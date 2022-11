Giovedì 1° dicembre troviamo sul piano astrale la Luna, Giove e Nettuno transitare nel segno dei Pesci, mentre il Sole, Venere e Mercurio risiederanno nel domicilio del Sagittario. Plutone, invece, rimarrà stabile in Capricorno, così come Saturno proseguirà il transito in Acquario. Marte, infine, protrarrà il moto in Gemelli come il Nodo Nord assieme a Urano resteranno nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno entusiasmante per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: avanti tutta. Sia sotto il profilo caratteriale, dove risulteranno inscalfibili, che su quello professionale, dove si dimostreranno instancabili, i nati Cancro potrebbero avere una marcia in più questo giovedì, in particolar modo la prima decade.

2° posto Scorpione: fortunati. Trovarsi nel posto giusto al momento giusto sarà, c'è da scommetterci, un esercizio che verrà oltremodo semplice al terzo segno Fisso in queste ventiquattro ore, coi nativi che sembreranno essere baciati dalla Dea Bendata.

3° posto Pesci: schietti. Sarà più che probabile assistere a una versione senza peli sulla lingua dei nati Pesci in questo giorno dicembrino, col segno d'Acqua che riuscirà a togliersi qualche sassolino dalla scarpa senza mai perdere il proverbiale aplomb.

I mezzani

4° posto Leone: sereni. Giornata inaugurale del mese dove sembrerà più facile ai felini ritrovare la via dell'armonia, ancora di più alle prime due decadi che inizieranno ad accorgersi come alcune questioni che parevano fuori posto cominceranno a trovare la collocazione idonea.

5° posto Ariete: traguardi amorosi. Giovedì dove il primo segno di Fuoco avrà ottime chance di fiondarsi verso un upgrade nel rapporto di coppia, ad esempio ponendo le basi per intraprendere una convivenza oppure iniziando a programmare le nozze.

6° posto Acquario: sfoghi. Un'amica fidata potrebbe essere la compagnia ideale dei nati Acquario nella giornata in questione, in quanto il segno d'Aria avrà la necessità di sfogarsi un po' e vorrà farlo su una spalla decisa a supportarlo appieno.

7° posto Bilancia: cambiamenti. Qualcosa nell'ambiente professionale, come un punto di riferimento o la collocazione del loro ufficio, risentirà presumibilmente di un inaspettato quanto destabilizzante mutamento questo giovedì, coi nati Bilancia che inizialmente parranno faticare ad accettarlo.

8° posto Toro: doveri. Il proverbio "Prima il dovere e poi il piacere" sembrerà calzare a pennello per descrivere il giorno autunnale di casa Toro, in quanto i nativi dovranno gioco forza fare i conti con alcune attività poco entusiasmanti prima di lasciarsi coccolare dall'affetto delle persone care.

9° posto Capricorno: omissioni. Pur di non rendere ancora più gelido il clima nel nido domestico, il segno Cardinale potrebbe evitare coscienziosamente di svelare al partner un danno di natura pratica commesso per sbadataggine.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: attriti relazionali. In questa giornata di metà settimana i nati Vergine arriveranno, c'è da scommetterci, ai ferri corti con una persona che conoscono da tempo, quasi come se il loro grado di sopportazione verso la stessa supererà il limite che avevano fissato.

11° posto Sagittario: solitari. Il rischio che potrebbero correre gli arcieri questo giovedì sarà di vedere nemici ovunque e, a causa di ciò, decidere di chiudere ansietà e preoccupazioni fuori dall'uscio di casa, preferendo un mood solitario alla mondanità.

12° posto Gemelli: burberi. Chi sarà in cerca di una compagnia frizzante e scanzonata difficilmente contatterà i nati Gemelli in questo giorno d'inizio dicembre, in quanto il segno d'Aria, complice un pizzico d'insoddisfazione, si dimostrerà burbero e incline a innervosirsi per ogni minuzia.