vi darà il suo incondizionato appoggio.

Le finanze invece saranno incentivate da Urano e Nettuno, per arrivare all’estate con guadagni che supereranno le aspettative. Fare carriera adesso sarà più semplice, soprattutto se avete preparato il terreno nell’anno 2022. Secondo l’oroscopo, le energie non vi mancheranno, lo stress sarà ridotto al minimo e qualsiasi cosa negativa passerà in un batter d’occhio.

2° Toro: la primavera si aprirà con il pianeta Giove nella vostra costellazione, dunque comincerà un periodo di opportunità di crescita finanziaria a dir poco esponenziale. Avrete la possibilità di avere opportunità importanti e di crescere come figure professionali a tutto tondo. Nonostante ci sia un lieve crollo all’inizio dell’estate, da luglio ripartirete alla grande con tante belle esperienze che allargheranno i vostri orizzonti.

Lo stress sarà eccezionalmente mitigato dall’attività fisica e da un umore che si trascinerà in modo ottimale per gran parte dell’arco della seconda metà dell’anno, secondo l’oroscopo.

3° Pesci: Saturno dal mese di marzo vi porterà ad essere più calmi e allo stesso tempo più riflessivi. Secondo l’oroscopo questi saranno i giusti presupposti per prendere il più serenamente possibile il lavoro, in modo tale da guadagnare molto senza affaticarvi troppo.

L’estate grazie alla fortuna di Giove nella costellazione del Toro vi darà una mano per superare ogni difficoltà e ogni responsabilità che incontrerete lungo il cammino. L’autunno e dicembre in particolare sapranno come ricompensare al meglio le vostre fatiche, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: Saturno da marzo e Giove da maggio saranno i due principali protagonisti della vostra situazione finanziaria.

Ci saranno proposte interessanti sul piano professionale, che vi aiuteranno a fare la differenza sul lavoro e a portarvi i guadagni che avete desiderato a lungo. Secondo l’oroscopo ci saranno soluzioni alle vostre problematiche burocratiche nella stagione estiva, e questa positività vi accompagnerà a prendere delle decisioni importanti. Qualche mese, invece, come quello di dicembre, potrebbe essere leggermente controproducente a causa della stanchezza e dello stress.

Cambiamenti per Vergine

5° Vergine: quest’anno 2023 potreste essere sulla strada giusta per poter fare molto per la vostra carriera. Ci saranno dei cambiamenti dettati da Plutone che favoriranno le opportunità, colte successivamente da Giove per farle maturare appieno.

Secondo l’oroscopo l’estate si prospetta molto serena e con affari piuttosto semplici da portare a termine. Da settembre in poi potreste avere qualche cavillo ma non particolarmente rilevante. L’umore sarà alto nonostante qualche inciampo, per cui utilizzatelo al meglio per stimolare anche la vostra concentrazione sul lavoro.

6° Scorpione: avrete delle ricompense nei primi mesi dell’anno che probabilmente saranno frutto degli impegni del 2022. Giove vi darà una stabilità finanziaria ottima, che sfocerà in un mese di giugno particolarmente fortunato. Con l’incedere dell’estate e nel periodo autunnale potreste riscontrare qualche perplessità o comunque una situazione molto più complessa, mentre l’ultimo mese si dimostrerà ancora una volta positivo.

Secondo l’oroscopo il benessere e il nervosismo si potrebbero alternare in modo molto instabile, sarà molto più produttivo lasciare che le cose facciano il loro corso.

7° Ariete: il pianeta Giove vi darà la carica, l’energia e tanta fortuna nel corso della prima parte dell’anno 2023, e il pianeta Marte potrebbe incrementare la vostra forza nel consolidare la vostra situazione finanziaria. Avrete una carriera che potrebbe trovare sempre nuovi sbocchi e che possa in qualche modo diventare sempre più solida, ma nella seconda parte dell’anno ci sarà una mancanza di comunicazione e di smarrimento che potrebbero essere decisamente deleteri per qualche progetto in essere, secondo l’oroscopo. L’instabilità emotiva dell’estate e degli ultimi mesi potrebbero darvi qualche piccola preoccupazione.

8° Leone: ci saranno degli alti e bassi nel corso del prossimo anno. Secondo l’oroscopo potreste avere una situazione economica stabile, ma che al tempo stesso non crescerà nell’immediato. Dovrete guardare bene ai vostri obiettivi, tralasciando quelli che potrebbero rendere meno. L’estate potrebbe presentarsi abbastanza povera di occasioni, e subentrerà anche un periodo di forte stress. Dall’autunno in poi dovrete prestare attenzione agli affari, perché non sempre potrebbero darvi i guadagni che vorreste, secondo l’oroscopo. L’ultima parte dell’anno vi conviene fermarvi e riposare.

Pausa per Acquario

9° Acquario: stare con i piedi per terra sarà essenziale nella prima parte dell’anno 2023. I primi mesi infatti richiederanno tanti sforzi, probabilmente anche qualche sacrificio personale, per arrivare a guadagnare come vorreste.

Man mano che trascorreranno i mesi, potreste avere la forte necessità di staccare la spina dalle vicende quotidiane, e per esteso anche da quelle finanziarie. Potreste andare incontro a molte spese nell’ultima parte dell’anno, ma non per questo sentirvi meno ottimisti nei riguardi del futuro.

10° Gemelli: avrete un equilibrio, seppure precario, grazie a Giove nel vostro segno. Sicuramente avrete molta dinamicità nei primi quattro mesi del 2023, poi qualcosa comincerà a vacillare a causa della Luna che non sempre vi renderà emotivamente stabili. Ciò comporterà anche un periodo destabilizzante anche per gli affari che persisterà a lungo. Tuttavia, avrete le energie necessarie per trascorrere qualche difficoltà con la giusta tenacia, evitando anche uno stress troppo duro da sopportare e da smaltire, secondo l’oroscopo.

Prendetevi più cura del vostro fisico.

11° Bilancia: sicuramente avrete una bella fortuna di Giove fino a maggio, dopodiché subentrerà un periodo a cui prestare particolare attenzione, soprattutto al denaro che spendete. Secondo l’oroscopo fare qualche sacrificio stavolta sarà doveroso per le spese che si presenteranno, mentre in estate avrete un attimo di respiro a fronte di tutte quelle responsabilità che fanno parte della vostra quotidianità. Nell’ultima parte dell’anno la concentrazione sarà tutto, fate in modo che non ceda nemmeno per un secondo, secondo l’oroscopo.

12° Sagittario: ci sarà un rallentamento progressivo della vostra attività lavorativa a partire dalla primavera, per cui i primi due mesi dell’anno avrete una dinamicità molto forte con l’intervento di Marte e Mercurio che vi permetterà di conservare quanto possibile le vostre finanze, mettendole al sicuro.

L’estate potrebbe rivelarsi un periodo praticamente fermo professionalmente, mentre da settembre in poi subentreranno delle difficoltà di gestione che perdureranno a lungo. Ciò vi farà sentire molto più stanchi del previsto, ma secondo l’oroscopo avrete un ottimismo che vi darà un appoggio significativo.