Per il weekend del 26 e del 27 novembre 2022, l’Oroscopo si prospetta ottimale per il segno del Capricorno, con una divergenza che farà bene sia al fisico che alla mente. Alcuni segni di terra e alcuni di fuoco in particolare potrebbero essere alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend: Toro vivace

1° Capricorno: fare uno strappo alla regola sarà per voi estremamente indispensabile, e nel fine settimana potreste avere esattamente ciò che fa per voi. Secondo l’oroscopo il relax adesso potrebbe regalarvi momenti di estrema tenerezza con il partner e di una intesa decisamente ottimale con la famiglia.

2° Ariete: avrete dei rinnovamenti sia per voi stessi, per il look personale, sia per la casa e tutto ciò che vi circonda. Dare stimoli sempre nuovi alla squadra di lavoro la aiuterà a riattivarsi in modo sempre più forte e dinamico, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

3° Toro: la vivacità sarà la parola chiave di questo weekend. Avere degli impegni non vi impedirà di ritagliarvi del tempo per voi stessi e per il partner, il quale sarà molto felice di assecondare qualche piccola follia, come un breve viaggio fuori porta, secondo l’oroscopo.

4° Sagittario: questa ripresa sul piano economico fa ben sperare su un progetto che avete a cuore da tanto tempo, per cui non sempre avrete del tempo per la famiglia, che comunque sarà decisamente comprensiva.

Potreste avere una promozione in men che non si dica.

Stimoli per Leone

5° Leone: potreste avere la probabilità di stimolare il vostro fine settimana con qualche avventura interessante, magari con un breve viaggio, che sia di piacere o di affari. Secondo l’oroscopo avrete delle sorprese molto allettanti da parte della famiglia di origine.

6° Cancro: avrete una bella amicizia che sarà disposta ad essere coltivata. Nel sabato sera questa potrebbe farvi divertire, ma anche riflettere su qualche decisione presa in passato e i cui risvolti si vedono ancora oggi. Potreste finire con l’avere una domenica di completo relax, lontani dagli impegni.

7° Gemelli: si aprirà per voi una porta che servirà per le vostre spese, per cui evitate distrazioni che possano in qualche modo essere controproducenti per ciò che avete in mente.

Potreste dedicarvi di più allo svago nel corso della domenica.

8° Acquario: sarà molto meglio per voi e per i vostri nervi rimanere da soli, rilassarvi, non avere gente attorno. Siete sotto pressione sul lavoro e probabilmente anche una minima cosa potrebbe provocare una scintilla più o meno turbolenta, secondo l’oroscopo.

Amore passeggero per Bilancia

9° Pesci: presterete molta attenzione a qualche situazione che potrebbe rallentare il vostro lavoro, o comunque potrebbe portarlo a fermarsi del tutto. Avrete qualche emozione passeggera in amore, perché prevarrà innanzitutto la stabilità e la routine.

10° Bilancia: probabilmente avrete a che fare con un amore passeggero, forse una breve avventura che si risolverà con un nulla di fatto.

Se avete in corso una relazione, potreste andare incontro ad una separazione oppure ad una delusione, sarà meglio esserne indifferenti.

11° Vergine: le amicizie saranno un sollievo per voi e per il vostro fine settimana. A fronte di una settimana abbastanza deludente, si prospetta una serata di sabato molto ottimale dal punto di vista dell’umore. Evitate di spendere troppo.

12° Scorpione: stare da soli in questo momento potrebbe essere una bella soluzione contro le delusioni recenti, ma fate attenzione a non perdere il contatto con le amicizie che vi hanno supportato nel corso delle situazioni più difficili. La domenica potreste essere decisamente impegnati.